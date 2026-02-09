ETV Bharat / state

మీ జిల్లాల్లో పులి తిరుగుతోంది, మేం చెప్పినట్లు చేయండి - అటవీశాఖ సూచనలు ఇవే

రాష్ట్రంలో పులి సంచారం నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన అటవీశాఖ - పలు జిల్లాల్లో పెట్రోలింగ్ బృందాలు ఏర్పాటు - గ్రామాల్లో తిరుగుతూ ప్రజలకు జాగ్రత్తలు చెబుతున్న బృందాలు

Tiger Sightings in Several Districts in Telangana
Tiger Sightings in Several Districts in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Sightings in Several Districts in Telangana : రాష్ట్రంలో పులి సంచారం నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అప్రమత్తమై పలు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ప్రజలు, ఆ పులికీ ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఉండేందుకు సిద్ధిపేట, జనగాం, కరీంనగర్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బృందాలు గ్రామాల్లో ఎప్పటికప్పుడు తిరుగుతూ ప్రజలకు జాగ్రత్తలు చెబుతూ పులి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో పులి సంచరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు అటవీ శాఖ నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తుందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

చర్యలు చేపట్టిన అటవీశాఖ అధికారులు : అటవీ శాఖ ప్రధానసంరక్షణాధికారి డాక్టర్ సి.సువర్ణ అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశం అనంతరం చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ వినయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిపుణుల కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. పులి ప్రస్తుతం ఎక్కడ తిరుగుతోంది? ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? రాబోవు రోజుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. నిన్న పులి సిద్ధిపేట జిల్లా ఆరేపల్లి గ్రామం పరిసరాల్లో ఉన్నట్లు అటవీ శాఖ బృందాలు నిర్ధారించాయి. పులి ఉత్తర దిశగా వెళుతున్నట్లుగా ట్రాకింగ్ ద్వారా తెలిసింది. ఫిబ్రవరి 6, 7 తేదీల్లో పులి అడుగుజాడలు కనిపించడంతో పాటు కొన్ని చోట్ల ప్రత్యక్షంగా కనిపించినట్లుగా తెలిసింది.

పుణె నుంచి వచ్చిన టైగర్ రెస్క్యూ నిపుణులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తుండగా, స్థానిక పశుసంవర్థక శాఖ వైద్యులు తమ సహకారం అందిస్తున్నారు. అవసరమైతే ఎన్టీసీఏ నిబంధనల ప్రకారం పులిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. పులి వేట చేసిన ప్రాంతాల వద్ద ప్రజలు గుమిగూడకుండా పోలీసులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పుకార్లు వ్యాపించకుండా ఉండేందుకు అటవీ శాఖ ప్రతిరోజూ అధికారిక సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. శానిగరం, కోహెడ మండలాలు, ఆరేపల్లి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ సూచించింది.

ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు, గుంపులుగా వెళ్లండి : ప్రజలు రాత్రివేళ అవసరం లేకపోతే బయటకు వెళ్లొద్దని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒంటరిగా కాకుండా గుంపుగా వెళ్లాలని అటవీశాఖ సూచించింది. ఆయా గ్రామాల్లో రైతులు విద్యుత్తు తీగలు పెట్టడం, ఉచ్చులు వేయడం చేయరాదని హెచ్చరించింది. పశువులను రాత్రివేళ తప్పనిసరిగా సురక్షితమైన షెడ్లలో మాత్రమే ఉంచాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల ఎనిమిది పశువులపై పులి దాడి చేసినట్లుగా అటవీ అధికారులు వెల్లడించారు. నిబంధనల ప్రకారం అక్కడికక్కడే పరిహారం అందిస్తామని బాధితులకు హామీ ఇచ్చారు. ప్రజల భద్రతే ప్రధానంగా పులి సంరక్షణకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో చర్యలు కొనసాగిస్తామని అటవీ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సరే పులి కదలికలు కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ శాఖ లేదా పోలీసు అధికారులకు మాత్రమే సమాచారం ఇవ్వాలని, నిర్ధారణ లేని వార్తలు, ఊహాజనితమైన కథనాలు, అపోహలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవద్దని పీసీసీఎఫ్ సువర్ణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

అటవీశాఖ సూచనలు ఇవే :

  • ప్రజలు రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు
  • పశువులను షెడ్లలో కట్టుకోవాలి
  • రైతులు కరెంట్​ వైర్లు, ఉచ్చులు పెట్టరాదు
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఊహాజనితమైన కథనాలు పంచుకోవద్దు
  • పులిని గమనిస్తే వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలి
  • పశువుల్ని చంపిన చోట జనాల్ని గుమిగూడ నివ్వకూడదు

శుక్రవారం లేగదూడపై దాడి : ఇటీవల పులి యాదాద్రి భవనగిరి జిల్లాలో సంచరించినట్లుగా ఇటీవల అధికారులు ధ్రువీకరించారు. రఘనాథపల్లి మండంలోని ఓ రైతుకు చెందిన లేగదూడపై బెబ్బులి దాడి చేసి చంపేసింది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. మరోవైపు పలు ప్రాంతాల్లో పులి సంచరించడంతో అప్రమత్తమైన అటవీ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

బీ అలర్ట్​ : తెలంగాణలోకి ఎంటరైన పెద్దపులి - ఆ జిల్లాల మధ్య అటూఇటూ సంచారం

ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టింపేది? - వన్యప్రాణులకు ప్రమాదంగా మారుతున్న ఫారెస్ట్‌ అధికారుల తీరు!

TAGGED:

TIGER ROAMING IN TELANGANA
TIGER SIGHTINGS IN SEVERAL DIST
పలు జిల్లాల్లో పులి సంచారం
TIGER ROAMING IN SIDDIPET
TIGER SIGHTINGS IN SEVERAL DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.