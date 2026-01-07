ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అట్టహాసంగా సంక్రాంతి సంబరాలు - పండక్కొచ్చేయండంటున్న గోదావరి
గోదావరి ఒడ్డున, కాలువ గట్లపై విహారం, కేరళ తరహా పడవ పోటీలు -11 నుంచి 3 రోజులపాటు ఆత్రేయపురంలో ఉత్సవాలు- తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా సందర్శకులు వస్తారని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 9:16 AM IST
Arrangements For Sankranti Festival Celebrations at Konaseema : సంక్రాంతి అనగానే కోస్తా జిల్లాల్లో రంగవల్లులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసులు, గంగిరెద్దులు, కోడిపందేలు గుర్తొస్తాయి. సంక్రాంతి పండగ వస్తోందంటే గోదావరి జిల్లాల్లో మరీ ముఖ్యంగా కోనసీమలోని పచ్చని పల్లెలన్నీ కొత్తశోభను సంతరించుకుంటాయి. కోడిపందేలు, ప్రభలతీర్థాలు, నోరూరించే పిండివంటలు ఎక్కడెక్కడివారిని సైతం రా రమ్మని ఆహ్వానిస్తాయి. పెద్ద పండగకు మరిన్ని సొబగులద్ది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సారి సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటేలా మరింత ఆకర్షణీయంగా నిర్వహించబోతోంది. కేరళలో ఓనం లాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో నిర్వహించే పడవ పోటీలు ఈ సారి సంక్రాంతికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవబోతున్నాయి.
ఇంతవరకు స్థానిక ప్రజలు, సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సంక్రాంతి ఉత్సవాల్ని ఈ సారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవస్థీకృతం చేసింది. మన తెలుగింటి పండుగకు బ్రాండ్ ఇమేజ్ కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించింది. ఆత్రేయపురం, ఎస్.యానాం, పిఠాపురాల్లో సంక్రాంతి సంబరాల్ని అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తోంది. డ్రాగన్ పడవ పోటీలు, ఈత, గాలిపటాల పోటీలు, మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు, కోనసీమ సంప్రదాయ పిండివంటలతో ప్రత్యేక ఫుడ్ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తోంది.
సంక్రాంతి సంబరాలకు రూ. కోటి: ఆత్రేయపురం పేరు చెబితే నోరూరించే పూతరేకులతో పాటు, అక్కడి లొల్ల లాకులూ గుర్తుకొస్తాయి. అక్కడ చాలా సినిమా షూటింగులు జరిగాయి. అక్కడ గత సంవత్సరం తొలిసారి సంక్రాంతి వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు చొరవతో ఏర్పాటైన సర్ ఆర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ అసోసియేషన్, రాష్ట్రప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన పడవ పోటీలు, సంక్రాంతి వేడుకలు మూడు రోజులపాటు నిర్వహించాయి. ఆ ఉత్సవాలకు వేల సంఖ్యలో సందర్శకులు హాజరయ్యారు. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి సంబరాలకు ప్రభుత్వం రూ. కోటి కేటాయించింది. ఉత్సవాల్ని తిలకించేందుకు రోజూ 10 వేలకుపైగా హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు.
