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'ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు' - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి కౌంట్‌డౌన్

ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం - రూ.17,883 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు - సభకు 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనాతో సన్నాహాలు

Bhogapuram Airport Arrangements
Bhogapuram Airport Arrangements (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:36 PM IST

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Bhogapuram Airport Arrangements : ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతి ప్రయాణంలో నవశకానికి నాంది పలుకుతూ ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించిన భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. మెగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం కానుంది. అదేరోజు మరో 17 వేల 883 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇంధన, ఉపరితల రవాణా శాఖల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌ను ప్రజల పండుగలా నిర్వహించాలని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం విమానాశ్రయ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ "ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు" అనే ప్రత్యేక థీమ్‌తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రచారం కల్పిస్తోంది.

ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల సాకారమయ్యేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది. భోగాపురంలో 5 వేల 641 కోట్లతో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 1న జాతికి అంకితం చేస్తారు. ఎయిర్‌పోర్టుతో పాటు 17 వేల 883 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.

'ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు' - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి కౌంట్‌డౌన్ (ETV Bharat)

ప్రారంభోత్సవాల వివరాలివే: ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ జాతీయ రహదారిలో రేచర్ల-గురవాయిగూడెం మధ్య 752 కోట్లతో పూర్తి చేసిన ప్యాకేజీ-4 పనులను ప్రధాని వర్చువల్‌గా ప్రారంభిస్తారు. ఇదే రహదారిలో గురవాయిగూడెం-దేవరపల్లి మధ్య డిజైన్‌ మార్పు చేసి రూ. 926 కోట్లతో పూర్తి చేసిన రోడ్డును ప్రారంభిస్తారు. రూ.160 కోట్లతో NH-67లో పూర్తి చేసిన నాలుగు లేన్ల అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి బైపాస్‌ను ప్రారంభిస్తారు. ట్రాన్స్‌మిషన్‌ సిస్టమ్‌ పార్ట్‌ఏ, బీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ స్కీంలో భాగంగా 4 వేల 370 కోట్లతో చేపట్టిన అనంతపురం, కర్నూలు విండ్, సోలార్‌ ఎనర్జీ జోన్‌ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు.

శంకుస్థాపనల వివరాలివే: విశాఖ జిల్లా భీమిలి పరిధిలోని తర్లువాడలో ASIP టెక్నాలజీస్‌ సెమీ కండక్టర్‌ ప్యాకేజింగ్, టెస్టింగ్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. దక్షిణకొరియాకు చెందిన APACT సంస్థ భాగస్వామ్యంతో ఈ యూనిట్‌ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 30 ఎకరాలు కేటాయించింది. మొదటి దశలో 468 కోట్లతో చేపట్టే సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్‌కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 5 వేల 550 కోట్లతో ‘పవర్‌ గ్రిడ్‌ కర్నూలు-4 ట్రాన్స్‌మిషన్‌ లిమిటెడ్‌’ చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. 16 కోట్లతో NH-565లో పెంచలకోన-ఏర్పేడు మధ్య హైలెవల్‌ వంతెన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తారు.

సభకు 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా: ప్రధాని బహిరంగ సభను విజయవంతం చేసేలా ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మహానాడు లాంటి భారీ సభలు నిర్వహించిన అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ బాధ్యతలను నారా లోకేశ్‌ సారధ్యంలోని 13 కమిటీలకు అప్పగించారు. సభకు 3 లక్షల మంది జనం వస్తారన్న అంచనాలతో ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు. సభకు వచ్చే ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయం చేసుకుంటూ క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

13 వేల మందితో థింసా నృత్యం: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుక సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు చేరేలా ప్రభుత్వం వినూత్నంగా అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమాలను రూపొందించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటల్, క్షేత్రస్థాయి ప్రచారం చేస్తోంది. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో క్విజ్ పోటీలు, ఉపన్యాస పోటీలతో పాటు ఫ్లాష్ మాబ్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపేందుకు 3k, 5k రన్ నిర్వహించి విజేతలుగా నిలిచిన వారికి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

బహిరంగ సభకు మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ వచ్చే ఓపెన్ టాప్ రథాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. 13 వేల 500 మందికి పైగా గిరిజన మహిళలు, విద్యార్థులతో థింసా నృత్య ప్రదర్శన ద్వారా ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్నారు. తద్వారా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సృష్టించేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.


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రూ.17,883 కోట్లు విలువైన ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా - ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం

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