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వైఫల్యాలు విజయానికి మెట్లు - పట్టుదలతో గ్రూప్-1 విజయం సాధించిన అరుణ్‌ చంద్ర

ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 12 సంవత్సరాల పాటు నిరంతర శ్రమ - పరాజయాల మధ్య పోరాటం - పట్టుదలతో గ్రూప్-1 విజయం సాధించిన అరుణ్‌ చంద్ర

Arun Chandra
Arun Chandra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 4:50 PM IST

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Assistant Excise Superintendent Arun Chandra Success Story : నేటి కాలంలో చిన్న చిన్న వైఫల్యాలకే చాలామంది యువత నిరాశకు గురవుతున్నారు. అయితే, లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వాటిని అధిగమించి విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించిన వ్యక్తి వడ్లమాని అరుణ్‌చంద్ర. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 12 సంవత్సరాల పాటు నిరంతర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి చివరకు గ్రూప్-1లో అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఉద్యోగాన్ని సాధించారు. ప్రస్తుతం కామారెడ్డిలో శిక్షణ పొందుతున్న ఆయన ప్రయాణం ప్రతి పోటీ పరీక్ష అభ్యర్థికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.

కుటుంబ ప్రోత్సాహమే బలంగా : సిద్దిపేట జిల్లా శివాజీనగర్ కాలనీకి చెందిన జయశ్రీ, డాక్టర్ వీవీరావు దంపతులకు అరుణ్‌చంద్ర తొలి సంతానం. కుటుంబంలో తాతయ్య, తండ్రి, తమ్ముడు అందరూ వైద్యులే. అయితే, అరుణ్‌చంద్ర మాత్రం ప్రజాసేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు అడుగులు వేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఇంటర్ పూర్తి చేసి, వరంగల్‌లోని కిట్స్‌లో 2011లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లో టీసీఎస్‌లో ఉద్యోగం వచ్చినప్పటికీ, దానిని వదిలి తన కల కోసం సిద్ధమయ్యారు. తండ్రి ప్రోత్సాహంతో దిల్లీ, హైదరాబాద్‌లలో కోచింగ్ తీసుకుంటూ తన లక్ష్యాన్ని కొనసాగించారు.

పరాజయాల మధ్య పట్టుదల : 2011 నుంచి 2020 వరకు అరుణ్‌చంద్ర మొత్తం ఆరు సార్లు సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష రాశారు. అందులో రెండు సార్లు ప్రిలిమ్స్‌లోనే నిలిచిపోయినా, నాలుగు సార్లు మెయిన్స్ వరకు చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో గ్రూప్-1 పరీక్షలో 75వ ర్యాంక్ సాధించినప్పటికీ కేవలం 0.8 మార్కుల తేడాతో ఉద్యోగం కోల్పోయారు. ఈ వైఫల్యం ఆయనను వెనక్కి తగ్గించలేదు. 2022లో డాక్టర్ అమూల్యతో వివాహం అనంతరం కూడా తన లక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మళ్లీ సిద్ధమయ్యారు. పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల వాయిదాలు వంటి ఎన్నో ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటూ కష్టపడి చదివి, చివరకు 2025లో విడుదలైన గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్‌గా ఎంపికయ్యారు.

విజయ రహస్యం - క్రమశిక్షణ, సాధన : తన విజయానికి క్రమశిక్షణే ప్రధాన కారణమని అరుణ్‌చంద్ర చెబుతున్నారు. పరీక్షల్లో అపజయం ఎదురైనప్పుడు నిరుత్సాహపడకుండా, చేసిన తప్పులను విశ్లేషించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ శారీరక వ్యాయామం, ధ్యానం చేయడం ద్వారా మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాత సాధన, పాత ప్రశ్నపత్రాలపై కసరత్తు, విజేతల జవాబులను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయం.

యువతకు స్ఫూర్తి : వడ్లమాని అరుణ్‌చంద్ర జీవితం ఒక్క విజయగాథ మాత్రమే కాదు పట్టుదల, సహనం, ఆత్మవిశ్వాసానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. వరుస వైఫల్యాలు వచ్చినా లక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా కృషి చేస్తే విజయం తప్పకుండా లభిస్తుందనే సందేశాన్ని ఆయన జీవితం ఇస్తోంది. కష్టాలను అవకాశాలుగా మార్చుకుని, కలలను నిజం చేసుకోవాలనుకునే ప్రతి యువకుడికి అరుణ్‌చంద్ర ప్రయాణం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది.

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