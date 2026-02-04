వైద్య రంగంలో పెరుగుతున్న ఏఐ వినియోగం - ఆరోగ్యాంధ్ర దిశగా రాష్ట్రం అడుగులు
ఆధునిక సాంకేతికతతో సమర్థ వైద్య సేవల దిశగా రాష్ట్రం అడుగులు - వ్యాధులను గుర్తించడం నుంచి చికిత్స వరకు సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్న వైద్యులు - ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో అందుబాటులోకి ఏఐ క్లినిక్లు
Artificial Intelligence in Healthcare : వైద్య రంగంలో కృత్రిమ మేధ (AI) వినియోగం పెరుగుతోంది. వ్యాధుల నిర్థారణ నుంచి చికిత్స వరకు అన్నింటికీ ఈ సాంకేతికతను వైద్యులు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో ఏఐ క్లినిక్లు సైతం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. భారత్లోనూ ఈ తరహా వైద్య విధానాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలోనే జాతీయ వ్యూహాన్ని రూపొందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఇండియా ఏఐ సమిట్’ పేరుతో ప్రాంతీయ సదస్సులు నిర్వహిస్తోంది. సాంకేతికతను వినియోగంలో ముందున్న ఏపీలో గతేడాది డిసెంబరులోనే ఇండియా ఏఐ తొలి సదస్సు నిర్వహించారు. త్వరలో జాతీయ విధానం ఖరారు అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆ సమయానికి ఏపీ కూడా ఓ వ్యూహంతో సిద్ధంగా ఉండేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఏఐ వినియోగంతో సేవల్లో వేగం, పారదర్శకత పెరుగుతుందని, ఆరోగ్యాంధ్ర సాకారం చేసేందుకు దోహదపడుతుందని అవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
దోమల నియంత్రణకై డ్రోన్ సాంకేతికత: రాష్ట్రంలో దోమల నియంత్రణకు డెంగీ, మలేరియా లాంటి వ్యాధుల నివారణకు ప్రభుత్వం డ్రోన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోంది. మన్యంతో పాటు విశాఖ, తిరుపతి, విజయవాడ, గుంటూరు, రాజమహేంద్రవరం తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ సేవలను విస్తరిస్తోంది.
డ్రోన్ల ద్వారా వైద్య సేవలు: డ్రోన్ల ద్వారా గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులకు మందులు, బ్లడ్ యూనిట్లు పంపిస్తున్నారు. వైద్య పరీక్షల కోసం ఈ ప్రాంతాల నుంచి రక్త, మల, మూత్ర నమూనాలను సేకరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు నుంచి ఈ సేవలు ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం రెడ్వింగ్ సంస్థతో ఒప్పందం సైతం కుదుర్చుకుంది.
ఏఐ ద్వారా క్షయను అంచనా: క్షయ ప్రభావిత ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్, స్క్రీనింగ్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఏఐ ద్వారా క్షయను అంచనా వేసేందుకు మొబైల్ ఆధారిత పరికరాలను ఉపయోగించి దగ్గు శబ్దం తీవ్రత, లక్షణాలు విశ్లేషించే సాంకేతికత త్వరలో క్షేత్రస్థాయి వైద్యారోగ్య సిబ్బందికి అందుబాటులోకి తేనుంది. క్షయ రోగులను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించేలా, మరణ తీవ్రతను ముందస్తుగా గుర్తించేలా, హైరిస్క్ టీబీ కేసులకు చికిత్స అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.
వెబ్ ఆధారిత ఏఐ సేవలు: డయాబెటిక్ రెటినోపతి స్క్రీనింగ్ ద్వారా వెబ్ ఆధారిత ఏఐ సేవలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మొబి ల్యాబ్ కిట్లోని కెమెరాతో తీసిన కంటి రెటీనా చిత్రాలను విశ్లేషించి డయాబెటిక్ రెటినోపతి తీవ్రతను గుర్తిస్తారు. అధిక ప్రమాదంలో ఉన్న రోగులను నేత్ర వైద్యుల వద్దకు రిఫర్ చేయడానికి ఇది ఉపకరిస్తుంది. శివారు ప్రాంతాల ప్రజలు ఆసుపత్రుల వరకు వెళ్లకుండా, ఇంటి వద్దనే తొలి దశ స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఈ చర్యలతో స్పెషలిస్టుల పై భారం తగ్గుతుంది.
శిశు సంరక్షణ చర్యలు: 42 రోజుల లోపు ఉన్న శిశువు పొడవు, బరువు, శరీర చుట్టుకొలతలు అంచనా వేసేలా ఏఐ ద్వారా సాంకేతిక వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తేనుంది. ఈ సాధనాన్ని ఆశా, ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా సన్నాహాలు చేస్తోంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చేరువ: ఏఐ ఆధారిత నిర్ధారణ పద్ధతులు, రిమోట్ మానిటరింగ్, టెలీమెడిసిన్, ప్రజారోగ్య సమాచార విశ్లేషణతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆరోగ్య సేవలను చేరువ చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఏపీ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ ద్వారా వ్యాధుల పై ముందస్తు హెచ్చరికలతో పాటు డేటా ఆధారిత ప్రణాళికలు, ఆసుపత్రుల మధ్య వైద్య సేవల్లో సమన్వయం దిశగా చొరవ చూపుతోంది.
సమగ్ర వ్యూహంతో: దేశంలో 2030 నాటికి సురక్షిత, ప్రభావవంతమైన ఏఐ ఆరోగ్య సేవలు అందరికీ చేరువ చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్రాలు, ప్రాంతాల మధ్య ఆరోగ్య సమస్యలు, మానవ వనరులు, మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ సామర్థ్యాల్లో గణనీయమైన తేడాలు ఉన్నందున ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ వినియోగానికి ఒకే విధానం కాకుండా, ఆయా ప్రాంతాల అవసరాలకు తగ్గట్లు వ్యూహాలు అవసరమని భావిస్తోంది. ఐసీఎంఆర్, డబ్ల్యూహెచ్వో సహకారంతో ఈ దిశగా ఇప్పటికే వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తోంది.
వ్యాధులను ముందే గుర్తించడం: ప్రభుత్వం సంజీవని ప్రాజెక్టును కుప్పంలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించింది. త్వరలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయనుంది. వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కాకుండా, ఏఐ విశ్లేషణ ద్వారా ముందే గుర్తించడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రజలను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే 10 రకాల వ్యాధులను గుర్తించి, వాటి నివారణ పై దృష్టి సారించే ఉద్దేశంతో బిల్గేట్స్ ఫౌండేషన్, అంతర్జాతీయ నిపుణుల కమిటీ సహకారంతో ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా డేటా విశ్లేషిస్తారు. రోగుల హెల్త్ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేసి వాటిని హెల్త్కేర్ ప్రొవైడర్లకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఇలా పలు ఏఐ ఆధారిత వైద్య సేవల ప్రాజెక్టుల దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది.
