రేపే ‘నీట్‌’ - రాష్ట్రంలో 180 కేంద్రాల్లో పరీక్ష - అరగంట ముందే గేట్లు క్లోజ్

రాష్ట్రంలో నీట్‌ నిర్వహణకు సిద్ధమైన యంత్రాంగం - అరగంట ముందే పరీక్ష కేంద్రాల గేట్లు మూసేస్తారు - ఈలోగా చేరుకోవాల్సిందే - రాష్ట్రం నుంచి పరీక్ష రాయనున్న 45 వేల మంది విద్యార్థులు

Arrangements for NEET Entrance Exam in AP
Arrangements for NEET Entrance Exam in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:06 PM IST

Arrangements for NEET Entrance Exam in AP : వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే నీట్ ప్రవేశ పరీక్షకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్రంలో 45 వేల మంది విద్యార్థులు నీట్​కు హాజరవుతుండగా 180 కేంద్రాలు సిద్ధం చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో నీట్ నిర్వహణపై కోర్డినేటర్లతో విజయవాడ ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాలలో సంబంధిత అధికారులు సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో 32 సెంటర్లలో 12 వేల మందిపైగా విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. పరీక్ష ప్రారంభమై ముగిసేలోపు 3 గంటల సమయాన్ని విద్యార్థులు పూర్తిగా వినియోగించుకునేలా కోర్డినేటర్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలని అధికారులు సూచించారు.

వైద్యవిద్యలో ప్రవేశానికి రాయాల్సిన నేషనల్‌ ఎలిజిబిలిటీ కమ్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ (NEET) నిర్వహణకు యంత్రాంగం సిద్ధమైంది. నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) ఆధ్వర్యంలో మే 3న (ఆదివారం) జరగనున్న ఈ కీలక పరీక్షలకు ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. విద్యార్థులకు అసౌకర్యం కలగకుండా పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు చెబుతున్నా, గత అనుభవాల దృష్ట్యా సౌకర్యాలపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పరీక్ష కేంద్రాల్లో సౌకర్యాల కొరత విద్యార్థుల ఏకాగ్రతపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని భయపడుతున్నారు. సంతకాల సేకరణ, ఫొటో ధ్రువీకరణ లాంటి ముందస్తు ప్రక్రియలను పరీక్ష 3 గంటల సమయంలోనే నిర్వహిస్తే విద్యార్థులకు సమయం వృథా అయి, ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుందని వాపోతున్నారు. గదుల్లో గోడ గడియారాలు లేకపోతే సమయ పాలనలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని అంటున్నారు. కీలకమైన ఈ పరీక్షను విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో ప్రశాంతంగా రాసేలా అధికారులు సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్నారు.

180 కేంద్రాల్లో 45వేల మంది విద్యార్థులు : దేశవ్యాప్తంగా గతేడాది 21 లక్షల మంది నీట్‌ రాస్తే, ఈసారి 22.80 లక్షల మంది రాయనున్నారు. ఏపీలో 180 కేంద్రాల్లో 45వేల మంది వరకు పరీక్షకు హాజరుకానున్నారు. పరీక్షల నిర్వహణకు రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్లు, సిటీ కోఆర్డినేటర్లు, పరిశీలకులు, పరీక్ష కేంద్రాల సూపరింటెండెంట్లు, ఇన్విజిలేటర్లు, బయోమెట్రిక్, సీసీ కెమెరాలు, తనిఖీ సిబ్బంది, సహాయకులు, పోలీసు బందోబస్తు తదితర ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. వారికి శిక్షణలు, జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఇక ఆదివారం విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయడమే మిగిలింది.

కేంద్రాల్లో జనరేటర్లు, గడియారాలు :

  • ప్రతి కేంద్రంలో జనరేటర్‌ సౌకర్యం.
  • వేసవి దృష్ట్యా ఫ్యాన్లు, లైట్లు, చల్లని తాగునీరు, వైద్య సిబ్బంది, ఇతర వసతులు.
  • ప్రతి గదిలో గోడ గడియారం, అభ్యర్థులను అప్రమత్తం చేసేలా అలారమ్‌ వ్యవస్థ.
  • ప్రతి 12 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఇన్విజిలేటర్‌ పర్యవేక్షణ.

ప్రతి నిమిషమూ కీలకమే :

  • నీట్‌ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
  • పరీక్ష కేంద్రంలోకి అభ్యర్థులు అడ్మిట్‌ కార్డుతో ఉదయం 11 నుంచి 1.30 గంటలోపు చేరుకోవాలి.
  • 1.30 గంటలకు పరీక్ష కేంద్రం గేట్లు మూసేస్తారు. ఈలోగా కేంద్రానికి చేరుకోకపోతే పరీక్ష రాసే వీలుండదు.
  • ఉదయం 11 నుంచి 1.40 గంట వరకు అడ్మిట్‌ కార్డు, గుర్తింపు కార్డు పరిశీలన. మధ్యాహ్నం 1.40 గంటలకు పరీక్ష గదుల్లోకి ప్రవేశం.
  • 1.40 నుంచి 1.50 వరకు పరీక్ష గదిలో రెండోసారి ఇన్విజిలేటర్లు తనిఖీ.
  • 1.50 గంటలకు పరీక్ష బుక్‌లెట్లు అభ్యర్థులకు అందజేత.
  • 1.50 నుంచి 1.55 గంటల వరకు బుక్‌లెట్‌ కవర్‌ పేజీ, ఓఎంఆర్‌ షీట్‌పై అభ్యర్థుల వివరాలు రాసుకునే అవకాశం.

బయోమెట్రిక్‌ పేరుతో ఇబ్బంది పెట్టొద్దు -ఎన్టీఏ :

  • పరీక్ష రాసే మూడు గంటల సమయంలో బయోమెట్రిక్‌ కోసం అభ్యర్థులను ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయవద్దని ఎన్టీఏ పరీక్షల డైరెక్టర్‌ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
  • అభ్యర్థి పరీక్ష గదిలోకి ప్రవేశించడానికి ముందే తప్పనిసరిగా బయోమెట్రిక్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
  • ఒకవేళ పరికరాలు పని చేయకపోయినా, సర్వర్‌ మొరాయించినా, ఇతర సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురై బయోమెట్రిక్‌ ప్రక్రియ పూర్తికాకపోయినా అభ్యర్థిని పరీక్ష గదిలోకి అనుమతించాలి.
  • అభ్యర్థుల నుంచి హామీపత్రం తీసుకోవాలి. ఈ హామీపత్రం నమూనా కూడా పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద ఉంచాలి.

