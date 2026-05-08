ఇకపై టెన్త్​, ఇంటర్​లకు ఒకటే బోర్డు - విలీనం దిశగా సర్కారు అడుగులు

పాఠశాల విద్యలోకి ఇంటర్ బోర్డు విలీనం చేసేందుకు రంగం సిద్ధం - పదికి, ఇంటర్​కు ఇకపై ఒకటే బోర్డు - నేడో, రేపో ఆర్డినెన్స్ జారీచేయనున్న ప్రభుత్వం - రద్దు కానున్న ఇంటర్ విద్యాచట్టం

Telangana Govt Plans To SSC Inter Boards
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 8:11 AM IST

Telangana Govt Plans To SSC Inter Boards : పాఠశాల విద్యలో ఇంటర్మీడియట్​ విద్యను విలీనం చేసే ప్రక్రియకు రంగం సిద్ధమైంది. పాఠశాల, ఇంటర్‌ విద్యకు ఇకపై ఒకటే పరీక్షల బోర్డు ఉండనుంది. నూతన విద్యాసంవత్సరం (2026-27) మరో 25 రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న వేళ ఈ విలీనంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. రెండు శాఖలకు వేర్వేరు చట్టాలున్న కారణంగా వాటిని సవరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఆర్డినెన్స్‌ జారీ చేయాలని సర్కారు యోచిస్తోంది.

ఇటీవల ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో నేడో రేపో ఆర్డినెన్స్‌ జారీ కానుంది. దీనిపై విద్యాశాఖ ఇన్‌ఛార్జి సెక్రటరీ శ్రీదేవసేన సమక్షంలో పాఠశాల, ఇంటర్‌ విద్యాశాఖ అధికారులు గురువారం సమావేశమై పలు అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఉమ్మడి బోర్డుకు తెలంగాణ స్కూల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ బోర్డు (టీజీఎస్‌ఈబీ)గా నామకరణం చేస్తామని డిసెంబరులో విడుదల చేసినటువంటి రైజింగ్‌ తెలంగాణ దార్శనిక డాక్యుమెంట్​లో ప్రభుత్వం స్పష్టంచేసింది.

ఇంటర్‌ విద్యా చట్టం రద్దు : స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్​లో ఇంటర్‌విద్యను విలీనం చేయాలంటే ఆ రెండు చట్టాలను కలిపి ఒకదాన్ని రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. అందుకు పాఠశాల విద్యకు సంబంధించి తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ యాక్టు (1982) సవరించాలని, తెలంగాణ ఇంటర్‌మీడియట్‌ విద్యా చట్టాన్ని (1971) రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విలీన ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ప్రస్తుతమున్నటువంటి ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం (ఎస్‌ఎస్‌సీ బోర్డు), ఇంటర్‌మీడియట్‌ విద్యామండలి (ఇంటర్‌బోర్డు)ని కలిపి ఒకే ఉమ్మడి బోర్డును ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ సైతం ప్రతి రాష్ట్రంలో పది, ఇంటర్‌కు ఒకే బోర్డు ఉండాలని గత ఏడాది జూన్ నెలలో సిఫార్సు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కామన్ బోర్డుగా మారితే జూనియర్‌ కాలేజీలు సైతం పాఠశాల విద్య పరిధిలోకి రానున్నాయి.

ప్రభుత్వం చెబుతున్న ప్రయోజనాలు ఇవే : టెన్త్​లో ఏటా 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులవుతున్నారు. వీరంతా ఇంటర్, తత్సమాన విద్యలో చేరట్లేదు. ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థులు పైచదువులకు దూరమవుతున్నారు. పాఠశాల విద్య పరిధిలోకి ఇంటర్‌ వస్తే డ్రాపౌట్లు తగ్గుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పాఠశాల విద్యలోకి ఇంటర్మీడియట్​ను తీసుకొస్తే సమగ్ర శిక్షా, పీఎం శ్రీ తదితర పథకాల కింద నిధులను పొందొచ్చు. మౌలిక సదుపాయాలను పెంచుకోవచ్చు.

అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పూర్తిస్థాయి ల్యాబ్‌లు ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. జూనియర్‌ కాలేజీల్లో సైన్స్‌ ల్యాబ్‌లున్నాయి. పాఠశాలలు, జూనియర్‌ కళాశాలలు వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల వేర్వేరు ప్రయోగశాలల అవసరం ఉండదు. లైబ్రరీలను, ఇతర సౌకర్యాలను సమర్థంగా వాడుకోవచ్చు. పాఠశాల, ఇంటర్‌కు ఒకే టీచర్లు ఉండటం కారణంగా వారి బోధనకు విద్యార్థులు అలవాటుపడతారు. ఏ విద్యార్థి విద్యా సామర్థ్యం ఏమిటో టీచర్లకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు.

మే 8 నుంచి ఇంటర్ అడ్మిషన్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని గవర్నమెంట్, ఎయిడెడ్​, ప్రైవేటు జూనియర్​ కళాశాలల్లో మే 8వ తేదీ నుంచి వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) సంబంధించి ఇంటర్​ ప్రథమ సంవత్సర అడ్మిషన్లు మొదలు కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్ ​బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్​ సోమవారం ఇందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ జారీ చేశారు. విద్యార్థుల అడ్మిషన్ల కోసం ఈ నెల 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఆమె వెల్లడించారు. జూన్​ 1వ తేదీ నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని, తొలి విడత అడ్మిషన్లు జూన్​ 30వ తేదీకి ముగుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

కళాశాలలో అడ్మిషన్లు పొందాలంటే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఆధార్​కార్డు సమర్పించాలని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే జాయినింగ్​ సమయంలో ఆయా యాజమాన్యాలు కళాశాలల ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్లు, ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని భర్తీ అయ్యాయి, ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయో విద్యార్థులకు కనిపించే విధంగా బోర్డుపై ప్రదర్శించాలని తెలిపారు. ప్రవేశాల సమయంలో మత్తు పదార్థాలు వినియోగించబోమని, విక్రయించబోమని విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి యాంటీ డ్రగ్​ అఫిడవిట్​ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిబంధనల్లో పేర్కొన్నారు.

