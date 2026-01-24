గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - గోదావరి పరివాహక ప్రాంత విస్తరణకే రూ.1500 కోట్లు
మరిన్ని ఘాట్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు - ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో సుమారు 297 ఘాట్లు - పోలవరంలో 14, తూర్పుగోదావరిలో 102, కాకినాడలో 6, కోనసీమలో 175 చొప్పున ఘాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 11:34 AM IST
Arrangements for Godavari Pushkaralu 2027 : మరో 516 రోజుల్లో (వచ్చే సంవత్సరం జూన్ 26 నుంచి) గోదావరి పుష్కరాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో పనుల ప్రతిపాదనలు, చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఆరు జిల్లాల కలెక్టర్లతో శుక్రవారం సమీక్షించి పలు సూచనలు చేశారు. చేపట్టే పనులపై ప్రత్యేకాధికారి వీరపాండ్యన్ పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. సమన్వయకమిటీ ఈ నెలాఖరులోగా సమావేశాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంది. ప్రతి నెలా వీటిపై సమీక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
అంచనాలకు అనుగుణంగా :
- పూర్వ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో సుమారు 297 ఘాట్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. పోలవరంలో 14, తూర్పుగోదావరిలో 102, కాకినాడలో 6, కోనసీమలో 175 చొప్పున ఘాట్లు అవసరమని వివరించారు.
- సుమారు రూ.1411.86 కోట్లతో దాదాపు 2571 పనులు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
- గత పుష్కరాల్లో అమావాస్య తదితర ప్రత్యేక రోజుల్లో రోజుకు సుమారు 58.26 లక్షల మంది పుణ్యస్నానాలు చేయగా, వచ్చే పుష్కరాల మొదటి, చివరి రోజు, వారాంతాలు, అమావాస్య ప్రత్యేక రోజుల్లో దాదాపు కోటి మంది వరకు పుణ్యస్నానాలు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- రాజమహేంద్రవరంలో ఒక మోడల్ ఘాట్ (ఆదర్శ స్నాన ఘట్టం) నిర్మాణానికి కూడా అనుమతులు కోరారు.
పురాణ ప్రాముఖ్య ఘాట్లుగా గుర్తించినవి :
- తూర్పుగోదావరి : రాజమహేంద్రవరంలో పుష్కరాల రేవు, సరస్వతి, గౌతమి, కోటిలింగాలు, కొవ్వూరు, సీతానగరం, నిడదవోలు, మండపేట.
- కోనసీమ (వశిష్ఠ గోదారి) - (గౌతమీ గోదారి): కపిలేశ్వరపురం, రావులపాలెం ఘాట్ కోటిపల్లి, ఆలమూరు, ర్యాలీ, అంతర్వేది (సంగమం), అమలాపురం.
- పోలవరం జిల్లా: పాపికొండలు, ఎటపాక, కూనవరం సంగమం.
ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా : పుష్కర ఘాట్లను ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం చేయకుండా గోదావరి తీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న, అవకాశం ఉన్న ప్రతీ చోటా కూడా వీటిని విస్తరించనున్నారు. ధవళేశ్వరం నుంచి సుమారు 44 కి.మీ మేర శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఘాట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రతీ ఘాట్కు పుష్కర ఘాట్గా కూడా నామకరణం చేయనున్నారు. నిడదవోలులో నూతనంగా నిర్మించిన దానిని పుష్కర వనాల పేరుతో తీర్చిదిద్దనున్నారు. అక్కడే పుష్కర స్పోర్ట్స్ హబ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
గోదావరి పరివాహక ప్రాంత విస్తరణకే రూ.1500 కోట్లు? : పుష్కరాల పేరుతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాన్ని శాశ్వత ప్రాతిపదికన విస్తరించేందుకు అనేక సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీని కోసం ముందుగా సుమారు రూ. 1500 కోట్ల విడుదలకు ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు.
వీఐపీల కోసం ప్రత్యేకంగా : ప్రముఖుల తాకిడిని తగ్గించడానికి గామన్ బ్రిడ్జి వద్ద రెండు వీఐపీ ఘాట్లను నిర్మిస్తారు. పుష్కర నగరాలు, వసతి సౌకర్యాలు, రవాణా, ఇతర ఏర్పాట్లపై మరోసారి అధికారులు సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయించనున్నారు. దీని కోసం బడ్జెట్ను కూడా ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తారు.
కృత్రిమ మేధ సాయంతో రద్దీ నియంత్రణ : ప్రయాగరాజ్ కుంభమేళాలో రద్దీ నియంత్రణలో కీలకంగా వ్యవహరించిన కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతను ఇక్కడ వినియోగించనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో 63 రద్దీ ఘాట్లను గుర్తించారు. ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఏఐ టెక్నాలజీ పోల్స్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
