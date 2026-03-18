ఆకులపై బొమ్మలు గీస్తూ ఔరా అనిపించుకుంటున్న సంగారెడ్డి వాసి

Leaf Arts By Shivakumar - పండుగలు, ఉత్సవాలు, పుట్టినరోజు వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా శుభకాంక్షలు - రావి, బాదం, అరటి, మందారం, నిమ్మ ఆకులపై ప్రయత్నం - చేతిగోర్లు, అరచేతిపై కూడా చిత్రాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 5:30 PM IST

Leaf Arts By Shivakumar : కొంతమంది తమకు ఆసక్తి ఉన్న విషయాలపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి చేస్తారు. వారు ఇష్టంగా చేస్తున్న ఏ పనిలోనైనా గుర్తింపు పొందేలా ముందుకు సాగుతాడు. అలాంటి వారిలో ఈ ఆర్టిస్టు ఒకరు. బొమ్మలు గీయటంలో అతనికి ఉన్న ఆసక్తే ఇప్పుడు ఎన్నో రికార్డులు తెచ్చిపెట్టింది. అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలు గీయటమంటే ఇష్టం. ఇతరులకు భిన్నంగా ప్రయత్నించాలనుకున్నాడు. మొదట పుస్తకాల్లో గీశాడు. ఆ తర్వాత రావి, బాదం, అరటి, మందారం, నిమ్మ ఆకులపై చక్కగా బొమ్మలు గీస్తూ అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తున్నాడు. ప్రముఖుల ప్రశంసలతో పాటు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నాడు. మరి ఆ డ్రాయింగ్స్​ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

ఆకులపైన ప్రముఖుల చిత్రాలు : సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ ఖేడ్‌కు చెందిన ఈ కుర్రాడి పేరు శివకుమార్‌. ముసాయిపేట్‌ జేఎన్​ఏఎఫ్​ఏయూ(జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్​, ఫైన్​ ఆర్ట్స్​)కళాశాలలో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ పట్టా పొందాడు. చిన్నప్పటి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి ఉండటంతో చదువుకునే సమయంలో పుస్తకాల్లో బొమ్మలు గీసేవాడు. ఈ ఆసక్తే తనను లీఫ్‌ ఆర్ట్‌ వైపు నడిపింది. కలామ్‌, వివేకానంద, అంబేడ్కర్‌, పవన్‌కల్యాణ్ ఇలా ఎందరో ప్రముఖుల చిత్రాలు ఆకులపై ఆకర్షణీయంగా చిత్రీకరిస్తున్నాడు.

జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు : పండుగలు, ఉత్సవాలు, పుట్టినరోజు మెుదలైన వేడుకుల సంబంధించి ఆకులపై వారి చిత్రాలతో శుభాకాంక్షలు చెప్పడం శివకి అలవాటు. చెట్ల వెంట తిరుగుతూ ఆకులను సేకరించి వాటిపై పలు రకాల చిత్రాలు గీస్తూ భద్రపరుస్తుంటాడు. అదే నేడు జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిందని శివకుమార్‌ అంటున్నాడు.

"పండగలు, పుట్టినరోజు వేడుకలకు వినూత్నంగా రావి ఆకులపైన చిత్రాలను తయారు చేసి శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తాను. 2022లో మొట్టమొదట దీనిని ప్రారంభించాను. అంతకు ముందు కూడా మిగతా ఆర్టిస్ట్ ​లాగా పెన్సిల్​తో, బ్రెష్​లతో బొమ్మలు వేసేవాన్ని. అది అక్కడితోనే ఉండిపోయేది. కానీ అలా కాకుండా కొత్తగా ఆకులపైన వేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందని ప్రయత్నించాను" - శివకుమార్‌, లీఫ్‌ ఆర్టిస్ట్‌

రావి ఆకుపైనే ఎక్కువ రోజులు : శివకుమార్‌ తొలినాళ్లల్లో పుస్తకాల్లో బొమ్మలు గీసేవాడు. ప్రస్తుతం రావి, బాదం, అరటి, మందారం, నిమ్మ ఆకులపై బొమ్మలు గీస్తున్నాడు. ఈ లీఫ్‌ ఆర్ట్‌ చూపరుల్ని ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఇతర ఆకులతో పోల్చితే రావి ఆకుపై గీసే బొమ్మలు ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయని వివరిస్తున్నాడు.

"రావి ఆకులపైన వేయటానికి వస్తుందా అనే ఆలోచన రావొచ్చు. నేను ఏ ఆకుపైన కూడా వేయటానికి సిద్ధమే. దాదాపు 15 రకాల ఆకులపైన ప్రయత్నించాను. కానీ రావి ఆకుపైననే చిత్రాలు స్పష్టంగా వస్తున్నాయి. అలాగే దాదాపు 3 సంవత్సరాల కిందట గీసిన చిత్రాలు కూడా చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. మిగతా ఆకులపైన వేసినవి పాడైపోయాయి. అప్పటి నుంచి రావి ఆకునే ఉపయోగించాను. ఇప్పటివరకు మూడువేల చిత్రాలకు పైగా వేశాను" - శివకుమార్‌, లీఫ్‌ ఆర్టిస్ట్‌

ఓర్పుతో గీస్తున్న చిత్రాలు : కత్తిరించిన బొమ్మలను సినీ నటులు, రాజకీయ నాయకులు, గాయకులకు బహుమతిగా అందించి ప్రశంసలు అందుకున్నాడీ యువకుడు. ఇలా ఆకుపై బొమ్మ గీయడం అంత సులభం కాదు. పొరల సున్నితత్వం, దాని తేమ, ఎండిన తర్వాత వచ్చే మార్పులు, అన్నీ ముందుగానే అంచనా వేసుకోవాలి. గంటల తరబడి శ్రమ, ఓర్పుతో శివకుమార్‌ చిత్రాలు గీస్తుంటాడు పలు రకాల ఆకులపై చిత్రాలు గీస్తూ ఆసక్తి ఉన్నవారికి కూడా ఈ కళను నేర్పిస్తున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకూ తన చిత్రాలు చేరువ చేస్తున్నానని పేర్కొన్నాడు.

"సమాజానికి సంబంధించినవి కాకపోయిన మనకు ఈ పెళ్లిళ్లు, పుట్టినరోజు, గృహప్రవేశం వంటి వేడుకలకు ఈ ఆకులపైన చిత్రాలు గీసి బహుమతులుగా ఇస్తున్నారు. ఫొటోఫ్రేమ్​, ఎల్​ఈడీ, 2 సైడ్​ గ్లాస్​ వాటిలో తయారుచేసి అందిస్తున్నాను. తెలంగాణలోనే కాక ఆంధ్రా, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు వచ్చాయి" - శివకుమార్‌, లీఫ్‌ ఆర్టిస్ట్‌

చేతిగోర్లు, అరచేతిపై కూడా చిత్రాలు : ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో 60 అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నాడు. అందరి కన్నా ప్రత్యేకంగా నిలవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆకులపైనే కాకుండా చేతి గోర్లు, అరచేతిపై బొమ్మలు గీస్తు ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. భవిష్యత్తులో గిన్నీస్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో పేరు సంపాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్నాడు.

