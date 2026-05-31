మానవత్వపు మహోన్నత శిఖరం - అనాథల పాలిట కన్నబిడ్డ ఆర్యవంశీ

అనాథల అంతిమ సంస్కారాలకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న యువకుడు ఆర్యవంశీ - ఒక పసిప్రాణం విగతజీవిగా మారిన వేళ పుట్టిన సంకల్పం - ఇప్పటి వరకు 400 మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 12:15 PM IST

Last Rites To Orphans In Hyderabad : జననం అందరిదీ ఒకేలా ఉండొచ్చు కానీ, మరణం అందరికీ గౌరవప్రదంగా దక్కదు. కన్నవారే కాదనుకున్న అభాగ్యులు, చనిపోయాక మట్టిలో కలిసేందుకు కూడా దిక్కులేని దుస్థితిలో ఉన్న అనాథలు మన సమాజంలో ఎందరో ఉన్నారు. బంధాలు, అనుబంధాలు మంటగలుస్తున్న ఈ రోజుల్లో నేనున్నాను అంటూ ఓ యువకుడు ముందుకొచ్చాడు. రక్తం పంచుకోకపోయినా, ఏ బంధుత్వం లేకపోయినా కన్న తండ్రిగా, ఆపన్న హస్తమిచ్చే కుమారుడిగా మారి అనాథ శవాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆయనే హైదరాబాద్‌ ఓల్డ్‌బోయిన్‌పల్లికి చెందిన మానవతా మూర్తి ఆర్యవంశీ.

హృదయాన్ని గాయపరిచిన చిన్నారి మరణం : ఆర్య వంశీది ఒక నిరుపేద కుటుంబం. 2015లో తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న తన స్నేహితుడి కుమార్తెకు అత్యవసరంగా ఏబీ నెగిటివ్‌ రక్తం అవసరమైంది. ఎంత వెతికినా ఆ అరుదైన గ్రూప్‌ రక్తం దొరక్కపోవడంతో, ఆ పసిప్రాణం కళ్లముందే అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయింది. ఈ ఘోర దుర్ఘటన వంశీ మనస్సును తీవ్రంగా గాయపరిచింది. తోటి వారి ప్రాణాలను కాపాడాలనే పట్టుదలతో స్నేహితులతో కలిసి ఒక వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు. రక్తదాతలందరినీ ఒకే వేదిక పైకి చేర్చి, వేలాది మందికి సకాలంలో రక్తాన్ని అందించి ప్రాణదాతగా మారాడు.

అనాథ మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న ఆర్యవంశీ (Eenadu)

లక్ష్యాన్ని మార్చిన ఆ ఒక్క ఫోన్ కాల్ : రక్తదాన శిబిరాల ద్వారా పోలీసులతో ఏర్పడిన పరిచయం వంశీ జీవితాన్ని మరో ఆసక్తికర మలుపు తిప్పింది. ఒకరోజు బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఒక కానిస్టేబుల్‌ ఫోన్‌ చేసి, ఒక గుర్తుతెలియని వృద్ధురాలు చనిపోయిందని, అంత్యక్రియలు చేసేవారు ఎవరూ లేరని చెప్పాడు. ఆ మాట వినగానే వంశీ హృదయం చలించిపోయింది. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆ వృద్ధురాలి అంతిమ యాత్ర బాధ్యతను భుజానికెత్తుకున్నాడు. ఆ క్షణమే ఆయన జీవిత పరమార్థం, ఆశయం పూర్తిగా మారిపోయాయి.

కష్టం ఆయనది - మోక్షం అనాథలది : ఇంటర్‌ వరకు చదివిన వంశీ అనాథల సేవ కోసం పగలు డెలివరీ బాయ్‌గా, రాత్రిపూట క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌గా కష్టపడుతున్నాడు. అలా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని సంపాదించిన ప్రతి పైసాను అనాథ మృతదేహాలకు హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం అంతిమ సంస్కారాలు చేయడానికి ఖర్చు పెడుతున్నాడు. 2015 నుంచి నేటి వరకు సుమారు 400 మందికి పైగా అనాథలకు వంశీ స్వయంగా తలకొరివి పెట్టి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. స్వార్థపు చీకట్లు అలముకున్న ప్రస్తుత సమాజంలో, నిస్వార్థ సేవతో మానవత్వపు వెలుగులు విరజిమ్ముతున్న ఆర్య వంశీ ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.

"జీవితమంతా కష్టాలు అనుభవించి, చరమాంకంలో ఎవరూ లేక అనాథలా పడి ఉండే శవాలను చూస్తే మనసు తట్టుకోలేదు. అందుకే వారికి నేనే కుటుంబ సభ్యుడిగా మారుతున్నాను. హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడైనా అనాథ మృతదేహం కనిపిస్తే 63003 72886 నంబరుకు సమాచారం ఇవ్వండి. నేను వచ్చి గౌరవప్రదంగా దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేస్తాను" -ఆర్య వంశీ

సమాజంలో ఎవరూ లేనివారికి తానే ఒక సైన్యమై నిలబడిన ఆర్యవంశీ కేవలం మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేయడం లేదు, మంటగలిసిపోతున్న మానవత్వాన్ని బతికిస్తున్నాడు. రక్త సంబంధాల కంటే ఆత్మబంధాలే మిన్న అని నిరూపిస్తున్న ఈ కాలపు మంచి మనిషి ఆర్యవంశీ. నిస్వార్థమైన ఆయన సేవకు మనమందరం సెల్యూట్ చేద్దాం. వీలైతే ఆయనకు అండగా నిలుద్దాం.

