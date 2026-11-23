కార్తిక పౌర్ణమి - రేపు అన్నవరం సత్యదేవుని గిరిప్రదక్షిణ
Annavaram Satyadeva Giri Pradakshina: మంగళవారం అన్నవరం సత్యదేవుని గిరిప్రదక్షిణ జరగనుంది. తొలి పావంచాల వద్ద గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభమవుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, సుబ్బరాయపురం, సాక్షిగణపతి ఆలయాల మీదుగా జాతీయ రహదారిపైకి చేరుకుంటుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:11 PM IST
కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం సత్యదేవుని గిరిప్రదక్షిణకు అధికారులు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా రేపు మంగళవారం జరగనున్న గిరిప్రదక్షిణ వేడుకకు సుమారు లక్షన్నర మందికిపైగా హాజరవుతారని అంచనా వేస్తూ దీనికి అనుగుణంగా భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ బింధు మాధవ్, అధికారుల బృందం ఏర్పాట్లు సమీక్షించారు. కొండ దిగువున గ్రామంలోని తొలిపావంచాల వద్ద నుంచి గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభమవుతుంది.
తొలి పావంచాల నుంచి : వైదిక పరంగా ఉదయం 8 గంటలకు కొండ పైనుంచి స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను తీసుకువచ్చి తిరుచ్చీపై ఆశీనులను చేసి పూజలు చేస్తారు. అనంతరం 8.30 గంటలకు గిరిప్రదక్షిణకు బయల్దేరతారు. మధ్యాహ్నం 1.15 గంటలకు కొండ దిగువున తొలిపావంచాల వద్ద సత్యరథం ప్రారంభమవుతుంది.
ఆ సమయానికే జ్వాలాతోరణం : ప్రధానమార్గం మీదుగా సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయం, సుబ్బరాయపురం, సాక్షిగణపతి ఆలయం మీదుగా జాతీయ రహదారిపైకి చేరుకుంటుంది. బెండపూడి గ్రామానికి ముందు జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న పోలవరం కాలువ గట్టు మీదుగా పంపా సరోవరం చెంతకు చేరుకుంటుంది. పంపా రిజర్వాయర్ చెంత నుంచి ఘాట్ మీదుగా రత్న, సత్యగిరులను చుడుతూ దిగువ ఘాట్రోడ్డు నుంచి తిరిగి తొలిపావంచాల వద్దకు చేరుకుంటుంది. సాయంత్రం 5-6 గంటలకు గిరిప్రదక్షిణ ముగిసే అవకాశం ఉంది. 6 గంటలకు పంపా హారతులు, 7.30 గంటలకు జ్వాలాతోరణం కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
150-200 మంది కానిస్టేబుళ్లు : 8.2 కిలోమీటర్లు మేర గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో తారు రోడ్డు 3.9 కి. మీ. గ్రావెల్ రోడ్డు 4.3 కి. మీ ఉంది. ఎక్కడికక్కడ తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, మూత్ర విసర్జన శాలలు ఏర్పాట్లు, ప్రదక్షిణ మార్గంలో రాళ్లు గుచ్చుకోకుండా చదును చేసి శుభ్రం చేసి నీళ్లతో తడిపి ఎండుగడ్డి వేయడం పలు ప్రదేశాల్లో తాగునీరు, ఆహారం, పంపిణికీ స్టాల్స్, వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఈవో చక్రధర రావు వివరించారు. డీఎస్పీ, సీఐలు ముగ్గురు, పది మంది ఎస్సైలు, సుమారు 150-200 మంది కానిస్టేబుళ్లు, 50 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందితో భద్రత చేపట్టనున్నారు.
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