ఐపీఎల్ తరహాలో 'కేపీఎల్‌'! - ఏపీలో కోడిపందేలకు స్టేడియంల తరహా ఏర్పాట్లు

కోడి పందేల కోసం భారీగా సిద్ధమవుతున్న బరులు - ఫ్లడ్‌లైట్లు, ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్ల వంటి ఆధునిక ఏర్పాట్లు - వేల మంది కూర్చునేలా గ్యాలరీల ఏర్పాటు - నగదు లెక్కించేందుకు యంత్రాలు

Cockfight Premier League
Cockfight Premier League (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 10:57 AM IST

5 Min Read
Cockfight Premier League in AP: ఫ్లడ్‌లైట్‌లు, LED తెరలు, డ్రోన్‌ కెమెరాలు, కారవాన్‌లు, భారీ రెయిన్‌ ప్రూఫ్‌ షామియానాలు! విందు, వినోదాలకు జర్మన్‌ హ్యాంగర్లు! వేల మంది కూర్చుని తిలకించేలా గ్యాలరీలు! ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఏ IPLకో అనుకుంటున్నారా? ఈ విలాస ఏర్పాట్లన్నీ కోడిపందేల కోసమేనండీ! ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌, వాంఖడే, చెపాక్‌, చిన్నస్వామి లాంటి పెద్ద స్టేడియంల తరహాలో కోస్తా జిల్లాల్లో కోడి పందేల బరులు సిద్ధమవుతున్నాయి. పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు ఈ ఏడాది ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, కాకినాడ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోనూ బరులు రెడీ అవుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల ప్రజాప్రతినిధులే స్వయంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

కోళ్ల ప్రీమియర్ లీగ్‌కు స్టేడియం తరహా ఏర్పాట్లు (ETV)

14 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే 18కి పైగా బరులు : ఈ సంక్రాంతికి కోడి పందేల బరులు గతంతో పోలిస్తే భారీగా పెరిగాయి. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గతేడాది 150 నుంచి 200 బరులు ఏర్పాటైతే ఈసారి 450 వరకు సిద్ధమవుతున్నాయి. భీమవరం నుంచి తాడేపల్లిగూడెం వెళ్లే మార్గంలో 14 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే 18కి పైగా పెద్ద బరులున్నాయి. 5 నుంచి 10 ఎకరాల్లో బరులు, 2 నుంచి 3 ఎకరాల్లో పార్కింగ్‌ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రధాన రహదారులకు సమీపంలోని తోటలు, లేఅవుట్లలో బరులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో ప్రతి మండలంలో చిన్నా, పెద్దా కలిపి ఐదారు బరులున్నాయి. అక్కడ బరులకు అనుమతులిప్పించడం ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిష్ఠకు సంబంధించిన అంశంగా మారింది. జిల్లా మొత్తంలో ఈసారి 200 బరుల వరకు ఏర్పాటవుతున్నాయి. కోడిపందేలకు పెట్టింది పేరైన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం, ఉండి నియోజకవర్గాల పరిధిలో పదుల సంఖ్యలో బరులు సిద్ధమవుతున్నాయి.

సింథటిక్‌ బరులు ఏర్పాటు : ఒకప్పుడు పందేలు నేలపైనే జరిగేవి. ఇప్పుడు పుంజుల కాళ్లకు గాయాలు కాకుండా సింథటిక్‌ బరులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒకేసారి 4 వేల నుంచి 5 వేల మంది కూర్చుని తిలకించేలా సిద్ధం చేస్తున్నారు. నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగా జారీ చేసిన టోకెన్లు ఉన్నవారినే లోపలికి అనుమతించనున్నారు. బయట ఉన్నవారు పోటీలను తిలకించేందుకు LED తెరలు పెడుతున్నారు. రాత్రి వేళ కూడా పందేలు జరిగేలా ఫ్లడ్‌లైట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక అతిథులు సేద తీరేందుకు కారవాన్‌లు ఉంచుతున్నారు. జనాన్ని నియంత్రించేందుకు బౌన్సర్లను పెడుతున్నారు. ఎవరినీ సెల్‌ఫోన్లతో లోపలికి తీసుకెళ్లనీయకుండా ప్రవేశ ద్వారం వద్దే డిపాజిట్‌ చేయించుకుంటారు.

