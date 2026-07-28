అమరావతిలో జెనోమిక్ సొల్యూషన్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ కుదుర్చకున్న ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా - దేశంలోనే మొదటి ప్రెసిషన్ అంకాలజీ పరిశోధనకు ఒప్పందం - సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్న ఫార్మా సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 6:37 PM IST
Astrazeneca India Signs Agreement for Genomic Solutions Center : రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ రంగంలో జన్యుపరమైన పరిశోధనల ద్వారా వైద్య చికిత్సలను అందించేందుకు వీలుగా కీలకమైన ముందడుగు పడింది. అమరావతిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ అంకాలజీ విధానాన్ని ప్రారంభించేందుకు వీలుగా అంతర్జాతీయ ఫార్మాసుటికల్, బయో టెక్నాలజీ దిగ్గజ సంస్థ ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా ప్రభుత్వం మధ్య సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రిలయన్స్కు చెందిన స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, క్యూఆర్ఏఐ సంస్థలతో కలిసి ఆస్ట్రా జెనెకా ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ జెనోమిక్ సొల్యూషన్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది.
అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ-ఆస్ట్రా జెనెకా ఇండియా భాగస్వామ్యంతో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ అంకాలజీ చికిత్సా విధానాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము క్యాన్సర్ రోగుల కోసం అధునాతన జన్యు పరీక్షలు, బయోమార్కర్ టెస్టింగ్ చేసేందుకు వీలుగా ఇంటిగ్రేటెడ్ జెనోమిక్ సొల్యూషన్ సెంటర్ను ఆస్ట్రా జెనెకా ఏర్పాటు చేయనుంది.
ఏఐతో కూడిన ఎక్స్రే ఆధారిత వ్యవస్థ: ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్, ఆధునిక జన్యుచికిత్సా విధానాల్ని వినియోగించి క్యాన్సర్ ప్రారంభదశలోనే గుర్తించి శరీర తత్వానికి అనుగుణంగా చికిత్స అందించేలా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ అంకాలజీ విధానం ఉపకరించనుంది. ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ను ముందుగా గుర్తించేందుకు ఏఐతో కూడిన ఎక్స్రే ఆధారిత వ్యవస్థను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. తద్వారా రోగులకు వేగంగా స్క్రీనింగ్, డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు అందటంతో పాటు ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా చికిత్స చేసేందుకు వీలుగా మార్గం సుగమం కానుంది.
ఆధునిక వైద్యం అందించడమే లక్ష్యం: ప్రజలందరికీ అందుబాటులో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలను తీసుకురావటమే ఈ ఒప్పందం లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఫార్మా, బయో టెక్నాలజీ రంగాల్లో క్వాంటం పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉందన్నారు. కాలుష్యం లాంటి బాహ్య కారణాల వల్ల కూడా ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని ముందే గుర్తించి చికిత్సలు అందించటం ద్వారా రోగులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని అన్నారు.
వైద్య రంగంలోని వ్యవస్థలు ప్రిడిక్టివ్, ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ విధానంలో పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రతీ పౌరుడి హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ను డిజిటల్ రికార్డులుగా మారుస్తున్నామని తెలిపారు. క్యాన్సర్తో పాటు ఇతర వ్యాధులపై కూడా అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ నుంచి విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరగాలని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆస్ట్రాజెనెకా ఇండియా ఎండీ ఎ. ప్రవీణ్రావు, స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, క్యూర్ ఏఐ సంస్థల ప్రతినిధులు, వైద్యారోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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