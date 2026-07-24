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బళ్లారి-గుంతకల్లు మధ్య రెండు కొత్త రైల్వే లైన్లు - రూ.1,264 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

బళ్లారి-గుంతకల్లు మధ్య 3, 4వ రైల్వే లైన్లకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం - రూ.1,264 కోట్లతో 46 కిలోమీటర్ల మేర నూతన మార్గాల నిర్మాణం - ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనం

Ballari Guntakal New Railway Lines
Ballari Guntakal New Railway Lines (ANI)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:04 PM IST

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Ballari Guntakal New Railway Lines : ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య రైల్వే అనుసంధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. కర్ణాటకలోని బళ్లారి, ఏపీలోని గుంతకల్లు (అనంతపురం జిల్లా) జంక్షన్ల మధ్య అదనంగా రెండు కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం (క్యాబినెట్) ఆమోద ముద్ర వేసినట్లు కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ అధికారికంగా వెల్లడించారు.

కొత్తగా మూడో, నాలుగో లైన్లు : ప్రస్తుతం బళ్లారి - గుంతకల్లు మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకల కోసం రెండు లైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీ, సరకు రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ మార్గంలో అదనంగా మూడో, నాలుగో రైల్వే లైన్లను నిర్మించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ రెండు నగరాల మధ్య సుమారు 46 కిలోమీటర్ల మేర ఈ కొత్త ట్రాక్‌లను వేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.1,264 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెచ్చించనుంది.

వేదవతి నదిపై భారీ వంతెన : ఈ అదనపు రైల్వే లైన్ల నిర్మాణంలో భాగంగా ఒక వంతెనను కూడా నిర్మించనున్నారు. మార్గమధ్యంలో ఉన్న వేదవతి నదిపై ఈ అత్యాధునిక రైల్వే బ్రిడ్జిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ లైన్‌లో 52 స్మాల్‌, 7 మేజర్‌, ఒక మెగా బ్రిడ్జి నిర్మిస్తామని మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. బళ్లారి-గుంతకల్లు లైన్లు మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు అదనపు లైన్ల నిర్మాణం పూర్తయితే ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. ఏటా అదనంగా కోటీ 60 లక్షల టన్నుల సరకు రవాణాకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య రైళ్ల రాకపోకలు మరింత వేగవంతం, సులభతరం అవుతాయని ఆయన వివరించారు.

అదనంగా 1.60 కోట్ల టన్నుల సరకు రవాణా : బళ్లారి, గుంతకల్లు జంక్షన్లు రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో సరకు రవాణాకు కీలకమైన కేంద్రాలు. ఈ రెండు కొత్త లైన్లు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే రైల్వేశాఖకు, స్థానిక పరిశ్రమలకు ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరగనుంది. ఈ నూతన మార్గాల ద్వారా ఏటా అదనంగా 1.60 కోట్ల టన్నుల సరకు రవాణా చేసేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని రైల్వే మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

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