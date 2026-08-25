అవినీతిలో పోటీపడుతున్న అధికారులు! - హోటల్స్లో సెటిల్మెంట్స్తోనే భారీగా సంపాదన
రోజు రోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్న అధికారుల ఆస్తులు - లంచాలు, బహుమతులు, స్థిరచరాస్తుల రూపంలో అవినీతి చేస్తున్న అధికారులు - కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పని చేసిన ఇంజినీర్ల సంపాదనే ఇందుకు నిదర్శనం
Published : August 25, 2026 at 10:51 PM IST
Telangana ACB Raid on Officials : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొందరు అధికారుల అవినీతి అంతూపొంతూ లేకుండా పోతుంది. రెండేళ్లలో ఏసీబీకి చిక్కిన రూ.100 కోట్లకుపైగా ఆస్తులు కూడబెట్టిన వారి సంఖ్య 25 మందికి పైనే ఉంటే రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, నీటిపారుదల, హెచ్ఎండీఏ విభాగాల అధికారుల పాత్రే సింహాభాగం. జీతం కన్నా గీతంపైనే యావ చూపుతన్న అధికారులపై ఏసీబీ, విజులెన్స్ విభాగాలు సమాచారం సేకరించి దాడులు చేస్తున్నా గ్రేటర్ పరిధిలోని కొందరు రెవెన్యూ సిబ్బంది మాత్రం ఇంకా స్టార్ హోటల్స్లో సెటిల్మెంట్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇటీవల రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రార్, పోలీసు విభాగాలపై ఏసీబీకి ప్రతిరోజూ పదుల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
అవినీతి కేసుల్లో అధికారులే ఎక్కువ : అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారుల ఆస్తులు రోజు రోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్ల రికార్డుల పరిశీలిస్తే 56 మంది అధికారులు ఆదాయానికి మించి కూడబెట్టారు. లంచాలు, బహుమతులు, స్థిరచరాస్తుల రూపంలో సంపాదించిన అవినీతి ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుత బహిరంగ మార్కెట్లో భారీగా పెరిగిపోయింది. ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండే రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్, ఇరిగేషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్, పోలీసు, మున్సిపల్, వ్యవసాయ శాఖలకు చెందిన అధికారులే అవినీతి కేసుల్లో ఎక్కువగా పట్టుబడుతున్నారు.
గత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పని చేసిన ఇంజినీర్ల సంపాదనే పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. ఇంజినీర్ ఇన్చీఫ్ మురళీధర్రావు రూ.100 కోట్లు, మరో ఈఎన్సీ భూక్యా హరిరాం రూ.200 కోట్లు, చొప్పదండి ఎస్సారెస్పీ డివిజన్-8 ఈఈ నూనె శ్రీధర్ రూ.150 కోట్లు సంపాదించినట్లు ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. వీరి నివాసాల సోదాల్లో అత్యంత ఖరీదైన విల్లాలు, ఫ్లాట్లు, అత్యంత ప్రైమ్లొకేషన్లలోని ఓపెన్ ప్లాట్లు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు సహా విలువైన ఆభరణాలు ఇలా ఒక్కో ఇంజినీర్ వద్ద రూ.200 కోట్లకు తగ్గకుండా అక్రమాస్తులు బయటపడ్డాయి.
ఇక రెడ్కో డీఈ ముత్యం వెంకటరమణ రూ. 400 కోట్లు, డీఎస్పీసంకిరెడ్డి భీమారెడ్డి వద్ద రూ.300 కోట్లు, ల్యాండ్స్ అండ్ సర్వే డీడీ సుంకరి నరహరి రావు రూ.150 కోట్లు, ఆర్ అండ్ బీ ఈఎన్సీ మోహన్ నాయక్ రూ.200 కోట్లు ఏసీబీ విచారణలో వెలుగు చూశాయి. జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కనకరాజు రూ.130 కోట్లు, మేడ్చల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ రాధాకృష్ణ రూ.160 కోట్లు సంపాధించినట్లు అవినీతి నిరోధక శాఖ విచారణలో తేలింది.
స్టార్ హోటల్స్లో సెటిల్మెంట్స్ : ఇలా ఏసీబీ దాడుల్లో వందల కోట్ల ఆస్తులతో అధికారులు చిక్కుతున్నా ఇంకా కొందరు రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారుల తీరులో మార్పురావడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఎక్కువగా సాగుతున్న రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో రెవెన్యూ అధికారులపై ఏసీబీకి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఆరోపణలపై ఏసీబీ, విజిలెన్స్ విభాగాలు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరిస్తున్నాయి. కొందరు రెవెన్యూ అధికారులైతే ఉన్నతాధికారులు, ఉన్నతస్థాయి నేతల పేర్లు చెప్పి స్టార్ హోటల్స్లో సెటిల్మెంట్స్ చేస్తున్న తీరు కూడా ఏసీబీ దృష్టి సారించింది. హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఓ మండల తహశీల్దార్ వివాదాస్పద భూములను స్టార్ హోటల్స్లో సెటిల్ చేస్తున్న తీరుపై ఏసీబీకి ఫిర్యాదులు అందాయి. భూముల ధరలు గజానికి రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఉండటం, టీఎస్ఎల్ఆర్ రికార్డును అనుసరించకుండా చేస్తున్న క్రమబద్ధీకరణపై విజిలెన్స్ దృష్టిపెట్టింది.
సీఎంవోకు ఫిర్యాదు : అవినీతికి అలవాటుపడ్డ కొందరు ఇష్టానుసారం మ్యూటేషన్లు, ఎన్ఓసీలు ఇచ్చేస్తున్నారు. న్యాయస్థానాల్లో ఉన్న భూములు కూడా క్లియర్ చేస్తున్న తీరుపై సీఎంవోకు ఫిర్యాదు అందింది. ఏసీబీ, విజిలెన్స్ విభాగాలు దాడులు చేస్తున్నా కొందరు అధికారుల వైఖరిలో మార్పురావడం లేదు.
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