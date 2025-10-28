మానవత్వం మరిచారు : ఆ 19 మందిలో ఒక్కరు స్పందించినా - ఈ 19 మంది బతికేవారు
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన - 19 మంది సజీవ దహనం - ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అటువైపు నుంచి వెళ్లిన 19 వాహనాలు - పోలీసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు
Published : October 28, 2025 at 9:42 AM IST
Kurnool Bus Fire Latest Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తుంది. ఈ నెల 24న తెల్లవారుజామున కర్నూలు శివారు చెట్ల మల్లాపురం వద్ద బస్సు తగలబడి 19 మంది సజీవ దహనమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ దుర్ఘటనపై అధికారులు మరింత లోతైన విచారణ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా పలు సీసీటీవీ పుటేజీలను విశ్లేషిస్తున్నారు. శివశంకర్ ద్విచక్ర వాహనం ప్రమాదానికి గురైన సుమారు పది నిమిషాల తర్వాత వేమూరి ట్రావెల్స్ బస్సు దాన్ని ఢీకొట్టినట్లు గుర్తించారు. ఆ పది నిమిషాల్లో సుమారు 19 వాహనాలు ఆ మార్గంలో ప్రయాణించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
వారిలో ఏ ఒక్కరు స్పందించి, ఆ వాహనాన్ని పక్కకు లాగినా 19 మంది ప్రాణాలు దక్కేవని పోలీసులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని వాహనాల డ్రైవర్లతోనూ, మరికొందరితోనూ మాట్లాడారు. ద్విచక్ర వాహనం రోడ్డుపై ఉండటాన్ని తాము చూశామని, దాని పక్క నుంచి వెళ్లిపోయామని వారంతా చెప్పారు.
మృతదేహం పక్కకు లాగిన దృశ్యాలు చూశాం : శివశంకర్ మృతదేహాన్ని ఎర్రిస్వామి పక్కకు లాగిన దృశ్యాన్ని కూడా చూసినట్లు కొందరు అంగీకరించారు. శివశంకర్ చనిపోయాడని తాము అనుకోలేదని చెప్పారు. ప్రమాదంలో స్పృహ కోల్పోతే పక్కకు లాగుతున్నట్లు భావించామని వారు పోలీసులకు వివరించారు. మరో భారీ వాహనం కూడా ఆ ద్విచక్ర వాహనాన్ని కొంత దూరం ఈడ్చుకెళ్లినట్లు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాయదుర్గం డిపో ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ మాట్లాడుతూ, వర్షం పడుతుండటంతో తాను బస్సును ఆపలేదని అన్నారు.
జాతీయ రహదారిపై బస్సు ఆపితే వెనుక నుంచి మరో వాహనం ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉన్నందున ముందుకు వెళ్లిపోయామని ఆయన వివరించారు. ద్విచక్ర వాహనం పక్కన మృతదేహం కూడా ఉండటంతో రాత్రి సమయంలో వాహనం ఆపితే కేసులో ఇరుక్కుంటామన్న భయంతో మరికొందరు వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
అసలేం జరిగింది? : ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు కర్నూలు శివారులోని చిన్న టేకూరులో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో మొత్తం 44 మంది ఉండగా, వారిలో 19 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారిలో ఆరుగురు తెలంగాణ వాసులు ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదంపై ఫోరెన్సిక్ బృందాల నిపుణులు దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు పోలీసులు కూడా కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకుంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల దర్యాప్తులో బస్సు ప్రమాద సమయంలో బస్సు డిక్కీ(కార్గో)లో 400 సెల్ఫోన్లు ఒక్కసారిగా పేలిపోవడంతో ప్రమాదం తీవ్ర రూపం దాల్చిందని తేలింది. ద్విచక్ర వాహనం బస్సు కింద ఉండిపోగా, బస్సు దానిని 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లడంతో అది బస్సు కింద భాగానికి చేరుకుంది. దీంతో పెట్రోల్ లీకై బస్సు ప్రమాదానికి కారణమైంది.
