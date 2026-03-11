ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై అనర్హత పిటిషన్లు డిస్మిస్
దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై అనర్హత పిటిషన్లు డిస్మిస్ చేసిన స్పీకర్ - ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు లేవని వెల్లడి - తీర్పు ప్రకటించిన స్పీకర్
Speaker on MLAS Disqualification Petition (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 10:43 AM IST
Speaker on MLAS Disqualification Petition : ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై అనర్హత పిటిషన్లను స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ డిస్మిస్ చేశారు. ఆ ఇద్దరు పార్టీ మారినట్లుగా ఆధారాలు లేవని ఆయన వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల పై రేపు సుప్రీం కోర్టులో విచారణ ఉండడంతో ఇవాళ తీర్పును వెల్లడించారు.