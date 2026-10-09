ఇండియా-విండీస్ పోరుకు ఉప్పల్ స్టేడియం ముస్తాబు - విద్యార్థులకు, ఆర్మీ అధికారులకు ఉచిత టికెట్లు!
భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య ఈనెల 14న జరగనున్న నాలుగో టీ20 పోరుకు ఉప్పల్ స్టేడియం సిద్ధమైంది. మ్యాచ్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా లైటింగ్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను మెరుగుపరిచినట్లు హెచ్సీఏ కార్యదర్శి జీవన్రెడ్డి తెలిపారు.
Published : October 9, 2026 at 7:06 PM IST
Uppal Stadium Arrangements For T20 : ఈనెల 14న జరగబోయే భారత్-వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి జీవన్రెడ్డి వెల్లడించారు. ఫెడ్ లైట్లు సీటింగ్, అవుట్ ఫీల్డ్ డ్రైనేజి వ్యవస్థలు పూర్తిగా ఆధునీకీకరించామని తెలిపారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని సుమారు 2,500 మంది హైస్కూల్ విద్యార్ధులకు ఉచితంగా టికెట్లు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. వీరితో పాటు దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఆర్మీ అధికారులకు 250 టికెట్లు కేటాయించామని చెప్పారు. అలాగే పార్కింగ్ సామర్థ్యం పెంచామని, భద్రత, ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు మల్కాజ్గిరి పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు హెచ్సీఏ కార్యదర్శి జీవన్రెడ్డితో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది.
ప్రశ్న: మ్యాచ్ నిర్వహించేందుకు స్టేడియంలో ఇప్పటిదాకా ఏయే ఏర్పాట్లు చేశారు?
జ: దాదాపు అన్నీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. 20 సంవత్సరాల కింద అమర్చిన లైటింగ్ సిస్టమ్ను మొత్తంగా మార్చాల్సి వచ్చింది. కొత్త ఫెడ్ లైట్లు, వైరింగ్, ప్యానల్ బోర్డులు అమర్చాం. మ్యాచ్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. అలాగే వర్షం పడినా అరగంటలో గ్రౌండ్ను సిద్ధం చేసేలా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచాం.
ప్రశ్న: టికెట్లను ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నారు. చాలామంది దొరకడం లేదని సోషల్ మీడియాలో చెబుతున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటి?
జ: ప్రస్తుతం టికెట్లు కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే అమ్ముతున్నాం. 3 దశలుగా మొత్తం 34 వేల టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం. స్టేడియంలో మ్యాచ్ వీక్షించాలనే వారు ఎక్కువున్నారు. కానీ సీటింగ్ సామర్థ్యం మాత్రం తక్కువగా ఉంది. ఇదే టికెట్లు దొరక్కపోవడానికి ప్రధానం కారణం. రెండేళ్లు ఆగితే 80 నుంచి 90 వేల కెపాసిటీ ఉండే స్డేడియం నిర్మాణమవుతుంది. అప్పుడు అందరికీ టికెట్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న: భద్రతా చర్యల కోసం పోలీసులతో ఎలా సమన్వయం అవుతున్నారు?
జ: మల్కాజిగిరి పోలీసులు నిరంతరం మాకు అన్ని విషయాల్లో సహకరిస్తున్నారు. వాళ్లు, మేము కలిసి, 4,500 వాహనాలు నిలిపేలా కొత్త పార్కింగ్ ఏరియాను ఏర్పాటు చేశాం. ఇది చాలకపోవచ్చు. అందుకే సాధ్యమైనంతవరకు స్టేడియానికి వచ్చే అభిమానులు ప్రజారావాణాను వినియోగిస్తే వారితో పాటు ఇతరులకు ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
ప్రశ్న: ఈసారి హైస్కూల్ విద్యార్థులకు, ఇండియన్ ఆర్మీకి కూడా ఉచితంగా టికెట్లు ఇస్తున్నారని తెలిసింది. దీనికి కారణమేంటి?
జ: చాలామంది విద్యార్థులకు టికెట్లు కొనే స్థోమత ఉండదు. అందుకే 2,500 మంది స్టూడెంట్స్, అలాగే దేశ రక్షణలో కీలకపాత్ర పోషించే 250 మంది ఆర్మీ జవాన్లకు మ్యాచ్ ద్వారా కొన్ని గంటలపాటు వినోదం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈసారి వీరిద్దరికీ ఉచితంగా టికెట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం.
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