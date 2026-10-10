విశాఖలో రైలు ఎక్కిన అస్సాం యువతి మృతి - 7 పోలీసు బృందాలతో దర్యాప్తు
Himashree Boro Death స్వస్థలానికి వెళ్లేందుకు విశాఖపట్నంలో రైలెక్కిన అస్సాం యువతి ఈ నెల 7న అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందింది. ఈ ఘటనను ఏపీ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:13 AM IST
Assam Girl Himashree Boro Dies Under Mysterious Circumstances : ఈ నెల 7వ తేదీన స్వగ్రామానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు విశాఖపట్నంలో రైలు ఎక్కిన అస్సాం యువతి అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించిన ఘటనను ఏపీ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. దర్యాప్తు చేసేందుకు 21 మందితో కూడిన ఏడు పోలీసు బృందాలను నియమించింది. అస్సాంలోని గువాహటిలో బోండా ప్రాంతానికి చెందిన హిమశ్రీ బోరో(21) అక్కడే బీబీఏ చదువుతోంది. సెప్టెంబర్ 16న పది మంది స్నేహితులతో కలిసి నృత్యప్రదర్శనల నిమిత్తం విశాఖపట్నం వచ్చారు.
రైలు తప్పిపోవడంతో కిక్కిరిసి ఉన్న బోగీలో : కొన్నిరోజులకు ఐదుగురు తిరిగి వెళ్లిపోగా బోరోతో పాటు మరో నలుగురు ఇక్కడే ఉండిపోయారు. బోరో ఈ నెల 6న సిల్చార్ ఎక్స్ప్రెస్లో గువాహటి వెళ్లేందుకు థర్డ్ ఏసీ బోగీలో బెర్త్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంది. కానీ, ఆ రైలు తప్పిపోవడంతో కన్యాకుమారి నుంచి దిబ్రూగఢ్ వెళ్లే వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్లేందుకు స్టేషన్లోనే వేచి ఉంది. తన స్నేహితురాలు జ్యోతిచౌదరికి ఫోన్ చేసి జనరల్ టికెట్ కావాలని సాయం కోరగా ఆమె అభినాష్ అనే యువకుడిని బోరో వద్దకు పంపించింది. అర్ధరాత్రి 1.36 గంటలకు విశాఖ స్టేషన్కు చేరుకున్న వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ టీసీని వీరిద్దరూ కలిసి థర్డ్ ఏసీ లేదా స్లీపర్ క్లాస్ బోగీలో బెర్త్ కోరారు. టీసీ కొన్ని డబ్బులు అడిగారు. ఇంతలో రైలు కదలటంతో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి అప్పటికే కిక్కిరిసి ఉన్న ఎస్-2లో ఆమె ఎక్కారు. స్నేహితుడు లగేజీని అందించి, వెళ్లిపోయాడు.
కొందరు ఏడిపిస్తున్నారని ఫిర్యాదు : బోగీలో కొందరు మద్యం తాగి ఉన్నారని స్నేహితురాలు జ్యోతిచౌదరికి అర్ధరాత్రి 2.39కి బోరో ఫోన్ చేశారు. మూడు సెకన్ల నిడివి గల వీడియోను తీసి పంపించారు. అనంతరం కాల్ కట్ అయ్యింది. జ్యోతిచౌదరి ఆమె క్లాస్మేట్ అనూప్ తివారీకి విషయం తెలపగా అతడు రైల్వే హెల్ప్లైన్ నంబర్కు ఫోన్చేసి, హిమశ్రీని కొందరు ఏడిపిస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేశాడు. రైలు 3.56కు శ్రీకాకుళం రోడ్డు స్టేషన్కు చేరుకున్నాక పోలీసులు ఆ బోగీలోకి వెళ్లి చూస్తే యువతి కనిపించలేదు. బోరో బ్యాగ్, సూట్కేసును గుర్తించారు. తర్వాత ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు ఆరా తీయకుండా వదిలేశారు.
రైలుపట్టాల సమీపంలో మృతదేహం : శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం పెనుబర్తి వద్ద రైలుపట్టాల సమీపంలో హిమశ్రీ మృతదేహాన్ని ఈ నెల 7న గుర్తించారు. పలాస రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి, మృతదేహాన్ని శ్రీకాకుళం సర్వజనాసుపత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం తర్వాత 8న కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఘటనాస్థలాన్ని శ్రీకాకుళం ఎస్పీ కేవీ మహేశ్వరరెడ్డి పరిశీలించారు. ఏడు బృందాలతో పాటు ఆర్పీఎఫ్ నుంచి నలుగురు సభ్యులతో మరో బృందాన్ని నియమించారు. బోరా రైలు నుంచి జారిపడిందా, లేక ఎవరైనా తోసేశారా అన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కేసు దర్యాప్తులో సమన్వయం : హిమశ్రీ మృతిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కోరినట్లుగా అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రకటించారు. కేసు దర్యాప్తులో సమన్వయం చేసుకునేందుకు తమ రాష్ట్ర పోలీసు అధికారిని ఏపీకి పంపినట్లు చెప్పారు.
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