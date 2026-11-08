60 ఏళ్లకోసారి జరిగే చందనోత్సవం - నిజరూపంలో దర్శనమివ్వనున్న కొండగట్టు అంజన్న
Kondagattu Chandanotsavam Rituals : చందనోత్సవానికి కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ముస్తాబవుతోంది. 60 ఏళ్లకోసారి నిర్వహించే ఈ అరుదైన ఉత్సవం నవంబర్ 15 నుంచి 20 వరకు జరగనుంది.
Published : November 8, 2026 at 6:48 AM IST
జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానంలో చందనోత్సవానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. 60 ఏళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే నిర్వహించే ఈ అరుదైన ఉత్సవం అనంతరం స్వామివారు నిజరూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఈ సమయంలో స్వామివారి మూలవిరాట్పైన సైతం చందనం తొలగించి ప్రత్యేక క్రతువులు నిర్వహిస్తారు.
బాల్యదశలో దర్శించుకుంటే మళ్లీ మలిదశలోనే
బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆంజనేయస్వామి చందనోత్సవాలను చూసినవారు మళ్లీ మలిదశలో మాత్రమే దర్శించుకునే భాగ్యం దొరుకుతుందని అర్చకులు చెబుతున్నారు. ఈ అరుదైన ఉత్సవాలను తిలకించేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు. చందనోత్సవాలను పురస్కరించుకొని కొండగట్టులోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని అధికారులు అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. 60 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే చందనోత్సవం అరుదైన అర్చనగానూ ప్రఖ్యాతి పొందింది. వందలాది సంవత్సరాలుగా చందనోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్టు స్థల పురాణం చెబుతోందని ఆలయ పూజారులు వెల్లడించారు.
"60 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిపే ఈ చందనోత్సవం విశేషమైంది. స్వామివారి అసలు రూపం అంటే మూల విరాట్ ఎలా ఉందో అలానే దర్శించుకునే భాగ్యం లభిస్తుంది" - డాక్టర్ జితేందర్ శర్మ, ప్రధాన అర్చకులు
నిజరూప దర్శనం కోసం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తి
చందనోత్సవం ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. నవంబర్ 15 నుంచి 20 వరకు చందనోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం నెల రోజుల పాటు స్వామివారి నిజరూప దర్శనం కల్పిస్తారు. ఇందుకోసం స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తిని ప్రతిష్టించనున్నారు.
"నవంబర్ 15 నుంచి 20 వరకు స్వామివారి సిందూరం తొలగింపు క్రతువు జరుగుతుంది. 20వ తేదీ ఉదయం 9.59గంటలకు స్వామివారి నిజరూప దర్శనం ప్రారంభం అవుతుంది. 41 రోజులపాటు భక్తులు ఈ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం" - అంజనారెడ్డి, కొండగట్టు దేవస్థానము ఈవో
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొండగట్టు అంజన్నగా భావించే భక్తులు స్వామివారి నిజరూప దర్శనం కోసం రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఆలయ అధికారులు అందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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