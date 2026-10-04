మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఆర్ట్ మీటప్' ఈవెంట్ - మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేలా నచ్చిన చిత్రాలు గీసే అవకాశం
కొండాపూర్లోని బొటానికల్ గార్డెన్ ఫోన్-ఫ్రీ, స్ట్రెస్ ఫ్రీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోంది. గార్డెన్లో ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ పెయింటింగ్ వేయొచ్చు. ఇప్పటివరకు 800 మంది మహిళలు, పిల్లలు ఈ మీటప్లో హాజరయ్యారు.
Published : October 4, 2026 at 3:45 PM IST
Art Meetup Workshops In Hyderabad : సెల్ఫోన్ వాడకం అంతగా లేనప్పుడు కాలక్షేపం కోసం పుస్తకాలు చదవటమో, ఆటలు ఆడటం, పెయింటింగ్ వంటివి వేయటం చేసేవారు. ఇవి మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని నింపేవి. అయితే కాలం మారుతూ వస్తుంటే సెల్ఫోనే అందరికి లోకం అయిపోయింది. కానీ దాని నుంచి దూరంగా ఉండేందుకు కొంతమంది నిర్వాహకులు పలు వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. వీటి ద్వారా ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు. కొండాపూర్లోని బొటానికల్ గార్డెన్లో ఆర్ట్ మీటప్ దీనికి చిరునామాగా మారుతోంది.
ప్రధానంగా మహిళలకు
నగరంలోని పలువురు మహిళలు ఇక్కడకు వచ్చి ఆహ్లాకరమైన అనుభూతిని పొందుతున్నారు. పెయింట్, బ్రష్ను చేతిలోకి తీసుకుని వారికి నచ్చిన బొమ్మలు గీస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమం పెయింటింగ్తో పాటు కొత్త కొత్త పరిచయాలకు వేదికగానూ మారుతోంది. ఈ బిజీ జీవితంలో మహిళలలు తమకంటూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే నిర్వాహకులు ఈ మీటప్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండేలా
ఈ ఆర్ట్ మీటప్లను ఉచితంగానే నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్న నచ్చిన పని చేసుకునేలా ఫోన్-ఫ్రీ, స్ట్రెస్ ఫ్రీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నారు. దీనికి ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే చిత్రాలు గీయడం రాకపోయినా రావచ్చు. కేవలం ఆసక్తి, పాల్గొనాలనే ఉత్సాహం ఉంటే చాలు. ప్రధానంగా ఈ ఆర్ట్ అనేది మనిషికి థెరపీలా ఉపయోగపడుతుందని అక్కడి నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
మరికొన్ని వర్క్షాపులు
మట్టితో తయారు చేసే బొమ్మలు అలాగే చేతి అల్లికల వంటి వర్క్షాపులకు నామమాత్రపు ఫీజు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ మీటప్లో పాల్గొనేవారు ఒకేదగ్గర కూర్చొని పెయింటింగ్ వేయచ్చు లేదా అక్కడి గార్డెన్ అందాలను ఆస్వాదిస్తూ పెయింటింగ్ వేయవచ్చు. అలాగే నచ్చిన దృశ్యాలను ఫొటోలు సైతం తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో పాల్గొనేవారు కొంతమంది చెట్లు, పూలు, ప్రకృతి దృశ్యాలను గీస్తే మరికొందరు తమకు నచ్చిన విధంగా చిత్రాలు వేస్తారు.
800 మంది మహిళలు, పిల్లలు
ప్రకృతి మధ్యలో ఉచితంగా ఈ ఆర్ట్ మీటప్ను ప్రారంభించామని నిర్వాహకులు గీత, రమ్య పేర్కొన్నారు. హర్ సర్కిల్ హైదరాబాద్ అనే ఇన్స్టా పేజీ ద్వారా మొదటిసారి 15 మంది మహిళలు హాజరయ్యారని తెలిపారు. అలా మూడు నెలలుగా ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఈ మీటప్ ఉంటుందన్నారు. ఈ మీటప్లో ఇప్పటివరకు 800 మంది మహిళలు, పిల్లలు హాజరయ్యారని పేర్కొన్నారు. అయితే నగరానికి కొత్తగా వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చి కొత్త స్నేహితులను సంపాదించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
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