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ఆహార, ఔషధ కల్తీ నియంత్రణకు ప్రత్యేక టాస్క్​ఫోర్స్ - 1500 మంది సిబ్బంది, ప్రత్యేక ఠాణాకు యోచన!

రాష్ట్రంలో ఆహార, ఔషధ కల్తీని నియంత్రించేలా ప్రత్యేక విభాగం కోసం సన్నాహాలు - డీసీఏ, ఎఫ్ఎస్ఈడబ్ల్యూలతో కలిపి ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చే యోచన - విభాగంలో పోలీస్​ సిబ్బందిని కూడా చేర్చేలా ప్రణాళికలు

కల్తీ ఆహార నియంత్రణ కోసం ప్రత్యేక టాస్క్​ఫోర్స్
Special Task Force On Food Adulteration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 10:02 AM IST

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Special Task Force On Food Adulteration : రాష్ట్రంలో ఆహార, ఔషధ కల్తీ నియంత్రణకు ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ విభాగం ఏర్పాటు కానుంది. క్యాన్సర్‌ కేసులను నియంత్రించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఇందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ చేపట్టనుంది. నెలకు 4 వేల నమూనాలను విశ్లేషించేలా అధికారులు ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారు. కేసుల పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక ఠాణా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రస్తుతం మనుగడలో ఉన్న డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఔషధ నియంత్రణ యంత్రాంగం), ఫుడ్ సేఫ్టీ వింగ్ (ఎఫ్ఎస్ఎడబ్ల్యూ)లతో పాటు క్షేత్ర సాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించేందుకు ఈ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

మూడు విభాగాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చేలా : క్యాన్సర్ కేసులను నియంత్రించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం వేర్వేరుగా ఉన్న డీసీఏ, ఎఫ్ఎస్ఈడబ్ల్యూలతో పాటు ఈ ప్రత్యేక టాస్క్​ఫోర్స్​ను కూడా చేర్చి, ఒకే గొడుకు కిందకు తీసుకు వచ్చేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ కొత్త విభాగం పర్యవేక్షణ బాధ్యతల్ని ఐపీఎస్ అవినాశ్ మహంతికి అప్పగించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీనికి మూడు పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను అధికారులు ఇప్పటికే ప్రభుత్వామోదానికి పంపారు. ఇందులో భాగంగా మొత్తం దాదాపు 1500 మంది సిబ్బంది అవసరమని ప్రతిపాదించారు.

సిబ్బంది లేక క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు కరవు : ప్రస్తుతం ఔషధ కల్తీ నియంత్రణను నారాయణగూడలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ (ఐపీఎం) పర్యవేక్షిస్తోంది. ఆహార కల్తీ నమూనాలను పరీక్షించేందుకు నాచారంలో స్టేట్ ఫుడ్ లాబోరేటరీ ఉంది. ఈ రెండింటిలో ప్రస్తుతం 300ల లోపు సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నారు. వాటిల్లోనూ దాదాపు సగం వరకు ఖాళీలుండటంతో క్షేత్రసాయిలో పర్యవేక్షణ నామమాత్రంగా మారింది. మరోవైపు ఈ సిబ్బంది తనిఖీలకు వెళ్లినా, హోటళ్ల నిర్వాహకులు పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు కూడా కనిపించడంలేదు. దీనికితోడు కొన్ని సందర్భాల్లో సిబ్బందితోనే దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్న ఉదంతాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

టాస్క్​ఫోర్స్​లో పోలీస్​ సిబ్బందిని చేర్చేలా : ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు క్షేత్రసాయిలో తనిఖీలకు ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇందులో పోలీస్ శాఖ నుంచి 150 మంది వరకు సిబ్బందిని కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు. గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్, స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇటీవలే ఉపసంహరించిన సిబ్బందిలో నుంచి వీరిని కేటాయించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వీరందరినీ క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించే ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ విభాగంలో కేటాయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నమూనాల సేకరణ సమయంలో డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌, ఫుడ్ ఇన్​స్పెక్టర్‌తో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది ఉండేలా తనిఖీల బృందాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

