‘పీఎం- ఈబస్‌ సేవ’ పథకం కింద నిధులు కేటాయింపు - విద్యుత్‌ బస్సుల కోసం 11 డిపోల్లో ఏర్పాట్లు

Arrangements for Electric Buses at 11 Depots
Arrangements for Electric Buses at 11 Depots (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Arrangements for Electric Buses at 11 Depots : పెట్రోల్​, డీజిల్ వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో 2023 ఆగస్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం ఈ-బస్​ సేవా పేరిట ఓ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్​షిప్​) విధానంలో 10 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపాలని ఈ సేవా పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అయితే తాజాగా ఏపీలో విద్యుత్ బస్సుల కోసం 11 డిపోలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకుగానూ సివిల్, విద్యుత్ పనులకు కేంద్రం నిధులు సమకూర్చనుంది. ఏ ఏ జిల్లాలో కొత్త డిపోల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారో తెలుసుకుందాం.

పీఎం-ఈబస్​ సేవ పథకం కింద కేంద్రం రాష్ట్రంలోని 11 నగరాల్లో ఏపీఎస్​ఆర్టీసీకి 750 విద్యుత్ బస్సులను కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే. వీటి కోసం ఆయా డిపోల్లో కేంద్ర నిధులతో సివిల్​, విద్యుత్ పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే విజయవాడ, నెల్లూరు, గుంటూరు, విశాఖకు 100 బస్సుల చొప్పున కేటాయించారు. అదే విధంగా కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి, కడప, మంగళం (తిరుపతి), అనంతపురం, కర్నూలుకు 50 బస్సులు చొప్పున కేటాయించారు. ఈ బస్సులను పుణెకు చెందిన పినాకిల్ సంస్థ నడపనుంది. అయితే బస్సుల కోసం డిపోల్లో వివిధ నిర్మాణాలు, విద్యుత్ పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది.

తాజాగా సివిల్ పనుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా కింద రూ.64 కోట్లు, హెట్​టీ విద్యుత్ లైన్లు, సబ్​స్టేషన్ల నిర్మాణానికి రూ.101 కోట్లు మంజూరు చేసింది. దీంతో డిపోల వారీగా టెండర్లు పిలిచి, ఆయా పనులు చేపట్టేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు సిద్ధం అయ్యారు. సివిల్ పనులను ఆర్టీసీ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అధికారులు చేపట్టనున్నారు. విద్యుత్ పనులను విద్యుత్​ శాఖతో చేయించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి సివిల్ , విద్యుత్ పనులు పూర్తి చేయనున్నారు. 2027 నాటికి విద్యుత్ బస్సులు ఆరంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

  • విజయవాడ విద్యాధరపురం డిపో నుంచి 100 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడపనున్నారు. అయితే ఈ డిపో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉంది. భారీ వర్షాలొస్తే మునిగిపోతోంది. అక్కడి నిర్మాణాలు అన్నీ కూల్చేసి ఎత్తు పెంచి, కొత్త నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు.
  • గుంటూరు-2 డిపో ద్వారా 100 విద్యుత్ బస్సులు నడపుతారు. ఆ డిపో కూడా లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంది. దీంతో దీన్ని ఎ్తతు కూడా పెంచాలని నిర్ణయించారు.
  • నెల్లూరు-2 డిపో నుంచి 100 విద్యుత్ బస్సులు నడుపనున్నారు. అక్కడ కూడా సివిల్ పనులు చేపట్టనున్నారు.
  • విశాఖకి 100 బస్సులు కేటాయించగా వాటిలో 50 బస్సులను గాజువాక డిపో ద్వారా నడపనున్నారు. దీని కోసం ఆ డిపోకి వెనుక వైపు విద్యుత్ బస్సుల కోసం నిర్మాణం చేస్తారు. కొత్తగా సింహాచలానికి దగ్గరలో నిర్మించే సింహపురి డిపో ద్వారా మరో 50 బస్సులను నడపనున్నారు.
  • తిరుపతిలోని మంగళం, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు, కాకినాడ, మంగళగిరిల్లోని ప్రస్తుత డిపోల్లో కొంత భాగంలో విద్యుత్ బస్సుల కోసం సివిల్ పనులు చేపట్టనున్నారు. వాటి రాకపోకలకు ప్రత్యేక మార్గాలను ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.
  • వీటికి టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. త్వరలో కాంట్రాక్టర్లను ఎంపిక చేయనున్నారు. వారికి ఆయా పనులను అప్పగించనున్నారు.

బస్సులన్నీ ఆర్టీసీయే నడపాలి:ఈయూ

విద్యుత్ బస్సులను ప్రైవేటు సంస్థల ద్వారా నడిపేందుకు, కొన్ని డిపోలను ఆ సంస్థకు అప్పగించాలని చూస్తున్నారు. ఈ ప్రైవేటీకరణ యత్నాలు ఆపకపోతే రాష్ట్ర స్థాయిల ఆందోళన చేస్తామని ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ (EU) బుధవారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. విద్యుత్, సీఎన్​జీ, డీజిల్ బస్సులు అన్నీ ఆర్టీసీయే నడపాలని, డిపోలను ప్రైవేట్ కన్నార్షియంకు అప్పగించే నిర్ణయాలు రద్దు చేయాలని ఈయూ అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు దామోదరరవు, నరసయ్య కోరారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