గుడారాలు సిద్ధం : పందేల్ని తిలకించేందుకు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు, కర్ణాటకలోని బళ్లారి, గుల్బర్గా, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి భారీగా తరలి వస్తారు. దీంతో పందేలు జరిగే ప్రాంతాల్లోని హోటల్‌ గదులకు భారీ డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. భీమవరం, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, తణుకు వంటి ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, లాడ్జ్‌లు, కల్యాణమండపాలు, విడిదిళ్లు ఇలా ఏవి దొరికితే వాటిని బుక్‌ చేసుకుంటున్నారు. భీమవరంలోని హోటల్‌ గదులు చాలావరకు ఏడాది క్రితమే బుక్‌ అయిపోయాయి. 3 రోజులకు కలిపి ఒక్కో గదికి 30 వేల నుంచి 50 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న ఇళ్లు, ఆక్వా చెరువుల వద్ద ఉన్న గదుల్ని కూడా అద్దెకు ఇచ్చేస్తున్నారు. కోనసీమ జిల్లా ఐ.పోలవరం మండలం మురమళ్లలో హోటళ్లు లేకపోవడంతో అతిథుల బసకు ప్రత్యేకంగా గుడారాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీలు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం, ఉండి వంటి చోట్ల కేవలం కోడిపందేలు, జూద క్రీడలకే పరిమితమవుతుండగా యలమంచిలి వంటి చోట్ల ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీలా నిర్వహిస్తున్నారు. కోడిపందేల బరులతో పాటు ఎగ్జిబిషన్లు, మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు, గోదావరి జిల్లాల పిండి వంటలతో ఫుడ్‌కోర్డులు వంటివి పెడుతున్నారు. ముగ్గుల పోటీల్లో గెలిచినవారికి వెండి, బంగారం బహుమతులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. NTR జిల్లాలోని తాతగుంట్లలో కోడి పందేలకు ఒక అవుట్‌డోర్‌ స్టేడియమే పెట్టేశారు. మధ్యలో బరి చూట్టూ మెట్లుమెట్లుగా గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు. పందేలకు కాకతీయ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ అని పేరు పెట్టారు. పందేల్నికేవలం వినోదం కోసమే ఏర్పాటు చేస్తున్నామని కోళ్లకు కత్తులు కట్టబోమని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

ఒక్కో పందెం 5 లక్షల నుంచి 50 లక్షలు : సంక్రాంతి మూడు రోజులూ కోడిపందేల్లో కోట్ల రూపాయల్లో డబ్బు చేతులు మారుతుంది. ఒక్కో బరిలో రోజుకి 25 నుంచి 40 పందేలు జరుగుతాయి. కొన్ని పెద్ద బరుల్లో ఒక్కో పందెం 5 లక్షల నుంచి 50 లక్షల వరకు ఉంటుంది. పైపై పందేలు కూడా లక్షల్లో ఉంటాయి. ఆ స్థాయిలో పందేలకు సిద్ధమైన వారే రావాలని నిర్వాహకులు ముందే సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువగా నగదు రూపంలోనే డబ్బు చేతులు మారుతుంది. నగదు లెక్కించేందుకు యంత్రాలు, ప్రత్యేక సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రత్యేకంగా పెంచిన పుంజుల్ని బరుల్లో దించుతారు. వాటి ధర 2 లక్షల నుంచి 4 లక్షల వరకు ఉంటుంది. పుంజు రంగుని బట్టి ధర మారుతుంది. పెరు, మయన్మార్‌ వంటి ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న కోళ్లను బరుల్లో దించుతున్నారు. కోడిపందేల బరుల వద్ద గుండాట, కోతాట వంటి జూద క్రీడల్లోనూ కోట్లలో నగదు చేతులు మారుతుంది. జూద క్రీడల నిర్వహణకు ఈసారి శ్రీలంక నుంచి జూద నిపుణుల్ని రప్పిస్తారన్న ప్రచారమూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరుగుతోంది.

పందేలు సాఫీగా జరిగేలా చర్యలు : ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన జూద శిబిరాల నిర్వాహకులు ఇటీవల గోదావరి తీరంలో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించుకున్నారు. గతేడాది రాజకీయ కారణాలతో విభేదించుకుని నష్టపోయామని ఈసారి అందరూ ఒకేతాటిపై ఉండాలని తీర్మానించుకున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ జూదక్రీడలు నిర్వహించుకోవాలనే అవగాహనకు వచ్చారు. బరుల దగ్గర జూద క్రీడల నిర్వహణకు వేలం పాట నిర్వహిస్తున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఒక నియోజవకవర్గం ఐదు గ్రామాల్లోని బరుల వద్ద జూద క్రీడల నిర్వహణ కాంట్రాక్ట్‌ని గతేడాది 70 లక్షలకు ఇవ్వగా ఈసారి కోటీ 50 లక్షలు పలికినట్టు సమాచారం.

మరోవైపు చాలా చోట్ల బరుల ఏర్పాటు వెనక ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యనేతల దన్ను ఉంది. పందేలు సాఫీగా జరిగేలా చూసినందుకు ప్రధాన బరుల నుంచి 5 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల నిర్వాహకులకు వచ్చిన ఆదాయంలోంచి వాటాలు తీసుకుంటున్నారు. జూద క్రీడల నిర్వహించేవారు, మద్యం, శీతల పానీయాలు విక్రయించేవారు ఇలా వివిధ మార్గాల్లో వచ్చే ఆదాయం నుంచి స్థానిక నాయకులకు వాటాలు వెళుతున్నాయి.

