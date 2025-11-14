Bihar Election Results 2025

ఖాకీ యూనిఫాంపై ఇష్టం - ఏ కోచింగ్‌ లేకుండానే ఐపీఎస్‌ సాధించిన కామారెడ్డి ఏఎస్పీ చైతన్య రెడ్డి

సాగునీటి పారుదల శాఖలో ఏఈగా ఐదేళ్లు విధులు - 2019లో సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పోలీసుఫోర్స్‌కు ఎంపిక - 2021 సివిల్స్‌ పరీక్షలో జాతీయస్థాయిలో 161వ ర్యాంకుతో ఐపీఎస్‌

Chiathanya Reddy IPS
Chiathanya Reddy IPS (Instagram (chaitanya.ips))
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 8:50 PM IST

Kamareddy ASP Chiathanya Reddy : 'కలెక్టర్‌ను కావాలనుకున్నా కానీ ఖాకీ యూనిఫాంపై ఉన్న ఇష్టం, మక్కువతోనే ఐపీఎస్‌ అయ్యాను. ఏ కోచింగ్‌ తీసుకోకుండానే ఇంటర్‌ నెట్, పుస్తకాల్లో ఉండే సమాచారంతోనే సివిల్స్‌లో రాణించాను' అని తెలిపారు కామారెడ్డి పోలీసు సబ్‌డివిజన్‌ ఏఎస్పీ బొక్క చైతన్యరెడ్డి. ఆమె తన విజయ ప్రస్థానాన్ని మనతో ఇలా పంచుకున్నారు.

పట్టు వదల్లేదు : వరంగల్‌ ఎన్‌ఐటీలో బీటెక్‌ చేశాక చెతన్య రెడ్డి 8 నెలల పాటు ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేశారు. ఆ తర్వాత సాగునీటి పారుదల శాఖలో అసిస్టెంట్​ ఇంజినీర్​గా ఐదేళ్లు విధులు నిర్వర్తించారు. వారి నాన్న ప్రోత్సాహంతో ఓవైపు పని చేస్తూనే 2016 నుంచి సివిల్స్‌ రాయడం మొదలు పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఆ క్రమంలోనే 2019లో సెంట్రల్‌ ఆర్మ్‌డ్‌ పోలీసు ఫోర్స్‌కు ఎంపికయ్యారు. ఆ సమయంలో ఖాకీ డ్రెస్‌పై మక్కువతో ఐపీఎస్‌ కావాలనే ఆశ పురుడు పోసుకుంది.

అందరూ ఉద్యోగులే : పట్టు వదలకుండా వరుసగా ఆరోసారి రాసిన సివిల్స్‌ పరీక్షలో 2021లో జాతీయస్థాయిలో 161వ ర్యాంకు సాధించి ఐపీఎస్‌ సాధించారు బొక్క చైతన్య రెడ్డి. సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం చిలుపకుంట్ల వీరి స్వగ్రామం. నాన్న సంజీవరెడ్డి, తల్లి వినోద, తమ్ముడు సత్యసదన్‌ ఉద్యోగులే. అన్నయ్య రవికిరణ్‌రెడ్డి, తాను కంబైన్డ్‌ స్టడీస్‌ చేసే వాళ్లమని చెప్పారు. తాను ఐపీఎస్‌ కావడానికి వారి అన్నయ్యే ఆది గురువుగా ఆమె గొప్పగా చెప్పారు.

మరిచిపోలేని విజయాలు

  • ట్రైనీ ఐపీఎస్​గా 2022లో నిజామాబాద్‌ గ్రామీణ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఎస్‌హెచ్‌వోగా పనిచేశారు. అప్పుడు 4 కిలోల అల్ఫ్రాజోలంను పట్టుకొని ఉన్నతాధికారుల గుర్తింపు పొందారు.
  • ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఏఎస్పీగా కామారెడ్డిలో పనిచేస్తున్నారు. కేసుల ఛేదనలో జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్‌చంద్ర మార్గనిర్దేశం ఉపయోగకరంగా వాడుకుంటున్నారు.
  • చిన్నపిల్లలు, మైనర్లకు మద్యం విక్రయించుకుడా విజయం సాధించినట్లు చెబుతున్నారు.
  • కోల్‌కతా వెళ్లి నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు తయారు చేసే ముఠా సభ్యులను పట్టుకున్నారు.
  • నడుస్తున్న కంటైనర్‌లో దొంగల గ్యాంగ్‌ను పట్టుకొని సెల్​ఫోన్​లను రికవరీ చేశారు.

ఏదైనా సాధించొచ్చు : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో సామాన్యులైనా లక్ష్యం నిర్దేశించుకొని ముందుకుసాగితే సివిల్స్‌ కష్టమేమీ కాదంటున్నారు ఏఎస్పీ చైతన్య. స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇంటర్‌నెట్‌ అందరికీ అందుబాటులో ఉందని వాటితో ప్రపంచం మన గుప్పిట్లో ఉంటుందని తెలిపారు. ఏం కావాలన్నా తెలుసుకోవచ్చని ఏదైనా సాధించొచ్చని చెబుతున్నారు. కావాల్సిందల్లా అంకితభావం, క్రమశిక్షణ అని పేర్కొన్నారు.

అన్ని రంగాల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం : అతివలు ప్రస్తుత యుగంలో అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారనడానికి ఏఎస్పీ చైతన్య రెడ్డి మంచి ఉదాహరణ. యూనిఫామ్​ సర్వీసులో ఉండే ఒత్తిడి, వర్క్ బర్డెన్​ గురించి వారు వీరు చెబుతుంటే వింటుంటాం కానీ ఇష్టంతో సాధించి ఆమె విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సివిల్స్​కు సన్నద్ధమయ్యే యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా, ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

నేటి సమాజంలో మహిళలు, యువతులు ఉన్నతంగా చదువుకొని, ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా నిలదొక్కుకోగలుగుతున్నారు. రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, ఉద్యోగాల్లోనూ పురుష ప్రపంచానికి మంచి ఆరోగ్యకరమైన పోటీని ఇస్తున్నారు. కానీ ఇంకా కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. వాటిని అధిగమించేలా చేయాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది.

సెల్యూట్​ మేడమ్స్​ : పోలీస్ శాఖలో దూసుకుపోతున్న 'మహిళా బాస్​లు'

అమ్మాయిల IPS​ అడుగులు - శిక్షణ తీసుకుంటున్న బ్యాచ్​లో సగానికి పైగా యువతులే

