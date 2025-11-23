గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - ఘాట్ల విస్తరణకు చర్యలు
గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృతంగా అధికారుల ఏర్పాట్లు - పుష్కర ఏర్పాట్లుపై దిశా నిర్దేశం చేసిన మంత్రి నారాయణ, 2 వీఐపీ ఘాట్లను నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడి
Published : November 23, 2025 at 7:04 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 7:26 PM IST
Arrangements for Godavari Pushkaralu At Rajamahendravaram: మరో రెండేళ్లల్లో గోదావరి పుష్కరాలు రానున్నాయి. కార్యాచరణ ప్రణాళిక, అమలులో యంత్రాంగం తలమునకలై ఉంది. భక్తులు కోట్లలో వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో యాత్రికుల రద్దీ నియంత్రించాలంటే ఘాట్లను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రయోగరాజ్ కుంభమేళా బృందం ఇటీవల నగరంలో పర్యటించింది. పుష్కర ఏర్పాట్లుపై దిశా నిర్దేశం చేసింది. తాజాగా మంత్రి నారాయణ దీనిపై సమీక్షించి, ఘాట్ల విస్తరణపై అధికారులను ఆదేశించారు.
కాతేరు దగ్గర 2 ఘాట్లు: గత పుష్కరాల అనుభవాల దృష్ట్యా ఈసారి నగరానికి శివారున కాతేరును ఆనుకొని ఉంటూ ఉన్న 2 వీఐపీ ఘాట్లను నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి నారాయణ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. గామన్ ఇండియా బ్రిడ్జి వద్ద వీటిని నిర్మిస్తారు. ఒక్కొక్కటి 250 మీటర్లకుపైగా నిర్మించేలా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గామన్ బ్రిడ్జి అప్రోచ్ రోడ్లకు అనుసంధానం చేస్తూ దీన్ని నిర్మిస్తారు. గత పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాతేరు గట్టు మీదుగా రాజానగరం నియోజకవర్గం పరిధిలో గట్టు ప్రాంతాన్ని వెడల్పు చేసేందుకు సైతం పలు ప్రతిపాదనలను అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రముఖులు నగరంలో ప్రవేశించకుండా నేరుగా గామన్ బ్రిడ్జి మీదుగా ఇక్కడకు నేరుగా చేరుకోవచ్చు. దీనికితోడు ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా తలెత్తదు.
విస్తరణ ఇలా!
- సరస్వతీ (180 మీటర్లు), గౌతమీ (200 మీ.) ఘాట్లను 600 మీటర్ల వెడల్పుతో దీన్ని అనుసంధానం చేయనున్నారు.
- టీటీడీ (45 మీ.), మార్కండేయ (50 మీ.), శ్రద్ధానంద (60 మీ.), పద్మావతీ (50 మీ.) ఘాట్లను అనుసంధానం చేయనున్నారు.
- ధవళేశ్వరం దాటి బండ్ రోడ్డును సుమారు రూ.37 కోట్ల వ్యయంతో విస్తరించనున్నారు.
- దోబీ (32 మీ.), కుమారి థియేటర్ ఘాట్ (60 మీ.) వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్నవాటిని విస్తరించి, కొత్తవాటిని సైతం నిర్మించనున్నారు.
- సుబ్బయమ్మ (43 మీ.), ఆల్కట్ గార్డెన్స్ (8 మీ.) ఘాట్లను ధవళేశ్వరం రోడ్డులో విస్తరిస్తారు.
రోజుకు 75 లక్షల యాత్రికులు: రోజుకు 75 లక్షల మంది యాత్రికులు పుష్కర స్నానం చేస్తారని అంచనా. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం నుంచి కాతేరు వరకూ గల 17 ఘాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా అవసరాలకు అనుగుణంగా వీటిని విస్తరించాలని భావిస్తున్నారు. అందుకోసం సాధారణ, మధ్యస్థ, భారీ ఘాట్లుగా విభజించారు.
వీటిపై ప్రత్యేక ప్రత్యేక శ్రద్ధ : భక్తులు వచ్చే రహదారి మార్గాలు, విడిది సౌకర్యాలు, సేద తీరేందుకు ప్రత్యేక శిబిరాలు, రవాణా సౌకర్యం, పార్కింగ్ వ్యవస్థ, స్నానఘట్టాల వద్ద ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు, రద్దీ నియంత్రణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన కుంభమేళాలో మాదిరిగానే ఇక్కడ సైతం ఏర్పాట్లు చేయాలని సంకల్పించారు. ముఖ్యంగా రద్దీ నిర్వహణకు అంతర్జాతీయ సభలు, సమావేశాలు, స్పోర్ట్స్, టోర్నమెంట్లు నిర్వహించే సంస్థలకు బాధ్యతలను అప్పగించేందుకు యోచిస్తున్నారు.
