ఇదెక్కడి విడ్డూరం 'సర్' - లక్షల్లో ఓట్లు రద్దు చేసి 15 మందిని చేరుస్తారా?
Special Intensive Revision in TG : సర్ ప్రక్రియలో గందరగోళం నెలకొంది. హైదరాబాద్ అధికారులు సీఈసీ ఆదేశాలను విస్మరించి లక్షల్లో ఓట్లు రద్దు చేసి కేవలం 15 మందిని మాత్రమే తిరిగి చేర్చారు.
Published : November 19, 2026 at 9:08 AM IST
దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సర్వే (సర్)లో లక్షలాది ఓట్లను రద్దు చేశారంటూ ప్రజాసంఘాలు పెద్దఎత్తున నిరసన చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (సీఈసీ) ఈనెల 6వ తేదీన కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏదైనా కారణంతో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని తిరిగివ్వకపోవడం, తిరిగిచ్చినా జాబితా నుంచి ఓటును రద్దు చేయడం వంటి ఉదంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, ఆ తరహా ఓటర్లకు న్యాయం చేయాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వీటిని హైదరాబాద్ నగర అధికారులు పూర్తిగా విస్మరించారు. లక్షల్లో ఓట్లు రద్దు చేసి కేవలం 15 మందిని మాత్రమే తిరిగి జాబితాలో చేర్చారు.
రద్దు చేసినవి లక్షల్లో
ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఓటు కోల్పోయిన బాధితులు తమ ఓటును తిరిగివ్వాలంటూ బీఎల్వోలకు (బూత్ లెవల్ అధికారులు) వద్ద మొరపెట్టుకున్నారు. కొత్తగా అర్జీ పెట్టుకోవాలని బీఎల్వోలు సూచించడంతో కొంతమంది ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటుకు అప్లై చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల విభాగానికి 1,300 అర్జీలు అందాయి. కానీ జిల్లాలో ఓటరు సర్వేతో 19,41,444 మంది తమ ఓటును కోల్పోయారు. ఆ స్థాయిలో ఓటర్లను ఏఎస్డీడీ (ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెత్, డూప్లికేట్) జాబితాలో చేర్చిన అధికారులు అందులో కనీసం 1 శాతం మంది ఓటును కూడా పునరుద్ధరించకపోవడం గమనార్హం.
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సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి 42.85 శాతం ఓట్లు రద్దవ్వగా, పునరుద్ధరణ ప్రక్రియలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు కేవలం ముగ్గురి ఓట్లు మాత్రమే తిరిగి జాబితాలో చేర్చారు. అంబర్పేట్ నియోజకవర్గంలో 42.61 శాతం ఓట్లు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. తిరిగి జాబితాలో చేరింది ఐదుగురు మాత్రమే. ముషీరాబాద్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 45.27 శాతం ఓట్లు రద్దయితే మళ్లీ జాబితాలో చేరింది 4 మాత్రమే. సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో 40 శాతం ఓట్లు రద్దవగా ముగ్గురు మాత్రమే మళ్లీ ఓటు పొందారు.
ఎక్కడ ఎన్ని ఓట్లు
సనత్నగర్లో 45.24 శాతం ఓట్లు, మలక్పేట్లో 44.69 శాతం, ఎల్బీగనర్లో 44.48 శాతం, జూబ్లీహిల్స్లో 44.19 శాతం, శేరిలింగంపల్లిలో 42.59 శాతం, ఖైరతాబాద్లో 42.18 శాతం, మహేశ్వరంలో 41.02 శాతం మంది ఓటు కోల్పోగా ఆయా నియోజకవర్గాల నుంచి ఒక్కరిని కూడా మళ్లీ జాబితాలో చేర్చకపోవడం గమనార్హం. ఇదేంటని అడిగితే ఏఎస్డీడీ జాబితాలోని ఓటు కోల్పోయిన 1,300 మంది బాధితులు ఇప్పటికే ఫారం-6 ద్వారా కొత్తగా ఓటు నమోదు దరఖాస్తు సమర్పించారని హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల విభాగం సమాధానం చెబుతోంది.
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