ఏఐతో మరింత కచ్చితమైన రేడియేషన్ చికిత్స - కిమ్స్ నిర్వహించిన సదస్సులో నిపుణుల సూచనలు
కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతి డా.టి. ప్రతాప్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎంపీఐ) తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ వార్షిక సదస్సు నిర్వహించారు.
Published : September 27, 2026 at 5:55 PM IST
Association of Medical Physicists of India Chapter Annual Conference : క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, కృత్రిమ మేథ ( ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్- ఏఐ), వైద్య భౌతిక శాస్త్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పలువురు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో క్యాన్సర్ చికిత్స మరింత కచ్చితత్వం, భద్రతతో అందించే అవకాశం ఉందన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతి డా.టి. ప్రతాప్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శనివారం, ఆదివారం అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎంపీఐ) తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ వార్షిక సదస్సు నిర్వహించారు.
డిజిటల్ సాంకేతికతకు ప్రాధాన్యం
ఈ సదస్సుకు వైద్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టులు, రేడియాలజిస్టులు, సాంకేతిక నిపుణులు, ఆరోగ్యరంగ సాంకేతిక నిపుణులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు. అధునాతన భౌతిక శాస్త్రం, కృత్రిమ మేధ, ప్రజారోగ్య మౌలిక వసతులను సమన్వయం చేయడం ద్వారా నాణ్యమైన, కచ్చితమైన వైద్య సేవలను మరింత విస్తృతంగా అందించవచ్చని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ చికిత్స, అధునాతన వైద్య నిర్ధారణ విధానాల్లో డిజిటల్ సాంకేతికతకు మరింత ప్రాధాన్యం పెరగనుందని తెలిపారు. డిజిటల్ ఆరోగ్య మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఆధునిక వైద్య సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయవచ్చని తెలిపారు.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వైద్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలకు ఈ సదస్సు ఒక కీలక వేదికగా నిలిచింది. రేడియేషన్ డోసిమెట్రీ, న్యూక్లియర్ మెడిసిన్, రేడియేషన్ భద్రత, ఆధునిక క్యాన్సర్ చికిత్సా విధానాలు తదితర అంశాలపై నిపుణులు చర్చించారు. క్యాన్సర్ చికిత్సలో రేడియేషన్ మోతాదును కచ్చితంగా నిర్ణయించడం, రోగి భద్రతను పెంచడం, ఆధునిక సాంకేతికతను సమర్థంగా వినియోగించడం వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు.
ఆధునిక సాంకేతికతల వినియోగంపై అవగాహన
కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ డాక్టర్ బి. భాస్కర్రావు మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్లో అన్ని రకాల కేసులకు చికిత్స అందించేందుకు కిమ్స్లో అత్యాధునిక సాంకేతిక మౌలిక వసతులతో పాటు నిపుణులైన వైద్య బృందం ఉందన్నారు. భారత్లో ప్రపంచస్థాయి, అత్యాధునికమైన, అందుబాటు ధరల్లో వైద్య సేవలకు ప్రమాణంగా నిలిచేలా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. వైద్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిజ్ఞానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నవీకరించుకోవాలని, డయాగ్నస్టిక్ ఇమేజింగ్, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ చికిత్సల్లో జనరేటివ్ ఏఐ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతల వినియోగంపై మరింత అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు.
అవగాహన ఒప్పందం ఉంది
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ ఎం. కుమార్ మొలుగారం మాట్లాడుతూ కిమ్స్ సికింద్రాబాద్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ గుర్తింపు పొందిన పరిశోధనా కేంద్రంగా కొనసాగుతోందన్నారు. మెడికల్ ఫిజిక్స్లో పోస్ట్ ఎంఎస్సీ డిప్లొమా కోర్సు నిర్వహణకు విశ్వవిద్యాలయం, కిమ్స్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం ఉందని తెలిపారు. వైద్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలకు భవిష్యత్తులో శిక్షణ, పరిశోధన కార్యక్రమాలకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుందని చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాంబిత్ సాహు, చీఫ్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్, ఆర్ఎస్ఓ డాక్టర్ కె. కృష్ణమూర్తి, సీనియర్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్ డాక్టర్ పీబీఎల్డీ ప్రసాద్, వైద్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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