నైరుతి రుతుపవనాల ఆగమనం మరింత ఆలస్యం - హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
రాష్ట్రంలో మాన్సూన్ సీజన్పై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - జూన్, జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో కనిపించనున్న ప్రభావం - తెలంగాణలో లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచన - తొలుత కేరళ తీరాన్ని తాకుతాయని అంచనా
Southwest Monsoon Further Delayed (ETV Bharat)
Published : May 25, 2026 at 5:27 PM IST
- నైరుతి రుతుపవనాల ఆగమనం మరింత ఆలస్యం
- తొలుత ఈనెల 26న కేరళ తీరాన్ని తాకుతాయని అంచనా
- నాలుగైదు రోజులు ఆలస్యంగా కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం
- ఈ ఏడాది మాన్సూన్ సీజన్పై ఎల్నినో ప్రభావం
- తెలంగాణలోకి జూన్ 5 నుంచి 10తేదీల్లో నైరుతి ప్రవేశించే అవకాశం
- జూన్, జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో కనిపించనున్న ఎల్నినో ప్రభావం
- ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచన
- హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- హయత్నగర్, పెద్ద అంబర్పేట్లో భారీ వర్షం
- ఘట్కేసర్లో వడగాళ్ల వాన