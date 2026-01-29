ETV Bharat / state

600 బీసీ హాస్టళ్లలో డిజిటల్‌ తరగతులు - మొత్తం ఖర్చు రూ.15 కోట్లు

ఒక్కో హాస్టల్‌కు దాదాపు రూ.2.50 లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.15 కోట్లు - అన్ని జిల్లాల్లోనూ బీసీ భవన్‌ల నిర్మాణం పూర్తిచేయాలి - శాసనసభ బీసీ సంక్షేమ కమిటీ

Assembly BC welfare Committee Meeting On Hostels
Assembly BC welfare Committee Meeting On Hostels (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:53 AM IST

Assembly BC welfare Committee Meeting On Hostels : తొలిసారిగా బీసీ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో డిజిటల్‌ బోధనకు సంబంధించి రీసోర్సు సెంటర్లను కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే దిశగా అడుగులు వేస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వ వసతి గృహాల్లో నూతన బోధనకు బాటలు పడుతున్నాయి. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ పాఠాలు చెప్పనున్నారు.

600 బీసీ హాస్టళ్లలో డిజిటల్‌ తరగతులు - మొత్తం ఖర్చు రూ.15 కోట్లు (ETV)

మొత్తం రూ.15 కోట్లు ఖర్చు : తాజాగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 600 బీసీ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో డిజిటల్‌ తరగతుల నిర్వహణకు పరికరాలు, కంటెంట్‌ సహా అవసరమైన ఏర్పాట్లను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేలోపు పూర్తిచేయాలని అసెంబ్లీ బీసీ సంక్షేమ కమిటీ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది. ఇందుకోసం ఒక్కో హాస్టల్‌కు దాదాపు రూ.2.50 లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.15 కోట్లు అవసరమవుతాయని అధికారులు నివేదించగా, ఈ నిధుల సమీకరణ బాధ్యతను తామే తీసుకుంటామని కమిటీ తెలిపింది. అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో బుధవారం ఈ కమిటీ సమావేశమైంది.

సమస్యల జాబితా రూపొందించాలి : కమిటీ ఛైర్మన్‌ బీద రవిచంద్ర అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో సభ్యులైన ఎమ్మెల్యేలు చదలవాడ అరవిందబాబు, కందికుంట వెంకటప్రసాద్, కాగిత ప్రసాద్, ఉన్నతాధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భవనాల్లో కొనసాగుతున్న బీసీ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో కనీస సదుపాయాల్లేవనే ఫిర్యాదులు చాలా వచ్చాయని దీనికి గల కారణాలను చెప్పమని అధికారులను కమిటీ ప్రశ్నించింది. తాగునీటి కోసం ఆర్వో ప్లాంట్లు, విద్యుత్‌ సరఫరా సమస్య నివారణకు ఇన్వర్టర్ల వంటి సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు తెలపగా, వసతిగృహాల వారీగా సమస్యల జాబితా రూపొందించి, వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కమిటీ స్పష్టం చేసింది.

పెండింగులో ఉన్న భవనాలు పూర్తి చేయాలి : జిల్లా బీసీ భవన్‌లు శ్రీకాకుళం, చిత్తూరుల్లోనే పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన 11 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో పెండింగులో ఉన్న ఈ బీసీ భవనాల నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలని అధికారులను కమిటీ సూచించింది. రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలలకు ప్రస్తుతం డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉన్నందున, వీటి సంఖ్య పెంపుదల అవసరాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని కమిటీ అధికారులను ఆదేశించింది. ప్రతినెలా ఒక జిల్లాలో పర్యటిస్తామని కమిటీ ఛైర్మన్‌ రవిచంద్ర తెలిపారు.

బోధన ఇలా : డిజిటల్‌ బోధనకు ఎంపికైన వసతిగృహాల్లో ఓ గదిని ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దుతారు. డిజిటల్‌ ఇంటరాక్టివ్‌ ప్యానల్​ను అందులో ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి వసతుల ఏర్పాటుకు ఒక్కో వసతిగృహానికి సుమారు రూ.కోటి వరకు ప్రభుత్వం వెచ్చించనుంది. ముఖ్యంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు. పదో తరగతి విద్యార్థుల సందేహాల నివృత్తికి ఈ రీసోర్సు సెంటర్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అలాగే ఎంపిక చేసిన వసతిగృహాల్లో ప్రత్యేకంగా ట్యూటర్లను కూడా నియమించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. వీరు గణితం, ఆంగ్లం, సైన్సు, హిందీ సబ్జెక్టులను బోధించనున్నారు. వీరికి ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.15వేల వంతున వేతనం ఇస్తారు.

‘ప్రభుత్వం బీసీలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ, వారి సంక్షేమం, అభివృద్ధికి నిధులూ కేటాయిస్తోంది. ఈ పథకాల అమలుతో పాటు విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యుత్‌ సంస్థల్లో నియామకాల్లో రూల్‌ ఆఫ్‌ రిజర్వేషన్, రోస్టర్‌ పాటిస్తున్నారా లేదా అనేదీ పరిశీలిస్తాం. లోపాలను ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాం’. - బీద రవిచంద్ర, కమిటీ ఛైర్మన్‌