అధికారికంగానే 1.25 లక్షల ఆహార శాలలు : హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ల పరిధితో కూడిన క్యూర్ ప్రాంతంలో దాదాపు కోటి వరకు జనాభా ఉండటంతో ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంపైనే కొత్త విభాగం దృష్టి సారించనుంది. ఈ పరిధిలోనే అధికారికంగా 1.25 లక్షల వరకు రిజిస్టర్డ్ ఆహారశాలలున్నాయి. చిన్నా చితక ఫుడ్‌కోర్టుల నుంచి మొదలుకొని పెద్ద హోటళ్ల వరకు ప్రస్తుతమున్న ఆహారశాలల్లో ఇది నాలుగోవంతు మాత్రమే అని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటిల్లో పెద్దహోటళ్లలో పరిస్థితి కొంతవరకు బాగానే ఉన్నా, వీధి వ్యాపారులు నిర్వహించే ఆహారశాలలతో పాటు చిన్న హోటళ్లలో పరిస్థితి దయనీయంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

100 రోజుల్లో 102 టన్నుల కల్తీ ఆహారం సీజ్ : చాలా వరకు వీధి, చిన్న హోటళ్లలో జంతు కళేబరాలతో తయారు చేసిన కొవ్వులు, నూనెలతో పాటు కల్తీ పాలు, పనీర్‌ను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నట్లు ఇటీవలి కాలంలో హెచ్ ఫాస్ట్ బృందాల తనిఖీల్లో తరచూ బయటపడుతోంది. ఈ బృందాలు కేవలం 100 రోజుల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 122 టన్నుల కల్తీ ఆహారపదారాల్ని జప్తు చేసి, 185 మంది నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేశారు. కేసుల వరకైతే నమోదు చేయగలుగుతున్నారు గానీ నమూనా విశ్లేషణ ఫలితాల కోసం మాత్రం వేచిచూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

నెలకు 4 వేల శాంపిల్స్​ పరీక్షించేలా : పూర్వ జీహెచ్ఎంసీతోపాటు రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల పరిధిలో సేకరించే ఆహారనమూనాల్ని నాచారం ల్యాబ్‌లోనే విశ్లేషించాల్సి వస్తుండటంతో అక్కడ తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటోంది. ఈ ల్యాబ్లో ప్రస్తుతం నెలకు వెయ్యి వరకు నమూనాలను విశ్లేషించే సామర్ధ్యం మాత్రమే ఉంది. దీన్ని 4వేలకు పెంచాలని తాజాగా ప్రతిపాదించారు. మరోవైపు ఔషధ, ఆహార నమూనాల్ని సేకరించడం నుంచి మొదలుకొని విశ్లేషణ వరకు పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షణకు నిపుణులైన సిబ్బందితో పాటు వాహనాలు, తనిఖీ పరికరాలు, రసాయనాలు భారీగా అవసరమవుతాయని ప్రతిపాదించారు.

కల్తీ కేసుల పూర్తి బాధ్యత వహించేలా : హైదరాబాద్‌తో పోల్చితే కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు నగరంలోని ఈ విభాగాలు అధునాతన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం గమనార్హం. ఆ స్థాయిలో కాకపోయినా ప్రస్తుత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా 1500 మంది సిబ్బంది అవసరమని తాజా ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఆహార, ఔషధ కల్తీకి సంబంధించిన కేసులను నమోదు చేయడం నుంచి మొదలుకొని న్యాయస్థానాల్లో అభియోగపత్రాల సమర్పణ, తీర్పువరకు వరకు అంతా ఈ విభాగమే పర్యవేక్షించాలని, ఇందుకోసం ప్రత్యేక పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఏర్పాటుతో పాటు ఆరుగురు ఏసీపీలను కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాలిస్తే ప్రత్యేక టాస్క్​ఫోర్స్ విభాగం సత్ఫలితాలనిస్తుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

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కల్తీ ఆహార నియంత్రణ టాస్క్​ఫోర్స్
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