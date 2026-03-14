లిక్కర్​ స్కాం: లంచాలతో స్థిరాస్థుల కొనుగోలు- ఏ1 రాజ్‌ కెసిరెడ్డిదే అగ్రభాగం

రూ.184.36 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు కూడబెట్టిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి- లంచాల్ని వేర్వేరు వ్యక్తులతో తన సంస్థల ఖాతాల్లోకి జమ -తర్వాత స్థిరాస్తి వ్యాపారంలోకి మళ్లించారన్న ఈడీ- స్కామ్‌లో రూ.3,500 కోట్ల లంచాలు వసూలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:20 AM IST

AP Liquor Scam Updates: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం స్కామ్‌లో ఇటీవల ఈడీ జప్తు చేసిన 441 కోట్ల ఆస్తుల్లో ఏ1 రాజ్‌ కెసిరెడ్డిదే అగ్రభాగం. ఆయన మొత్తంగా రూ. 270 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు కూడబెట్టగా అందులో రూ. 184 కోట్లతో స్థిరాస్తులు కొన్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. డొల్ల కంపెనీల్లోకి లంచాల సొమ్ము పంపి వాటి ద్వారా స్థిరాస్తి లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి లంచాల సొమ్మును వివిధ మార్గాల్లో మనీలాండరింగ్‌ చేయించి రూ. 184.36 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల నుంచి వసూలు చేసిన సొత్తును వేర్వేరు వ్యక్తుల ద్వారా తన సంస్థల ఖాతాల్లోకి జమ చేయించుకుని స్థిరాస్తి వ్యాపారంలోకి మళ్లించినట్లు వెల్లడైంది. మద్యం కుంభకోణంలో రూ. 3,500 కోట్ల లంచాలు వసూలు చేశారని గుర్తించిన ఈడీ అందులో రూ. 1,048 కోట్ల మూలాలను గుర్తించి రూ. 441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు జప్తు చేసింది. ఆ మొత్తంలో రూ. 270 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు రాజ్‌ కెసిరెడ్డివే.
వాటితో స్థిరాస్తుల కొనుగోలు: 2019లో అధికారం చేపట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం లంచాల వసూళ్లకు వీలుగా నూతన మద్యం విధానం తీసుకొచ్చిన కొన్నాళ్లలోనే రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పలు సంస్థలు స్థాపించి, మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. 2020 అక్టోబరులో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఈడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ సంస్థ నెలకొల్పారు. అందులో రాజ్, ఆయన తల్లి సుభాషిణి డైరెక్టర్లుగా రూ. 10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. కొద్ది రోజుల్లోనే సంబంధం లేని వ్యక్తులు, సంస్థల నుంచి ఈడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బులు జమయ్యాయి. అక్కడి నుంచి ఆ సొత్తు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఖాతాల్లోకి మళ్లింది. వాటితో ఆయన పలు స్థిరాస్తులు కొన్నారు. ఈడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై పలు సినిమాలు తీశారు.

ప్రస్తుతం ఈడీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఖాతాలో, ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లలో కలిపి రూ. 7.31 కోట్లు ఉన్నట్లు ఈడీ గుర్తించి, జప్తు చేసింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి 2021 సెప్టెంబరులో స్థిరాస్తి వ్యాపారం కోసమంటూ ఈషాన్వీ ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. 2022 జనవరి- మార్చి మధ్య ఈ సంస్థ ఖాతాల్లో రూ. 4.73 కోట్లు జమయ్యాయి. మద్యం లంచాల సొమ్మును మనీ లాండరింగ్‌ చేయడానికి రాజ్‌ దీన్ని వాడుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలిలో రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి సంబంధించిన సైట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోసమంటూ ఎస్‌బీఎల్‌ డ్రీమ్‌ హోమ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ఈషాన్వీ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది.

సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ పేరిట ఎస్‌బీఎల్‌ డ్రీమ్‌ హోమ్స్‌ ఖాతాలో కోటి జమ చేశారు. వాస్తవంగా ఎలాంటి డెవలప్‌మెంట్‌ జరగలేదు. మద్యం లంచాల సొమ్ము రూటింగ్‌ కోసం ఎస్‌బీఎల్‌ను వాడారు. నగదు రూపంలో వసూలు చేసిన సొమ్మును రాజ్‌ తన మనుషుల ద్వారా తాళ్ల అవినాష్‌గౌడ్‌కు చేర్చేవారు. ఆయన టీఏజీ డెవలపర్స్, సాయి మెటల్స్‌ తదితర సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఆ సొమ్ము రాజ్‌ చెప్పిన వారి ఖాతాల్లోకి మళ్లించేవారు. భూములు కొన్నప్పుడు ఈ ఖాతాల ద్వారానే డబ్బులు చెల్లించారు.

అంతా మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతోనే: రాజ్‌ కెసిరెడ్డి 2021 ఆగస్టు నుంచి 2021 డిసెంబరు మధ్య తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌ మండలం మాచన్‌పల్లి గ్రామంలోని వివిధ సర్వే నంబర్లలో రూ. 120.51 కోట్ల విలువైన 16.56 ఎకరాల భూమి కొన్నారు. 2023 మే 22న హైదరాబాద్‌లోని షేక్‌పేట్‌లో రూ. 3.25 కోట్ల విలువైన 108.42 గజాల స్థలం కొనుగోలు చేశారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి తల్లి సుభాషిణి పేరిట మాచన్‌పల్లిలో రూ. 4.38 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల్ని కొన్నారు. తన ప్రధాన అనుచరుడైన బూనేటి చాణక్య పేరిట రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం చిప్పలపల్లెలో దాదాపు రూ. 18 కోట్ల విలువైన సుమారు 4 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఇవన్నీ మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో కొన్నవేనని ఈడీ గుర్తించి జప్తు చేసింది.

