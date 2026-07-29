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అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి 'ప్రెసిషన్ ఆంకాలజీ' - ఆస్ట్రాజెనెకాతో ఏపీ సర్కార్ ఒప్పందం

క్యాన్సర్ రోగులకు అత్యాధునిక జన్యుపరమైన వైద్యం - అమరావతిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ జీనోమిక్స్ సొల్యూషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు - సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఆస్ట్రాజెనెకా ఒప్పందం

Amaravati Precision Oncology Center
Amaravati Precision Oncology Center (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:01 AM IST

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Amaravati Precision Oncology Center : ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ మహమ్మారికి అడ్డుకట్ట వేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. క్యాన్సర్ రోగులకు అత్యాధునిక జన్యుపరమైన వైద్య చికిత్సలు అందించేందుకు బృహత్తర ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా అమరావతి వేదికగా దేశంలోనే మొట్టమొదటి 'ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ ఆంకాలజీ' విధానాన్ని ప్రారంభించనుంది. దీని కోసం ఫార్మాస్యూటికల్, బయోటెక్నాలజీ దిగ్గజ సంస్థ 'ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా'తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం చారిత్రక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

అమరావతిలో జీనోమిక్ సొల్యూషన్ సెంటర్ : రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో ఈ అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది. రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఆస్ట్రాజెనెకా సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా అమరావతిలో 'ఇంటిగ్రేటెడ్ జీనోమిక్స్ సొల్యూషన్ సెంటర్' ఏర్పాటు కానుంది. దేశంలోనే తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ ఆంకాలజీ చికిత్స విధానం అమరావతిలో అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ - ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా భాగస్వామ్యంతో ఈ చికిత్సా విధానాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

అత్యాధునిక సాంకేతికత : ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము క్యాన్సర్ రోగులకు ఈ కేంద్రం ద్వారా మెరుగైన వైద్యం అందనుంది. వారి కోసం అధునాతన జన్యు పరీక్షలు, బయోమార్కర్ టెస్టింగ్ చేసేందుకు వీలుగా ఈ సెంటర్‌ను ఆస్ట్రాజెనెకా సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్, ఆధునిక జన్యు చికిత్స విధానాలను ఇక్కడ వినియోగిస్తారు. కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతతో క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తారు.

ఆ తర్వాత రోగుల శరీర తత్వానికి అనుగుణంగా వారికి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తారు. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌ను ముందుగా గుర్తించేందుకు ఏఐతో కూడిన ఎక్స్‌రే ఆధారిత వ్యవస్థను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తద్వారా రోగులకు వేగంగా స్క్రీనింగ్, డయాగ్నస్టిక్ సేవలు అందుతాయి. వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించడానికి సులువైన మార్గం ఏర్పడుతుంది.

'క్వాంటమ్ పరిశోధనలు జరగాలి' : క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యాధునిక సదుపాయాలు కల్పించడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ రంగాల్లో భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్లుగా క్వాంటమ్ పరిశోధనలు జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. కాలుష్యం లాంటి పలు కారణాలతో ప్రజలు క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వ్యాధిని ముందే గుర్తించి చికిత్సలు అందిస్తే, రోగులకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు. వైద్యారోగ్య రంగంలో మరింత వేగంగా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. క్యాన్సర్‌తో పాటు ఇతర ప్రాణాంతక వ్యాధుల పైనా అమరావతి 'క్వాంటమ్ వ్యాలీ' వేదికగా విస్తృత స్థాయిలో పరిశోధనలు జరగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

భాగస్వాములు వీరే : ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియాతో పాటు పలు ప్రముఖ సంస్థలు పాలుపంచుకోనున్నాయి. రిలయన్స్ గ్రూపునకు చెందిన 'స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్', అలాగే 'క్యూఆర్‌ఏఐ' సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఆస్ట్రాజెనెకా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ జీనోమిక్ సొల్యూషన్స్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ఒప్పంద కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి జీఎస్ సాయిప్రసాద్, ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా ఎండీ ప్రవీణ్ రావు, స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, క్యూఆర్‌ఏఐ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

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