ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ సారెల కోలాహలం - సారె సమర్పించిన 23 వేల మందికి పైగా భక్తులు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాస సారె ఉత్సవాలు - దుర్గమ్మ సన్నిధికి పోటెత్తిన మహిళా భక్తులు - సారె సమర్పించే భక్తులకే పూర్తిగా రూ.100 క్యూలైన్ కేటాయింపు -డిజిటల్ స్కానింగ్ విధానంతో భక్తుల రద్దీ క్రమబద్ధీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 8:37 PM IST
Kanakadurga Saare Utsavam 2026 : విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాస సారె ఉత్సవాలు శోభాయమానంగా సాగుతున్నాయి. ఆషాఢ సారె ఉత్సవాల్లో ఐదో రోజైన నేడు(ఆదివారం) సెలవుదినం కావడంతో దుర్గమ్మ సన్నిధికి మహిళా భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు. జగన్మాతను తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించే భక్తులు పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, చీరలు తదితర సారె సంభారాలతో తరలిరావడంతో పుణ్యక్షేత్రం జనసముద్రంగా మారింది. గడిచిన నాలుగు రోజులతో పోలిస్తే ఇవాళ ఏకంగా రెట్టింపు స్థాయిలో మహిళలు కొండపైకి విచ్చేసి అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
సాంప్రదాయబద్ధంగా సారెను సమర్పించి : ఉమ్మడి కృష్ణా, గోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు తెలంగాణ తదితర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికే 57 భారీ సారె బృందాలు ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకోగా ఏకంగా 23,916 మంది భక్తులు దుర్గమ్మకు సాంప్రదాయబద్ధంగా సారెను సమర్పించి భక్తి పారవశ్యంలో మునిగితేలారు. సారెతో వచ్చే మహిళా భక్తులకు క్యూలైన్లలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా దేవస్థానం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. భవానీ అనుగ్రహ దర్శనానికి సంబంధించిన రూ.100 క్యూలైన్ను పూర్తిగా సారె తీసుకొచ్చే భక్తులకే కేటాయించి, వేగంగా దర్శనం పూర్తయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తుల రద్దీని బట్టి ఇతర క్యూలైన్లలోనూ వారిని అనుమతించారు.
ఉచితంగా వేదాశీర్వచనం అందజేసి : రద్దీ కారణంగా మహామండపంలోని 6వ అంతస్తు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. అక్కడికి చేరుకున్న సారె బృందాలకు ఆలయ పండితులు, అర్చకులు ఉచితంగా వేదాశీర్వచనం అందజేసి, ప్రసాదాలు అందించారు. అనంతరం భక్తులందరినీ ప్రత్యేక క్యూ మార్గాల ద్వారా వేగంగా అన్నప్రసాద స్వీకరణకు పంపించారు. సారె బృందాల రద్దీని ముందస్తుగా అంచనా వేసేందుకు దేవస్థానం యాజమాన్యం సరికొత్త సాంకేతిక విధానాన్ని అమలు చేసింది. కనకదుర్గ నగర్ వద్ద సారె బృందాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగానే, ఆ సమాచారం క్షణాల్లో కొండపై ఉన్న 'స్కానింగ్ పాయింట్'కు చేరేలా అంతర్గత వ్యవస్థను అనుసంధానించారు. దీంతో కింద ఎంతమంది భక్తులు వస్తున్నారో పైనున్న అధికారులకు ముందే తెలియడం వల్ల, క్యూలైన్ల నిర్వహణ ఎంతో సులువవుతోంది.
కొండపైకి వాహనాల రాకపోకలపై నియంత్రణ : దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ), ఆలయ ఈవో వి.కె. శీనానాయక్, ధర్మకర్తలమండలి సభ్యులు క్యూలైన్లను స్వయంగా పరిశీలించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సారె బృందాలతో మాట్లాడి వసతులపై ఆరా తీశారు. భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుండటంతో, వారి సౌకర్యార్థం కొండపైకి వాహనాల రాకపోకలపై నియంత్రణ విధించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఆటంకాలు ఆలయ సిబ్బంది సేవలందిస్తున్నారు.
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