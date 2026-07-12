ఫ్లైఓవర్ల కింద విద్యుత్ ఉప కేంద్రాల ఏర్పాటు - హైదరాబాద్లో నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు
పలు ప్రాంతాల్లో ఫ్లైఓవర్ల కింద సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటు - తొలుత మూడు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం - స్థల కొరత ఉన్న ప్రదేశాల ఎంపిక - ప్రజా భద్రత కోసం చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు
Published : July 12, 2026 at 8:48 PM IST
Electrical Substations Under Flyovers In Hyderabad : వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్లో భూములకు ఏ మేరకు ధరలు పలుకుతున్నాయో ఇటీవల సర్కారు వేలం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. రూ.వందల కోట్ల విలువైన స్థలాలను ప్రైవేట్ భూ యజమానులు మల్టీ పర్పస్ కోసం వినియోగించే పద్ధతులనే ప్రభుత్వం కూడా పాటించాలని యోచిస్తోంది. దీని కోసం నగర వ్యాప్తంగా నిర్మించిన భారీ ఫ్లైఓవర్ల కింది ప్రదేశాలను ఎంచుకుంది. పలు ప్రాంతాల్లో వీటి కింద విద్యుత్ ఉప కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
పది ప్రాంతాల్లో సబ్స్టేషన్ల ఏర్పాటు : ఇప్పటివరకు నగరంలోని ఫ్లైఓవర్ల కింద పూల మొక్కలు పెంచడం, చిన్నారులకు ఆటస్థలాలు, వాహనాల పార్కింగ్ చేయడం కోసం కేటాయించడం చూశాం. ఇకపై ఆ స్థలాల్లో 33/11 విద్యుత్ ఉపకేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నగరం అంతటా వివిధ ఫ్లైఓవర్ల కింద పది వరకు సబ్స్టేషన్లను నిర్మించేందుకు దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎస్పీడీసీఎల్) ప్రణాళికలు రూపొందించింది. మొదట మూడు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకోసం ఫ్లైఓవర్ల కింద అనువైన స్థలాలను ఇప్పటికే అధికారులు గుర్తించారు.
జీహెచ్ఎంసీ అంగీకారంతో : కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (క్యూర్) పరిధిలోకి వచ్చే పది సర్కిళ్లలో ఇప్పటికే సుమారు 450 విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు ఉన్నాయి. నగర శివార్లలో సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణానికి స్థల కొరత లేనప్పటికీ, ప్రధాన నగరంలో ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్లో మాత్రం తీవ్రమైన కొరత ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, స్థలాలు లేని ప్రాంతాల్లోని ఫ్లైఓవర్ల కింద సబ్స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడానికి జీహెచ్ఎమ్సీ కూడా అంగీకరించిందని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్ టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ జితేష్ వి. పాటిల్, డైరెక్టర్ వి. శివాజీలు జీహెచ్ఎమ్సీతో రెండు రోజుల కిందట జరిపిన చర్చలు జరిపారు. ఈ మేరకు పది ప్రాంతాల్లోని ఫ్లైఓవర్ల కింద స్థలాన్ని కేటాయించేందుకు ఈ ఒప్పందం కుదిరింది.
మిగితా వాటి కోసం సన్నాహాలు : డిమాండ్కు అనుగుణంగా ముందుగా కొండాపూర్ ఫ్లైఓవర్ కింద 2 నుంచి 3 పిల్లర్ల మధ్య ఒక సబ్స్టేషన్ను, అలాగే అదే వరసలో 59 నుంచి 61 మధ్య పిల్లర్ల మధ్యలో మరొక సబ్స్టేషన్ను నిర్మించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. నల్లగండ్లలో నిర్మించేందుకు మంజూరు చేసిన సబ్స్టేషన్ను ఇప్పుడు గచ్చిబౌలి ఫ్లైఓవర్ కింద ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. మరో ఏడు సబ్స్టేషన్ల కోసం స్థలాలను గుర్తించే పనిలో ఇంజినీర్లు ప్రస్తుతం ఆపరేషన్స్ సర్కిల్ అధికారులతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
భద్రత సంగతి ఏమిటి? : వీటిని ఇండోర్ సబ్స్టేషన్ల తరహాలోనే నిర్మించనున్నారు. అలాగే వీటిలో 12.5 మెగా వోల్ట్ ఆంపియర్ (ఎంవీఏ) నుంచి 16 ఎంవీఏ సామర్థ్యం గల పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒక్కో సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి అంచనా వ్యయం రూ.7 కోట్ల నుంచి రూ.8 కోట్ల వరకు ఖర్చు కావొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, రహదారి మధ్యలో ప్రజలకు అత్యంత సమీపంలో ఏర్పాటు కానున్న వీటి నుంచి భద్రత గురించి కూడా ఓ అధికారి వివరించారు. ప్రస్తుతం అన్ని అవసరమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, డ్రై టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేయాలా లేక ఆయిల్ నింపిన వెట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేయాలా అనే దానిపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్టర్ వి. శివాజీ తెలిపారు.
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