తిరిగి ప్రారంభం కానున్న 'నక్ష' ప్రాజెక్టు - 2027 మార్చి నాటికి డిజిటల్ కార్డులు
ప్రాజెక్టు పూర్తిలో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం - గతేడాది ఫిబ్రవరితో ముగిసిన ప్రాజెక్టు గడువు - ప్రాజెక్టు పూర్తికి కూటమి సర్కార్ ప్రత్యేక చొరవ - 2027 మార్చి నాటికి పూర్తికి యోచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:43 PM IST
Digital Cards As Property : ఆస్తులంటే రిజిస్ట్రేషన్ బాండ్లు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో డిజిటల్ కార్డులు రాబోతున్నాయి. పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రజల ఇళ్లు, ఇతర ఆస్తులు, భూములపై ప్రాపర్టీ కార్డులు జారీ చేసే నక్ష ప్రాజెక్టు పనులు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఎంపిక చేసిన పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. 2027 మార్చినాటికి దీన్ని అమల్లోకి తేవాలని కసరత్తు చేస్తోంది.
2024లో భూ సర్వే-నక్ష- ప్రాజెక్టు ప్రారంభించిన కేంద్రం : పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రజల ఆస్తులను డ్రోన్లు, జీఐఎస్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా సర్వే చేసి ప్రాపర్టీ కార్డులు జారీ చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం 2024లో జాతీయ భౌగోళిక ప్రాదేశిక విజ్ఞాన ఆధారిత భూసర్వే (నక్ష) ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 152 నగరాలు, పట్టణాల్లో తొలిదశలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో ఒంగోలు, అనంతపురం, గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, కాకినాడ, తిరుపతి, ఏలూరు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి, కుప్పం పుర, నగరపాలక సంస్థలను అప్పట్లో ఎంపిక చేశారు.
పూర్తి కాని క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, రికార్డుల క్రోడీకరణ, మ్యాపింగ్ : ఈ పథకం కింద ఆస్తుల సర్వే మ్యాపింగ్ చేసి కార్డులు జారీ చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. ఎంపిక చేసిన నగరాలు, పట్టణాల్లో గత ప్రభుత్వంలో డ్రోన్ సర్వే పూర్తి చేశాక కీలకమైన క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, రికార్డుల క్రోడీకరణ, మ్యాపింగ్ వంటివి పూర్తి చేయలేదు. మున్సిపల్, రెవెన్యూ, స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్లు, సర్వే శాఖలు, ఇతర విభాగాలు సంయుక్తంగా ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలి. గత ప్రభుత్వం నుంచి ప్రాజెక్టుకి అవసరమైన నిధులు అందించకపోవడం, ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం కారణాలతో ప్రాజెక్టు పనుల్లో ముందడుగు పడలేదు.
గతేడాది ఫిబ్రవరిలో ముగిసిన నక్ష ప్రాజెక్టు గడువు : నక్ష ప్రాజెక్టులో భాగంగా తాడేపల్లిగూడెంలో ప్రయోగాత్మకంగా. మొదట అమలు చేయాలన్న లక్ష్యం నెరవేరలేదు. ఆస్తులకు సంబంధించిన దస్తావేజులు ఇచ్చేందుకు గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజలు సందేహించారు. దీంతో ప్రోపర్టీ కార్డులు జారీ చేయాలన్న ప్రయత్నం ఫలించలేదు. ప్రాజెక్టు గడువు గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ముగిసింది. గడువు పెంపునకు కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్రంతో చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల తరువాత పెండింగ్ పనులు తిరిగి ప్రారంభించాలన్న ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. 2027 మార్చిలోగా ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
2027 మార్చిలోగా ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయాలని యోచన : ప్రజలకు అందించే ప్రోపర్టీ కార్డుల్లో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఆస్తుల వివరాలు తెలుస్తాయి. యాజమాన్యం, ఇళ్లు, భవనాలు, భూములు, స్థలాలు, విస్తీర్ణం కార్డులో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. ఆస్తుల క్రయ విక్రయాలపై రిజిస్ట్రేషన్, మ్యూటేషన్ సులువవుతుంది. కార్డుల ఆధారంగా బ్యాంకులు రుణాలివ్వనున్నాయి. సర్వే ద్వారా పట్టణ సమగ్రాభివృద్ధికి అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించొచ్చు.
