దానం నాగేందర్పై బీఆర్ఎస్ అనర్హత పిటిషన్ - విచారణ చేపట్టిన స్పీకర్
ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన స్పీకర్ - దానం నాగేందర్పై బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసిన అనర్హత పిటిషన్పై విచారణ - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో విచారణ చేస్తున్న స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్
Published : January 30, 2026 at 12:34 PM IST
Speaker Inquiry on MLAS Disqualification Petition : ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ విచారణను ప్రారంభించారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు దాఖలు చేసిన అనర్హత పిటిషన్పై స్పీకర్ విచారణ చేపట్టారు. కౌశిక్ రెడ్డి, ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, ఇతరులు వేసిన అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ కొనసాగుతోంది.
పిటిషనర్ల వాదనలు విని సాక్ష్యాలను స్పీకర్ నమోదు చేయనున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో స్పీకర్ ఈ విచారణను చేపట్టారు. పెండింగ్లో ఉన్న 3 అనర్హత పిటిషన్లకు సంబంధించి గతంలోనే సుప్రీంకోర్టు వివరణ కోరింది. వెంటనే విచారణ జరిపి రెండు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్ను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.