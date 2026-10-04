ETV Bharat / state

మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఆర్ట్​ మీటప్'​ ఈవెంట్​ - మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేలా నచ్చిన చిత్రాలు గీసే అవకాశం

కొండాపూర్​లోని బొటానికల్​ గార్డెన్​ ఫోన్​-ఫ్రీ, స్ట్రెస్​ ఫ్రీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోంది. గార్డెన్​లో ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ పెయింటింగ్​ వేయొచ్చు. ఇప్పటివరకు 800 మంది మహిళలు, పిల్లలు ఈ మీటప్​లో హాజరయ్యారు.

Art Meetup Workshops In Hyderabad
హైదరాబాద్​లో ఆర్ట్​మీటప్​ వర్క్​షాప్​లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Art Meetup Workshops In Hyderabad : సెల్​ఫోన్​ వాడకం అంతగా లేనప్పుడు కాలక్షేపం కోసం పుస్తకాలు చదవటమో, ఆటలు ఆడటం, పెయింటింగ్ వంటివి వేయటం చేసేవారు. ఇవి మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని నింపేవి. అయితే కాలం మారుతూ వస్తుంటే సెల్​ఫోనే అందరికి లోకం అయిపోయింది. కానీ దాని నుంచి దూరంగా ఉండేందుకు కొంతమంది నిర్వాహకులు పలు వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. వీటి ద్వారా ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు. కొండాపూర్​లోని బొటానికల్​ గార్డెన్​లో ఆర్ట్​ మీటప్​ దీనికి చిరునామాగా మారుతోంది.

ప్రధానంగా మహిళలకు

నగరంలోని పలువురు మహిళలు ఇక్కడకు వచ్చి ఆహ్లాకరమైన అనుభూతిని పొందుతున్నారు. పెయింట్​, బ్రష్​ను చేతిలోకి తీసుకుని వారికి నచ్చిన బొమ్మలు గీస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమం పెయింటింగ్​తో పాటు కొత్త కొత్త పరిచయాలకు వేదికగానూ మారుతోంది. ఈ బిజీ జీవితంలో మహిళలలు తమకంటూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే నిర్వాహకులు ఈ మీటప్​ను ఏర్పాటు చేశారు.

ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండేలా

ఈ ఆర్ట్​ మీటప్​లను ఉచితంగానే నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్న నచ్చిన పని చేసుకునేలా ఫోన్​-ఫ్రీ, స్ట్రెస్​ ఫ్రీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నారు. దీనికి ఆర్టిస్ట్​ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే చిత్రాలు గీయడం రాకపోయినా రావచ్చు. కేవలం ఆసక్తి, పాల్గొనాలనే ఉత్సాహం ఉంటే చాలు. ప్రధానంగా ఈ ఆర్ట్​ అనేది మనిషికి థెరపీలా ఉపయోగపడుతుందని అక్కడి నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

మరికొన్ని వర్క్‌షాపులు

మట్టితో తయారు చేసే బొమ్మలు అలాగే చేతి అల్లికల వంటి వర్క్​షాపులకు నామమాత్రపు ఫీజు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ మీటప్​లో పాల్గొనేవారు ఒకేదగ్గర కూర్చొని పెయింటింగ్​ వేయచ్చు లేదా అక్కడి గార్డెన్​ అందాలను ఆస్వాదిస్తూ పెయింటింగ్​ వేయవచ్చు. అలాగే నచ్చిన దృశ్యాలను ఫొటోలు సైతం తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో పాల్గొనేవారు కొంతమంది చెట్లు, పూలు, ప్రకృతి దృశ్యాలను గీస్తే మరికొందరు తమకు నచ్చిన విధంగా చిత్రాలు వేస్తారు.

800 మంది మహిళలు, పిల్లలు

ప్రకృతి మధ్యలో ఉచితంగా ఈ ఆర్ట్​ మీటప్​ను ప్రారంభించామని నిర్వాహకులు గీత, రమ్య పేర్కొన్నారు. హర్​ సర్కిల్​ హైదరాబాద్​ అనే ఇన్​స్టా పేజీ ద్వారా మొదటిసారి 15 మంది మహిళలు హాజరయ్యారని తెలిపారు. అలా మూడు నెలలుగా ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఈ మీటప్​ ఉంటుందన్నారు. ఈ మీటప్​లో ఇప్పటివరకు 800 మంది మహిళలు, పిల్లలు హాజరయ్యారని పేర్కొన్నారు. అయితే నగరానికి కొత్తగా వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చి కొత్త స్నేహితులను సంపాదించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

స్ట్రేంజర్​ ఫ్రెండ్ - సిటీలో ఇప్పుడిదే ట్రెండ్​

వీకెండ్​లో కొత్త ట్రెండ్ - నచ్చినట్లుగా ఉంటూ, తోచినట్లుగా చేస్తున్న యూత్

TAGGED:

MOTIVE OF MEETUP WORKSHOPS IN HYD
MEETUP EVENTS IN HYDERABAD
MEETUP EVENTS FOR YOUTH IN HYD
ఆర్ట్​ మీటప్​ వర్క్​షాప్​
FREE ART MEETUP WORKSHOPS IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.