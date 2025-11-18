ETV Bharat / state

సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలు - రేపు పుట్టపర్తికి ప్రధాని మోదీ

పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలు - భక్తులకు ఏర్పాట్లు, రవాణా సౌకర్యాల కోసం ముగ్గురు ఐఏఎస్‌ల నియామకం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:59 PM IST

Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi: భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలకు పుట్టపర్తిలోని హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం సర్వాంగ సుందరంగా తయారైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రేపు (బుధవారం) ఉదయం 9 గంటలకు దిల్లీ నుంచి నేరుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకొని సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొననున్నారు. కాగా ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకే సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్​లు పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు.

హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియంలో ప్రధానితోపాటు మంత్రులు ట్రస్ట్ ప్రముఖులు కూర్చునేందుకు వేరువేరుగా వేదికలు ఏర్పాటు చేశారు. హిల్ వ్యూ ఆడిటోరియం పూర్తిస్థాయిలో ఎస్పీజీ బలగాల భద్రతలోకి వెళ్లింది. పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంత నిలయంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఆలయాల భవనాలన్నీ రంగు రంగుల దీపాలతో అత్యంత సుందరంగా సిద్ధం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, సత్యకుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సవితలు పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

వైభవంగా ఉత్సవాలు: శ్రీ సత్యసాయిబాబా శతజయంతి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తామని ట్రస్టు మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ ఆర్‌జే రత్నాకర్‌ పేర్కొన్నారు. సత్యసాయి సెంట్రల్‌ ట్రస్టు, సేవా సంస్థలు, భక్తుల సమష్టి కృషితో ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బాబా శివైక్యం తర్వాత జరుగుతున్న అతిపెద్ద ఉత్సవాల్లో పాల్గొనాలని దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు పుట్టపర్తికి తరలి వస్తున్నారని వెల్లడించారు. రద్దీ మేరకు వసతి, భోజనం, దర్శనం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

అలానే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ హాజరై సత్యసాయిబాబాపై రూపొందించిన రూ.100 నాణేన్ని, తపాల బిళ్లను విడుదల చేస్తారని రత్నాకర్‌ తెలిపారు. 22న జరిగే కార్యక్రమానికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విచ్చేస్తారని చెప్పారు. అదేరోజు సాయంత్రం జరిగే స్నాతకోత్సవానికి, 23న జరిగే జయంతి వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ హాజరవుతారని తెలిపారు. సమావేశంలో సత్యసాయి సేవా సంస్థల జాతీయ అధ్యక్షుడు నిమిష్‌ పాండే, సమన్వయకర్త కోటేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోదీ రానున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు ప్రభుత్వం 10 మంది ఐఏఎస్, డిప్యూటీ కలెక్టర్లను నియమించింది. వీరు అధికారులకు రిపోర్ట్‌ చేసి సహకరించాలని పేర్కొంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కర్ణాటక సీఎంకు ఆహ్వానం: శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలకు రావాలని కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్యను ట్రస్టు మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ ఆర్‌జే రత్నాకర్‌ ఆహ్వానించారు. బెంగళూరులోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సిద్ధరామయ్యను కలిసిన రత్నాకర్‌ ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు. సత్యసాయి చేపట్టిన సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు, మానవతా సేవలు వెలకట్టలేనివని సీఎం అభినందించారు. సీఎంను కలిసిన వారిలో ట్రస్టు సభ్యులు నాగానంద, ఐఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్, విశ్రాంత ప్రభుత్వ కార్యదర్శి నందితాశర్మ ఉన్నారు.

భక్తులకు బస్సు సర్వీసులు: సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలకు వచ్చే భక్తులకు బస్సు సర్వీసులు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని జిల్లా ప్రజా రవాణాధికారి మధుసూదన్‌ పేర్కొన్నారు. ఈనెల 25వ తేదీ వరకు ఉమ్మడి జిల్లాతో పాటు సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకంగా 200 బస్సు సర్వీసులు నడపనున్నట్లు తెలిపారు. భక్తులు, ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తామని అన్నారు. బస్సుల వేళలు, ఇతర సమాచారం తెలుసుకునేందుకు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

