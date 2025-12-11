Telangana Panchayat Elections Results2025

పోలింగ్​ కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చారు - ఓటు వేయలేకపోయారు

పంచాయతీ ఎన్నికల తొలిదశ పోలింగ్ పూర్తి - ఒంటిగంట దాటిన తరువాత పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వచ్చిన ఓటర్లు - వెనక్కి పంపించేసిన సిబ్బంది

Telangana Gram Panchayat Elections 2025
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

December 11, 2025

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. అక్కడక్కడ చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా సాగింది. ఓటర్లు తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాల బాట పట్టారు. అయితే ఎన్నికల సంఘం నియమావళి ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకే ఓటేసేందుకు ఓటర్లకు అనుమతి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఓ ఓటరు వచ్చిన ఓటేసేందుకు సిబ్బంది అనుమతించరు. తాజాగా ఇలానే సిద్దిపేట జిల్లా రాయపోల్​ పోలింగ్​ కేంద్రంలో ఐదుగురు ఓటర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. నిర్ణీత సమయం దాటడంతో ఎన్నికల సిబ్బంది వారిని లోపలికి అనుంతించలేదు. దీంతో పోలింగ్​ కేంద్రం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది.

అసలేం జరిగింది : మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట దాటిన తర్వాత ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఐదుగురు స్థానిక ఓటర్లను పోలింగ్​ కేంద్ర సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం పోలింగ్​ సమయం ముగిసిందని, ఇక అనుమతించలేమని వారు స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయమై ఓటర్లు, ఎన్నికల సిబ్బంది మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఓటు వేయకుండా వెనుతిరగాల్సి రావడంతో ఆ ఐదుగురు ఓటర్లు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో తమ హక్కును అడ్డుకోవడంపై వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా, సిబ్బంది మాత్రం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకే సమయం పాటించామని బదులిచ్చారు.

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTION POLLS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