పడవ పోటీలు- విజేతలకు బహుమతులు: ఆత్రేయపురం ప్రాంతం ఈ సంక్రాంతికి మూడు రోజులపాటు కోలాహలంగా మారబోతోంది. ఈ నెల 11న ఆత్రేయపురం రేవులోని బొబ్బర్లంక ప్రధాన కాలువలో ఈత పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. 14 ఏళ్ల వయసు దాటినవారు పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ బహుమతులుగా రూ.8వేలు, రూ.6వేలు, రూ.4వేల చొప్పున అందిస్తారు. 12, 13 తేదీల్లో డ్రాగన్ పడవపోటీలు జరుగుతాయి. ఆత్రేయపురం మెయిన్రోడ్డులో ఈ నెల 11న మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. రూ.20వేలు, రూ.10వేలు, రూ.5వేల చొప్పున ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ బహుమతులిస్తారు. 13న లంక ప్రాంతాల్లో గాలిపటాల పోటీలు జరుగుతాయి. ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ బహుమతులుగా రూ.6వేలు, రూ.4వేలు, రూ.3వేలు అందజేస్తారు. లొల్ల లాకుల వద్ద బోటింగ్, పిల్లల కోసం ప్రత్యేక ప్లే ఏరియా ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. కాలువల్లో విహరించేందుకు రెండు స్పీడ్ బోట్లు, ఒక జెట్స్కీ అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఫుడ్ ఫెస్టివల్: ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, కండ్రిగ పాలకోవా, నగరం గరాజీలు, నార్కెడుమిల్లి పచ్చళ్లు ఇలా కోనసీమలోని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో పిండివంట ప్రసిద్ధి. వాటన్నిటినీ ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంచి, సంక్రాంతి సంబరాల్ని చూసేందుకు వచ్చేవారి జిహ్వకు కొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు. అహ్లాదకరమైన లొల్ల లాకుల వద్ద ఫుడ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నారు. కోనసీమలోని పిండివంటల రుచులన్నీ ఒకేచోట ఆస్వాదించే అరుదైన అనుభవం సందర్శకులకు దక్కనుంది. సాయంత్రాలు ప్రముఖ గాయకుల సినీ సంగీత విభావరి ఆనందడోలికల్లో విహరించొచ్చు. ఆత్రేయపురంలోని మహాత్మాగాంధీ జూనియర్ కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో 11న సంగీత విభావరి నిర్వహిస్తున్నారు. మాళవిక, సాయిశిల్ప, హనుమాన్ తదితర గాయనీగాయకులు పాల్గొంటున్నారు. 12న సెహరి బ్యాండ్ ఆర్కెస్ట్రా ఉంటుంది.
ఆంధ్రా గోవా యానాంలో అదిరిపోయే ఏర్పాట్లు: ఆంధ్రా గోవాగా పేరుగాంచిన కోనసీమ జిల్లా ఉప్పల గుప్తం మండలం ఎస్.యానాంలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 14, 15, 16 తేదీల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహిస్తోంది. ఒకపక్క గోదావరి వెనుక జలాలు, మరోపక్క విశాల సముద్రంతో ఈ ప్రాంతం సందర్శకుల్ని కట్టిపడేస్తుంది. అక్కడ బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తారు. రోజూ సినీ గాయకుల సంగీత విభావరి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. గీతామాధురి, మోహన భోగరాజు, సాకేత్ తదితరులు వారి గానంతో అలరించనున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం నియోజకవర్గంలో: పిఠాపురంలోని మున్సిపల్ స్కూల్ ఆవరణలో ఈ నెల 9, 10, 11 తేదీల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రప్రభుత్వం రూ.4.80 లక్షలు మంజూరు చేసింది. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఈ నెల 9న వేడుకలు ప్రారంభించబోతున్నారు. గోపూజ, చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోసే వేడుక, ఫ్యాన్సీ డ్రస్, రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహిస్తారు. 300 మంది కళాకారులు 27 కళారూపాల్ని ప్రదర్శించనున్నారు. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నాయి.
కేరళను తలపించేలా పడవ పోటీలు: కేరళలో ఓనం పండగ వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలు, ఉత్సవాల్లో నిర్వహించే పడవ పోటీలు ప్రపంచప్రఖ్యాతి పొందాయి. సన్నగా, పొడవుగా ఉండే ఈ పడవల్ని అక్కడ స్నేక్ బోట్స్గా పిలుస్తారు. అళప్పుజలోని పున్నమడలేక్లో జరిగే నెహ్రూ ట్రోఫీ, అరన్ముల, చాంపక్కుళం, కొచ్చి లాంటిచోట్ల జరిగే ఈ పోటీల్ని తిలకించేందుకు దేశ, విదేశాల నుంచి వేలసంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు పడవ పోటీల్ని చూడటానికి ఇక కేరళకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. రాష్ట్రప్రభుత్వం ఆత్రేయపురంలోనే ఆ అవకాశం కల్పిస్తోంది. సంక్రాంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలు నిర్వహించబోతోంది. ఆత్రేయపురంలోని బొబ్బర్లంక ప్రధాన కాలువలో ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో పడవ పోటీలు జరుగుతాయి. కేరళతో పాటు, ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి, అనంతపురం, విశాఖ, కృష్ణా తదితర జిల్లాల నుంచి 25-30 జట్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నాయి. మొదటి బహుమతిగా రూ.2లక్షలు, రెండో బహుమతిగా రూ.లక్ష అందజేస్తారు.
