బెల్లం-చిరుధాన్యాలతో ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ - మహిళా రైతులకు ప్రత్యేక శిక్షణ

చిరుధాన్యాల ఆహార ఉత్పత్తులపై ప్రభుత్వ దృష్టి - రాయితీతో బ్యాంకు రుణాలు - సీఎం సూచనలతో శాస్త్రవేత్తల ఏర్పాట్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Importance Of Agricultural By-Products: రాష్ట్రంలోని రైతులంతా ప్రతి ఏటా వరి, పత్తి, అరటి వంటి పంటలు వేస్తున్నారు. అనుకూల పరిస్థితులు లేనందున ఆ పంటలు చేతికి రాకుండా పోతున్నాయి. వచ్చినా సరైనా గిట్టుబాటు ధర లేక వారంతా నష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు. వీటన్నింటికి పరిష్కారంగా ఉప ఉత్పత్తుల పెంపునకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బెల్లం, చిరుధాన్యాలతో ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీపై దృష్టి సారించింది. దీని ద్వారా మహిళా రైతులకూ ఉపాధి లభిస్తుంది. శాస్త్రవేత్తలు వీటి తయారీ కోసం మహిళలకు శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.

'రైతన్నా మీకోసం'లో ప్రదర్శన: ఇటీవల తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో నిర్వహించిన ‘రైతన్నా మీకోసం కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి పరిశోధన కేంద్రంలో తయారు చేసిన బెల్లం, చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రదర్శనను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పరిశీలించారు.

ముఖ్యమంత్రి సూచన మేరకు: ముఖ్యమంత్రి ఈ ఉత్పత్తుల వివరాలను తెలుసుకుని బెల్లం, జొన్నతో తయారు చేసిన బిస్కెట్ల రుచి చూశారు. అనంతరం వీటి తయారీపై మహిళ రైతులకు శిక్షణ అందజేయాలని ప్రధాన శాస్త్రవేత్త జగన్నాథరావుకు సూచించారు. ఇలా చేయడం వల్ల వినియోగదారులకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం లభించడంతో పాటు రైతులకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

ఇప్పటికే ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు శిక్షణ: ఈ మేరకు జిల్లాలోని మహిళా రైతులకు వీటి తయారీపై శిక్షణ ఇవ్వాలని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై తర్ఫీదు ఇచ్చి, వారు సొంతంగా తయారు చేసి అమ్మకాలు చేసుకునే విధంగా నేర్పుతామని జగన్నాధరావు తెలిపారు.

వ్యవసాయ ఉప ఉత్పత్తులు: జిల్లాలలోని అధికశాతం మంది రైతులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను నేరుగానే అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆశించిన ఆదాయం రావడం లేదు. ఈ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు వాటిని ఉప ఉత్పత్తులుగా మార్చి అధిక లాభాలు పొందుతున్నారు. అందుకే గ్రామీణ స్థాయిలోనే వ్యవసాయ ఉప ఉత్పత్తులు రూపొందించి విక్రయిస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయని ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు తరచూ చెబుతుంటారు.

ఉప ఉత్పత్తులపై దృష్టి: ఇటీవల కాలంలో చిరుధాన్యాల వినియోగమూ పెరిగింది. అందుకే చిరుధాన్యాలు, బెల్లంతో కలిపి చేసే అరిసెలు, బిస్కెట్లు, చాక్‌లెట్లు, గవ్వలు, జెల్లీ, కేక్ వంటివాటి తయారీ విధానంపై శిక్షణను ఇస్తారు. వీటితోపాటు చిరుధాన్యాలతో చేసే ఇడ్లీ, దోసె పిండి తయారీ విధానం అలాగే వాటి ప్యాకింగ్, మార్కెటింగ్‌ విధానం గురించి వివరిస్తారు.

రాయితీతో రుణాలు: వీటి తయారీకి సిద్ధపడిన వారందరికీ ఆర్థిక సాయం అందించడానికి బ్యాంకులు ముందుకు వచ్చాయి. రాయితీతో కూడిన రుణాలను అందజేయాలని అనుకున్నారు. మహిళలకు వ్యక్తిగతంగా లేదా బృందంగా ఏర్పడి ఉప ఉత్పత్తులు తయారీ చేసుకుంటే బ్యాంకులు రాయితీతో కూడిన రుణాలు అందిస్తాయి. వ్యక్తిగతంగా అయితే రూ.10 లక్షలు, బృందానికి రూ.కోటి వరకు రుణంగా ఇస్తారు. మూడేళ్లు యూనిట్‌ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తే ముప్పై శాతం రాయితీగా ఇస్తారు.

