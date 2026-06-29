మూడో రోజు ఐదు లక్షల మంది భక్తుల రాక – కోర్కెల రొట్టెల కోసం స్వర్ణాల చెరువులో సందడి
రొట్టెల పండగలో భక్తజన సంద్రం - కోర్కెల రొట్టెల కోసం భారీ క్యూ - విద్యుత్ వెలుగులతో ఘాట్లో ప్రత్యేక శోభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:26 AM IST
Third Day Of Bara Shaheed Dargah Roti Festival 2026 : రొట్టెల పండగ మూడో రోజు నెల్లూరు నగరం భక్తజన సంద్రంగా మారింది. ఆదివారం సెలవు కావడంతో ఒక్కసారిగా భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. సుమారు ఐదు లక్షల మంది భక్తులు దర్గా, స్వర్ణాల చెరువు ఘాట్ పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకుని పండగలో పాల్గొన్నారు. దీంతో నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు, దర్గా వైపు వెళ్లే మార్గాలు భక్తులతో కిక్కిరిశాయి. ఎటు చూసినా భక్తుల రాకపోకలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.
కోర్కెల రొట్టెల కోసం భారీ క్యూ : తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాలతో పాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీగా విచ్చేసిన లక్షలాది మంది భక్తులు దర్గాలో ప్రార్థనలు చేశారు. తమ కోర్కెలు నెరవేరాలని ఆకాంక్షిస్తూ స్వర్ణాల చెరువులో రొట్టెలను కూడా మార్చుకున్నారు. ఇసుకేస్తే రాలనంత జనంతో దర్గా ప్రాంతమంతా నిండిపోయింది.
ఉద్యోగం, వివాహం, సంతానం, ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యాపారాభివృద్ధి వంటి వివిధ కోర్కెలు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ వేలాది మంది భక్తులు స్వర్ణాల చెరువు ఘాట్లోకి దిగి రొట్టెల మార్పిడి నిర్వహించారు. కోర్కెలు నెరవేరిన వారు రొట్టెలను చెరువులో వదిలి, తమ కోరికలు తీరాలని వచ్చిన వారు వాటిని స్వీకరించడం రొట్టెల పండగ ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగం, వివాహం, సంతానం పేరుతో సమర్పించే రొట్టెలకు అధిక డిమాండ్ కనిపించింది.
విద్యుత్ వెలుగులతో ఘాట్లో ప్రత్యేక శోభ : భక్తుల సౌకర్యార్థం స్వర్ణాల చెరువు ఘాట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా విద్యుత్ దీపాలను ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రి వేళల్లో పట్టపగలు మాదిరిగా వెలుగులు విరజిమ్మడంతో భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రొట్టెల మార్పిడి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఘాట్ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తుల సందడితో, విద్యుత్ వెలుగులతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి.
డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ – పటిష్ట భద్రత : భారీ జనసందోహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసు శాఖ విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. మొత్తం 26 డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా భక్తుల రాకపోకలు, జనసంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించిన దృశ్యాలను పోలీసు అధికారులు వివిధ సమన్వయ బృందాలతో పంచుకుంటూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేశారు. పోలీసు కంట్రోల్ రూం సేవలు కూడా భక్తులకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి.
అధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ : దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల, మున్సిపల్ కమిషనర్ నందన్ క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సేవలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భద్రత వంటి అంశాల్లో అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయడంతో భక్తులు ప్రశాంతంగా దర్గా దర్శించుకుని రొట్టెల మార్పిడి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ భక్తుల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రొట్టెల పండగ మూడో రోజు నెల్లూరు నగరం ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు ప్రతీకగా నిలిచి, భక్తుల విశ్వాసం, సామరస్యానికి మరోసారి అద్దం పట్టింది.
జనసంద్రమైన స్వర్ణాల చెరువు - మూడో రోజు రొట్టెల పండగకు పోటెత్తిన భక్తులు
నేడు బారా షహీద్ల 'గంధ మహోత్సవం' - 'ఉద్యోగం', 'వివాహం' రొట్టెలకు భారీ డిమాండ్