YUVA : కసి, పట్టుదలతో గోల్డ్ మెడల్స్ - బ్యాడ్మింటన్లో సత్తా చాటుతున్న ఆస్మా రూహీ
సీఎం కప్ పోటీల్లో వ్యక్తిగత, డబుల్స్ విభాగంలో స్వర్ణాలు - పోలియో కారణంగా ఎడమచేయి కోల్పోయిన ఆస్మా - తండ్రి ప్రోత్సాహంతో చిన్నవయస్సులోనే అద్భుత ప్రతిభ
Published : November 18, 2025 at 5:17 PM IST
One Handed Badminton Asma Roohi Wonder : ఆ అమ్మాయి పుట్టింది నిరుపేద కుటుంబంలో పైగా పోలియో బారినపడి ఎడమ చేయిని కోల్పోయింది. కానీ తనలో ఆ కష్టాలతో పాటే కసి, పట్టుదల కూడా పెరుగుతూనే వచ్చాయి. ఏదైనా సాధించాలనే తపన ముందు వైకల్యమే కాదూ పేదరికమూ చిన్నబోయేలా చేస్తోంది. ఒంటిచేత్తోనే బ్యాడ్మింటన్లో మెరుపులు మెరిపిస్తోంది. అలాంటి అమ్మాయికి ఆటలేంటీ? అన్న నోళ్లు మూత బడేలా ఎక్కడ పోటీలకు వెళ్లినా పతకాలతో తిరిగొస్తోంది. రాష్ట్రానికి, దేశానికి భవిష్యత్తు ఆశాకిరణంగా వడివడిగా దూసుకెళ్తోందీ ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన అమ్మాయి ఆస్మా రూహీ.
బ్యాడ్మింటన్లో సత్తా : ఆమె మైదానంలో దిగిందంటే దివ్యాంగురాలిని అన్న భావనే దరిచేరనీయదీ అమ్మాయి. తోటి క్రీడాకారులందరితో పోటీ పడుతూ కోర్టులో నలువైపులా పరుగు తీస్తూ అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తుంది. ఒంటి చేత్తోనే అద్భుత సర్వీస్లు చేస్తూ అందరినీ ముగ్ధుల్ని చేస్తోంది. పట్టుమని 15 ఏళ్లు కూడా నిండని ఈ యువకెరటం బ్యాడ్మింటన్లో తనదైన సత్తాతో అదరగొడుతోంది.
తనదైన ముద్ర వేస్తున్న ఆస్మా : ఒంటిచేత్తో అవార్డులు చూపిస్తోన్న ఈ యువతి ఆస్మా రూహీ. ఖమ్మం స్వస్థలం. తండ్రి ఎస్కే మీరా, కార్ మెకానిక్, తల్లి రహమున్నా గృహిణి. పుట్టినప్పుడే పోలియో బారినపడి ఎడమ చేతిని కోల్పోయింది ఆస్మా. బడికి వెళ్తున్నపుడు తోటి విద్యార్థులు ఆమెను హేళన చేసేవారు. అది గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆస్మాను ఆటలవైపు మళ్లించారు. తండ్రి రోజు మైదానం తీసుకెళ్లి ఆటలు ఆడించేవారు. రెండేళ్లకు ఖమ్మం సర్దార్ పటేల్ స్డేడియంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్ శిక్షణలో చేర్పించారు. క్రమంగా క్రీడలపై ఇష్టం పెంచుకున్న ఆస్మా ఇప్పుడు తనదైన ముద్ర వేస్తోంది.
"నాకు రెండున్నరేళ్లు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చేరాను. అప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నా. సింగిల్స్, డబుల్స్ ఏదైనా అందరితో కలిసే ఆడిస్తారు. సీఎం కప్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. రాష్ట్ర స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. లఖ్నవూలో జాతీయస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో డబుల్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది"-ఆస్మా రూహీ, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి
పారాబ్యాడ్మింటన్లో గోల్డ్ మెడల్ : శిక్షణలో చేరిన రెండున్నరేళ్లలోనే జాతీయస్థాయిలో పతకాలు కొల్లగొడుతోంది ఆస్మా రూహీ. దివ్యాంగుల బ్యాడ్మింటన్లో పాల్గొన్న ప్రతీ టోర్నీలో పతకాలు గెలుచుకుంటోంది. సీఎం కప్ పోటీల్లో వ్యక్తిగత, డబుల్స్ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. హైదరాబాద్లో 2024 చివరిలో నిర్వహించిన పారా బ్యాడ్మింటన్ రాష్ట్ర పోటీల్లో డబుల్స్ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో లఖ్నవూలో జాతీయస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో డబుల్స్లో రాణించింది.
ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే : కుమార్తె బ్యాడ్మింటన్లో రాణించడం సంతోషంగా ఉందని అంటున్నారు తండ్రి ఎస్కే మీరా. ఓ వైపు కుటుంబం, మరోవైపు క్రీడాల్లో రాణించేలా ఆస్మాను చూసుకోవాలంటే ఆర్థికంగా కొంత కష్టంగా ఉందని చెబుతున్న ఆయన ఖరీదైన బ్యాడ్మింటన్లో తను రాణించాలంటే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఆస్మా రూహీకు ఆటపై ఉన్న ఆసక్తిని గమనించే ప్రోత్సహించామని చెబుతున్న కోచ్ హరీశ్ ఊహించిన దాని కంటే ఆమె మెరుగ్గా ప్రతిభ చూపుతోందని అంటున్నారు. రెండేళ్లలోనే అంచనాలకు మించి ఆటతీరుతో ప్రతిభ కనబరుస్తున్న ఆస్మా ప్రభుత్వం సహకరించి ప్రోత్సహిస్తే రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకువస్తుందని స్థానికులు కూడా చెబుతున్నారు.
YUVA : కొత్తగా క్రికెట్లోకి వచ్చే మహిళా క్రికెటర్లకు ఇదే నా సలహా - వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ టీం మెంబర్ అరుంధతిరెడ్డి కీలక సూచనలు
YUVA : రెండేళ్లు క్యాన్సర్తో పోరాటం - కట్ చేస్తే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ క్రియేటర్