యూరప్లో ఉద్యోగాలంటూ మోసం - దంపతులు అరెస్టు
స్టూడెంట్ వీసా ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుని నిరుద్యోగులను మోసం చేయవచ్చని భావించి - పథకం ప్రకారం విజయవాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో ఫ్లైయింగ్ బోర్డర్స్ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:11 PM IST
Flying Borders Consultancy Scam : విదేశాల్లో ఉద్యోగాలిప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగులను నమ్మించి రూ.కోట్లు వసూలు చేసిన ఫ్లైయింగ్ బోర్డర్స్ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకులైన భార్యాభర్తలను విజయవాడలోని అజిత్సింగ్నగర్ పోలీసులు హైదరాబాద్లో అరెస్టు చేశారు. ఈ నెల 19న అజిత్సింగ్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఉండే షేక్ సలమా అనే యువకుడికి విదేశాల్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామంటూ మోసం చేశారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు విజయవాడ డీసీపీ గుణ్ణం రామకృష్ణ తెలిపారు. బుధవారం సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో విస్తృతంగా ప్రచారం : విజయవాడ శివారులోని పెదపులిపాక గ్రామానికి చెందిన ముసునూరి శ్రీనివాస్, సౌజన్యలు భార్యాభర్తలు. సౌజన్య గతంలో పటమట పంటకాలువ రోడ్డులోని ఒక సంస్థలో పని చేసింది. స్టూడెంట్ వీసా ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుని నిరుద్యోగులను మోసం చేయవచ్చని భావించింది. ఒక పథకం ప్రకారం భర్తతో కలిసి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో ఫ్లైయింగ్ బోర్డర్స్ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసింది. సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి నిరుద్యోగులను ఆకర్షించారు.
స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్, అన్ స్కిల్డ్ కేటగిరిలు : స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్, అన్ స్కిల్డ్ కేటగిరిల పేరుతో యూరప్ దేశాలైన నెదర్లాండ్స్, ఐర్లాండ్, లక్సెంబర్గ్, ఫిన్లాండ్ తదితర దేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ వారిని నమ్మించారు. ఒక్కొక్కరి వద్ద రూ. 8 లక్షల నుంచి రూ. 13 లక్షల వరకు వసూలు చేశారు. ఇలా విజయవాడలో 700 మంది నుంచి రూ.11 కోట్లు, విశాఖపట్నంలో 130 మంది నుంచి రూ.2.2 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్లో దాదాపు 2,400 మంది వీరి కార్యాలయానికి వచ్చినట్లు గుర్తించారు. అక్కడ ఎంత మందిని మోసం చేసింది ఇంకా తెలియరాలేదు.
అనుమానం వ్యక్తం చేసిన కొంత మంది : నిరుద్యోగుల నుంచి ప్రాసెసింగ్ రుసుములు వసూలు చేసి, వారికి నకిలీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించే వారు. తమ సంస్థ ప్రతినిధులనే విదేశీ కంపెనీ ప్రతినిధులుగా నటింపచేసేవారు. తర్వాత ఇంటర్వ్యూల్లో ఫెయిల్ అయ్యారని అభ్యర్థులకు నకిలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేవారు. దీనిపై కొంత మంది అనుమానం వ్యక్తం చేయగా వారి చరవాణి నంబర్లను బ్లాక్ చేశారు. ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక మందిని మోసం చేశారు. మాచవరం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన కేసులో ఈ మోసం డొంక కదిలింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తుండగానే అజిత్సింగ్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో మరో కేసు నమోదైంది. దీంతో పోలీసులు చాకచక్యంగా నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
భార్యాభర్తలపై మొత్తం 8 కేసులు : భార్యాభర్తలపై మొత్తం 8 కేసులు నమోదయ్యాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. 2011లోనే సూర్యారావుపేట పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఒక మోసం కేసు నమోదైంది. 2024లో మాచవరం పీఎస్లో, 2025లో అన్నమయ్య జిల్లా పీలేరు పోలీస్ స్టేషన్లో, 2026లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల మహిళా పీఎస్, బేగంపేట పీఎస్, కామారెడ్డి జిల్లా బిక్నూర్ పీఎస్, విజయవాడ మాచవరం, సైబర్ క్రైం పోలీస్స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. నిరుద్యోగుల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బులతో కారు లోన్ (రూ.3.3 లక్షలు), రూ.71.45 లక్షల విలువైన బంగారం, రూ.2.25 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇంకా ఏమైనా కొనుగోలు చేశారా అనే దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో ఏసీపీ సత్యానందం, సత్యనారాయణపురం సీఐ లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు.
రిమాండ్ రిపోర్ట్ వెనక్కి : నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన కేసులో ముసునూరి సౌజన్య, శ్రీనివాస్లను పోలీసులు అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానానికి తరలించారు. అయితే సమయం ముగియడంతో న్యాయమూర్తి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. రిమాండ్ రిపోర్టును పరిశీలించిన న్యాయమూర్తి అందులో మార్పులు చేయాలని దర్యాప్తు అధికారికి సూచించారు. నివేదికలో మార్పులు చేసి గురువారం ఉదయం న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టాలని సూచించడంతో నిందితులను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
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