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ప్రైవేటు స్థలం ప్రభుత్వ భూమిగా రికార్డులు మార్పు - సమగ్ర విచారణకు అశోక్​గజపతి రాజు డిమాండ్​

కార్డులు మార్చి వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీస్‌కు స్థలాన్ని కేటాయించారు - వేటు భూమిని రాజకీయ పార్టీకి ఎలా లీజుకిస్తారు? - అధికారులను నిలదీసిన అశోక్‌ గజపతిరాజు

Ashok Gajapathiraju About His land
Ashok Gajapathiraju About His land (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:43 PM IST

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Ashok Gajapathiraju About His land : విజయనగరం రింగురోడ్డు సమీపంలోని తమ కుటుంబానికి చెందిన ప్రైవేటు స్థలాన్ని, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ స్థలంగా రికార్డులు మార్చి ఆ పార్టీ కార్యాలయ నిర్మాణానికి కేటాయించారని గోవా గవర్నర్‌ పూసపాటి అశోక్‌ గజపతిరాజు ఆరోపించారు. విజయనగరంలో సోమవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

ఫిర్యాదు చేసినా లాభం లేదు : గోవా గవర్నర్ పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు తన కుటుంబానికి చెందిన భూమిని అధికారిక రికార్డులలో ప్రభుత్వ భూమిగా మార్చి, ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ కార్యాలయ నిర్మాణానికి కేటాయించారని ఆరోపించారు. ఆ భూమి తమ వ్యక్తిగత ఆస్తి అని నిరూపించే రికార్డులన్నీ తన వద్ద ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆయన ఒక రాజకీయ పార్టీకి దానిని ఎలా లీజుకు ఇస్తారని అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఏడాది క్రితం నాటి కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేసి, నాలుగు నెలల తర్వాత దానిపై ఆరా తీసినా ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

విజయనగరం రింగ్ రోడ్డు సమీపంలో తమ కుటుంబానికి భూమి ఉందని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ భూమికి సంబంధించిన రికార్డులను మార్చారని గజపతి రాజు ఆరోపించారు. ఆ భూమి విషయంలో తమ కుటుంబాన్ని ఎటువంటి విచారణ అడగకుండానే అధికారులు పై అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను జిల్లా కలెక్టర్‌ను కలిసి పరిస్థితిని పూర్తిగా వివరించానని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.

"విజయనగరం రింగ్ రోడ్డు సమీపంలోని సర్వే నంబర్ 569లో మా కుటుంబానికి భూమి ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, అక్టోబర్ 2021 నుంచి ఫిబ్రవరి 2022 మధ్య రికార్డులను మార్చారు. ఆ భూమిని 'వదిలివేసిన ఆస్తి' (abandoned property)గా పేర్కొంటూ, మమ్మల్ని ఎవరూ సంప్రదించకుండానే అప్పటి అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయ నిర్మాణానికి దానిని కేటాయించారు. మొదట రెండు ఎకరాలను శాశ్వతంగా, ఆపై ఒకటిన్నర ఎకరాన్ని లీజుకు, చివరగా మరో ఎకరాన్ని కేటాయించారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా మండల స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షణలో జరిగింది. నేను కలెక్టర్‌ను కలిసి జరిగిన పరిణామాలను వివరించాను" -అశోక్​ గజపతి రాజు

అధికారులను ప్రశ్నించిన గజపతి : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తనపై అనేక అబద్ధపు కేసులు పెట్టడం, తన కుటుంబం ఎదుర్కొన్న వేధింపుల పట్ల అశోక్ గజపతి రాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసు కారణంగా మూడేళ్లపాటు కోర్టుకు పదేపదే హాజరు కావాల్సి వచ్చిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. చట్టాన్ని స్పష్టంగా ఉల్లంఘించి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాన్ని ఎలా నిర్మించారో వివరణ ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. గవర్నర్ కాకముందే తాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నానని, అయినప్పటికీ ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత ఆస్తులను కూడా వదులుకోవాలని కొందరు సూచిస్తున్నారని ఆయన తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. "నేను మీ ఇంటికి వచ్చి అది నా భూమి అని అంటే మీరు అంగీకరిస్తారా?" అని ఆయన అధికారులను ప్రశ్నించారు.

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