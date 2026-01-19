నట్టింట్లో వినోదం - ఇళ్లల్లో మినీ థియేటర్ల ఏర్పాటు
అధునాతన టెక్నాలజీతో ఇళ్లలో మినీ హోం థియేటర్ల ఏర్పాటు - టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రావడం, ఓటీటీ (OTT)లు ప్రాచుర్యం పొందడంతో ఇంట్లోనే థియేటర్ అనుభవం
Published : January 19, 2026 at 11:28 AM IST
Mini Theaters In Homes : ఒకప్పుడు ఓ సినిమా చూడాలంటే థియేటర్లకు వెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం కుటుంబమంతా కలిసి సినిమాకు వెళ్లాలంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయమే. దీనికితోడు రవాణా, అందులో కూల్ డ్రింక్స్, స్నాక్స్, పార్కింగ్ అబ్బో ఖర్చులు తడిసిమోపెడవుతున్నాయి. అలాగని ఇంట్లో పెద్దపెద్ద టీవీలు ఉన్నాయి, అందులో చూసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటే థియేటర్ అనుభూతి రాదు. అందుకోసమే ఇళ్లల్లోనే 'మినీ థియేటర్ల'ను ఏర్పాటు చేసుకొని కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు.
గతంలో కేవలం విలాసవంతమైన విల్లాలు, పెద్ద బంగళాలకే పరిమితమైన "మినీ థియేటర్లు", ఇప్పుడు మధ్యతరగతి ఇళ్లలోకి కూడా ప్రవేశిస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రావడం, ఓటీటీ (OTT)లు ప్రాచుర్యం పొందడంతో సొంతంగా థియేటర్లను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు సామాన్యులు సైతం ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఇళ్లల్లోనే మినీ థియేటర్లు : అందుకే ఇంట్లోనే ఉండి థియేటర్లో సినిమా చూసినట్లు ఉండేలా అనుభూతి పొందే విధంగా ఇళ్లల్లోనే మినీ థియేటర్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. రూ. లక్షల్లో ఖర్చు అయినా, ఒకసారి ఏర్పాటు చేసుకుంటే సరిపోతుందని ప్రతిఒక్కరూ భావిస్తున్నారు. విశాఖపట్నం నగరంలో కొంతమంది ఆ దిశగా మినీ థియేటర్లను ఇళ్లల్లోనే నిర్మించుకుంటున్నారు.
ఓ గది దీనికోసమే : ఇంటి నిర్మాణం చేసేటప్పుడే ప్రత్యేకంగా ఓ గదిని దీనికోసమే కేటాయిస్తున్నారు. స్థాయిని బట్టి సుమారు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. పెద్ద తెర, ఆధునిక సౌండ్ విధానం, పుష్బ్యాక్ సీట్లు, మల్టీప్లెక్స్కు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా మినీ థియేటర్లను ఇళ్లల్లోనే తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు. నగరంలో ప్రస్తుతం దాదాపు 110కి పైగా మినీ థియేటర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇంటర్నెట్, ఓటీటీలు ఉండటంతో నచ్చిన సినిమాను మినీ థియేటర్లోనే చూసేస్తున్నారు.
ప్రజలు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు? :
- ప్రైవసీ: కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రశాంతంగా నచ్చిన సినిమా చూడవచ్చు.
- ఖర్చు ఆదా: మల్టీప్లెక్స్ టికెట్ ధరలు, ఆహార పదార్థాల ఖర్చులు భరించలేక చాలామంది మినీ థియేటర్లు అని ఈ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు.
- గేమింగ్ అనుభవం: యువత కేవలం సినిమాలకే కాకుండా, వీడియో గేమ్స్ ఆడేందుకు కూడా ఈ పెద్ద స్క్రీన్లను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
హోమ్ థియేటర్ స్పేస్ : రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కూడా బిల్డర్లు ఇప్పుడు "మీడియా రూమ్" లేదా "హోమ్ థియేటర్ స్పేస్" పేరుతో ప్రత్యేక గదులను ప్లాన్లలోనే చేర్చుతున్నారు. ప్లాన్ ప్రకారంగా నిర్మాణం కూడా చేపడుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక చిన్న సినిమా థియేటర్ ఉండటం సాధారణం కానుంది.
- బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్లు: గతంలో లక్షల్లో ఖర్చయ్యే హోమ్ థియేటర్ సెటప్లు ఇప్పుడు కేవలం రూ. 1.6 లక్షల నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తక్కువ ధరలో లభించే 4K ప్రొజెక్టర్లు (సుమారు రూ. 10,000 - 25,000), క్వాలిటీ సౌండ్బార్లతో సాధారణ గదులను కూడా మినీ థియేటర్లుగా మార్చుకోవచ్చు.
- ఆధునిక సాంకేతికత: 2026లో డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos)DTS:X వంటి 3D ఆడియో ఫార్మాట్లు ప్రతి ఇంట్లోనూ తప్పనిసరి అవుతున్నాయి. 5.1 ఛానల్ సౌండ్ సిస్టమ్స్ స్థానంలో ఇప్పుడు 9.2.2 వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఛానల్ సెటప్లు ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.
మినీ థిరేటర్లను ఏర్పాటు చేసుకోండిలా :
- అకౌస్టిక్స్: గదిలో శబ్దం బయటకు వెళ్లకుండా, లోపల ప్రతిధ్వనించకుండా ఉండేందుకు గోడలకు ప్యానెల్స్ లేదా హెవీ కర్టెన్లను వాడాలి.
- లైటింగ్: గదిలో లైటింగ్ తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల ప్రొజెక్టర్ విజువల్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
- స్థలం: థియేటర్ సెటప్ కోసం కనీసం ఒక చిన్న బెడ్రూమ్ పరిమాణంలో స్థలం ఉంటే మెరుగైన అనుభూతి కలుగుతుంది.
