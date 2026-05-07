మామిడిపండు నిగనిగలాడుతోందా? - క్యాల్షియం కార్బైడ్​ వేసి పండించినవి కావొచ్చు జాగ్రత్త!

Artificially Ripened Mangoes - వేసవి డిమాండ్​ను ఆసరా చేసుకుంటున్న అక్రమార్కులు - ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం - అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు

Artificially Ripened Mangoes : వేసవిలో జనాల్ని ఎక్కువగా ఊరించే పళ్లు మామిడిపండ్లే కదా! ఇవి ఎండకాలంలోనే విరివిరిగా దొరుకుతాయి. ప్రజల్లో వీటికున్న ఇష్టాన్ని ఆసరా చేసుకొని అక్రమార్కులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పసుపు వర్ణంలో మైమరపిస్తూ చూడగానే తినాలనిపించే మామిడిని మగ్గబెట్టే ప్రక్రియలో ఎన్నో చీకటి కోణాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి.

మామిడి పండ్ల దందా : సహజసిద్ధంగా మాగబెట్టిన మామిడి పండ్లలో నిండుగా పోషకాలు ఉంటాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పొరుగు జిల్లాలతో పాటు మన జిల్లాలకు, మామిడి పండ్లు దిగుమతి అవుతున్నాయి. దీని ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో కుటుంబం ఏకంగా 30 కిలోల పండ్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారని అంచనా. అక్రమార్కులు ఈ పండ్లను కృత్రిమంగా పండిస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు.

అధికారులపై ఆరోపణలు : చాలాచోట్ల వ్యాపారులు కాల్షియం కార్బైడ్​ విక్రయాలను గుట్టుగా సాగిస్తున్నారు. కేవలం తెలిసిన వారికే పండ్లను అమ్ముతూ ఇంటి వద్దే అక్రమ దందాను చేస్తున్నారు. చాలామంది పండ్ల వ్యాపారులు నిత్యం ఇక్కడే కొనుగోలు చేస్తూ అమ్ముతున్నారు. ఇంతా జరుగుతున్నప్పటికీ అధికారులు ఏం తెలియనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వెలువడుతున్నాయి.

కృత్రిమ పక్వానికి పెద్దపీట : సాధారణంగా ఒక్కో మామిడికాయ మగ్గాలంటే వారం రోజులు పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మామిడి పండ్లకు మార్కెట్లో ఫుల్​ డిమాండ్​ నడుస్తోంది. దీనిని గమనించిన కొందరు కార్బైడ్‌తో కొందరు కృత్రిమ పక్వానికి తెరలేపుతున్నారు. దీనికోసం అక్రమార్కులు చిన్నచిన్న గుళికలు, పొడి రూపంలో తక్కువ ధరకు లభించే కాల్షియం కార్బైడ్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. చిన్నచిన్న కాగితపు పొట్లాల్లో కాయల మధ్యలో పెట్టి మగ్గబెడుతున్నారు.

గుర్తించటం ఎలా? : సహజసిద్ధంగా పండించిన పండ్లు అక్కడక్కడ పసుపు, ఆకుపచ్చ వర్ణంలో ఉంటాయి. కానీ కృత్రిమంగా పండించిన పండ్లు మాత్రం ఒకే రీతిలో పసుపుపచ్చగా ఉండి, అతిగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి పండ్లకు వాసన తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే రుచిలో తేడా ఉంటుంది. మామిడి పండును కోసిన తర్వాత గింజ దగ్గర పచ్చగా ఉంటుంది. కార్బైడ్‌తో మగ్గించినవి నీటిలో పైకి తేలుతుంటాయి.

అరటిపండ్ల దందా మరోవైపు : మహారాష్ట్ర నుంచి జిల్లాకు ఎక్కువగా పండ్ల దిగుమతి జరుగుతుంది. వాటిలో అరటిది సింహభాగం. వాటి డిమాండ్​ను బట్టి రూ.10 నుంచి 20 వరకు కిలో చొప్పున వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ అరటికాయలను పండ్లుగా మార్చేందుకు గోదాముల్లో కాల్షియం కార్బైడ్​ మిశ్రమాన్ని నీటిలో కలుపుతున్నారు. ఈ కృత్రిమ నీళ్లలో అరటిగెలలను ముంచుతారు. వాటిని తడిపిన కొన్ని గంటల్లోనే అవి పండ్లుగా మారుతాయి. ప్రస్తుతం ఇలా చేసిన వాటినే మార్కెట్లో ఎక్కువగా అమ్ముతున్నారు. దీంతో ప్రజల ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతోంది.

ఆరోగ్యానికి చేటు : ఇలా రసాయనాలతో కృత్రిమంగా మగ్గిస్తున్న పండ్ల వల్ల ఆరోగ్యానికి చేటు ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ డబ్బులకు ఆశ పడి కొంతమంది వ్యాపారులు ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ పండ్లు తినటం వల్ల జీర్ణశయ, తల, నరాలు, శ్వాసకోశ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటున్నారు. సహజ సిద్ధంగా పండించినవే ఎంతో మేలని చెబుతున్నారు. అందుకే పండ్లు కొనే ముందు చూసి తీసుకోవాలి సూచిస్తున్నారు.

"రుచిలో అద్భుతంగా ఉండే రసాలు తింటే చాలా మేలు చేకూరుతుంది. తక్షణ శక్తితో పాటు విటమిన్‌ సి, ఏతో రోగ నిరోధక శక్తి, కంటిచూపు పెరుగుతుంది. ఫైబర్‌ కారణంగా ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. ఐరన్‌తో రక్తహీనత తగ్గుతుంది. చర్మం మెరుగు పడటంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తుంది. కృత్రిమంగా పండించినవి తింటే జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది" - సరియా అజుం, మెడికల్‌ ఆఫీసర్, వీర్నపల్లి

పసుపు రంగులో నిగనిగలాడుతున్న మామిడి పండ్లను కొంటున్నారా? - అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే!

