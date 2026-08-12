ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢమాసం సారె మహోత్సవం పరిసమాప్తం
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా ముగినిసి రేపటి నుంచి జగన్మాత సన్నిధిలో శ్రావణ మాసం ఉత్సవాలు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:31 PM IST
Ashadam Sare Celebration Ended Vijayawada Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసం సారె మహోత్సవం పరిసమాప్తమైంది. నేటి సాయంత్రం వరకు భక్తులు సారె సమర్పించేందుకు దేవస్థానం అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. అమావాస్య, ఆషాఢమాసం చివరి రోజు కావడంతో భక్తులు భారీగా ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివస్తున్నారు. ఆలయ అర్చకులు, వైదిక కమిటీ సభ్యులు, పండితులు, పరిచారకులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. వీరికి ఆలయ ఈవో స్వాగతం పలికారు.
బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో గత నెల రోజులుగా ఎంతో ఆధ్యాత్మిక శోభను తీసుకొచ్చిన 'ఆషాఢ సారె’ మహోత్సవాలు ఇవాల్టితో ఘనంగా ముగిశాయి. అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ ఆషాడంలో సారె సమర్పణ ఎంతో కోలాహలం సాగింది. కొత్తగా వివాహమైన ఆడపడుచులను పుట్టింటికి పిలిచి, కొత్త వస్త్రాలు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, మిఠాయిలతో సారె ఇచ్చి సాగనంపడం సంప్రదాయం. అదే సంప్రదాయాన్ని విజయవాడ వాసులు, తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులు జగన్మాత అయిన కనకదుర్గమ్మకు ఆపాదించి పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. లోకాలన్నింటినీ చల్లగా చూసే ఆ తల్లిని తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి, భక్తిశ్రద్ధలతో సారె సమర్పించారు.
ఆఖరి రోజు అంగరంగ వైభవంగా పూజలు: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. కొండంత అండగా నిలిచే జగన్మాత, భక్తజన కల్పవల్లి శ్రీ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఆషాఢ మాస సారె మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి. దుర్గమ్మను తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి, భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తులు మొక్కులు సమర్పించుకునే అపురూప ఘట్టమై 'ఆషాఢ సారె' మహోత్సవం చివరి రోజైన నేడు భక్తుల తరలివచ్చారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ పండితులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. వేలాది మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు.
శ్రావనమాస ఉత్సవాలు: రేపటి నుంచి జగన్మాత సన్నిధిలో శ్రావణ మాసం ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 21వ తేదీ వరలక్ష్మివ్రతం రోజున అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవి రూపంలో అలంకరించనున్నారు. అదే రోజున ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్మించిన అన్నదానం, లడ్డుపోటు భవనాలను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రోజు అమ్మవారి సన్నిధికి తరలివచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ గాంధీ, ఈవో వీకే శీనానాయక్తో స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల రోజులు ఆలయంలో విజయదశమి లాగా ఆధ్యాత్మిక కళను సంతరించుకున్నాయని వివరించారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ - శాస్త్రోక్తంగా ఆషాఢ సారె మహోత్సవాలు ప్రారంభం