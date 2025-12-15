ETV Bharat / state

మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - పందేనికి రె'ఢీ' అంటున్న కోళ్లు

కోళ్లను సిద్ధం చేస్తున్న పందెం రాయుళ్లు - డేగ, కాకి డేగ, కొక్కిరాయి, నెమలి తదితర పేర్లతో పిలిచే కోళ్లకు దసరా నుంచే ప్రత్యేక ఆహారం

Arrangements_for_Cock_Fight
Arrangements_for_Cock_Fight (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Arrangements for Cock Fight in Combined Godavari Districts: సంక్రాంతి పండగ సంబరాలు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది గోదావరి జిల్లాలే. అసలు పండగ అనగానే పల్లెల పచ్చందాలు, ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, బసవన్నలు, పిండివంటలు ఇలా ఎన్ని ఉన్నా పండగ 3 రోజుల పాటు ఇక్కడ జరిగే కోడి పందేలది మాత్రం ప్రత్యేక స్థానం. వారూ వీరూ అనే తేడా లేకుండా అందరి చూపూ దీని పైనే ఉంటుంది. ఈ వాటిని చూసేందుకు స్థానికులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు, సెలబ్రిటీలు సైతం తరలివస్తారు. బరుల్లో రూ.లక్షలు చేతులు మారతాయి.

ఈ క్రమంలో ఈ పందెం కోళ్లను సిద్ధం చేయడమూ మామూలుగా ఉండదు. డేగ, కాకి డేగ, కొక్కిరాయి, నెమలి తదితర పేర్లతో పిలిచే కోళ్లకు దసరా నుంచే ప్రత్యేక ఆహారం అందిస్తూ తర్ఫీదిస్తారు. 15 రోజులకు ఒకసారి వాయిలాకు, వేపాకు, కుంకుడాకు, ఉసిరాకు, వట్టివేరు, పసుపు తదితర వాటిని నీటిలో ఉడకబెట్టి ఆ వేడి నీటిలో కోళ్లకు స్నానాలు చేయిస్తారు. అనంతరం ఆ ఆవిరి వాటి శరీరానికి పట్టేలా గోనెసంచుల్లో చుట్టి కొంతసేపు ఉంచుతారు. ఈత కొట్టించడం, ప్రత్యేక వ్యాయామాలు సైతం చేయిస్తుంటారు. ఇలా చేస్తేనే బరిలో అవలీలగా పోరాటం చేస్తాయని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం మండలంలోని కట్టమూరులోని ఓ ఫారంలో పందెం కోళ్లను సిద్ధం చేస్తున్న చిత్రాలివి.

Arrangements_for_Cock_Fight
వివిధ ఆకులను ఉడకబెట్టిన వేడినీటితో పందెం కోళ్లకు స్నానాలు చేయిస్తున్న నిర్వాహకులు (Eenadu)
Arrangements_for_Cock_Fight
స్నానం చేయించిన కోళ్లకు ఆవిరి శరీరానికి పట్టేలా గోనెసంచుల్లో చుడుతూ (Eenadu)

మటన్, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, జీడిపప్పు: పందెం కోళ్లకు నిత్యం ఉడికించిన మటన్, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, జీడిపప్పు, రాగులు, సజ్జలు, బాదం తదితర ఆహారం పెడతారు. బరువు పెరగకుండా చురుగ్గా పోరాటం చేసేలా ఈ మేతను తినిపిస్తారు. అశ్వగంధ పొడిని పొగరు పెరగడానికి పట్టిస్తారు. బికాంప్లెక్స్‌ మాత్రలు నీటిలో వేసి తాగిస్తారు. వాతం చేయకుండా కస్తూరి మాత్రలు తమలపాకులో చుట్టి పెడతారు. తాగేందుకు, స్నానానికి వేడి నీటినే వాడతారు. అలుపు నియంత్రణ కోసం నీళ్లలో వదిలి వారానికి ఒకసారి ఈత కొట్టిస్తారు. వేగంగా తరుముతూ పరిగెత్తిస్తారు.

చేతులు మారిన రూ.2వేల కోట్లు: అలానే పండుగ 3 రోజుల వేడుకలో ప్రత్యేకంగా నిలిచే కోడిపందేలను భారీగా నిర్వహించేందుకు బెట్టింగ్‌ బాబులు ముందు నుంచే సర్వం సిద్ధం చేసుకుంటారు. బరిలో పందెం గెలిచేందుకు అధిక ధరలు వెచ్చించైనా సరే కోళ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు వెనుకడు వేయరు. అదే విధగా గతేడాడి సంక్రాంతి పండుగ 3 రోజులు కోళ్లు కత్తులు దూస్తే వేల కోట్ల రూపాయల్లో పందేలు సాగాయి. కోడిపందేలకు తోడు గుండాట, పేకాట, కోత ముక్క వంటి జూదక్రీడల్లో వందల కోట్లు చేతులు మారాయి. ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లోనే 2000 కోట్ల రూపాయలకుపైగా పందేలు జరిగాయి.

