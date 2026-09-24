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ఐటీ కారిడార్​లో బస్సులకు స్పెషల్ లేన్ -​ ఇక ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకునే ప్రాబ్లమే ఉండదు​!

ఐటీ కారిడార్​ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని బస్సులకు ప్రత్యేక లేన్​ వేసే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. రద్దీ వేళల్లో సాఫీగా వెళ్లే విధంగా ప్రత్యేక మార్గాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Special lane for buses in IT corridor
ట్రాఫిక్ రద్దీ నియంత్రణకు అధికారుల చర్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 10:23 AM IST

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Special Lane for Buses in IT Corridor : ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతం నిత్యం వాహనాలతో రద్దీగా ఉంటుంది. దీంతో ఈ ఏరియాలో పని చేసే ఉద్యోగులకు ఆఫీసుకు వెళ్లి వచ్చే వేళల్లో ట్రాఫిక్‌ జామ్ కారణంగా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కొన్నిసార్లు పీక్ అవర్స్‌లో కిలోమీటరు ప్రయాణించేందుకు ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కుని ఒక్కోసారి గంట సమయం పడుతోంది. వర్షం వస్తే గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి. వాహనదారుల సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ పరిస్థితికి చెక్‌ పెట్టేందుకు సైబరాబాద్‌ పోలీసులు ఓ ముందడుగు వేశారు.

వాహనాల రద్దీ వేళల్లో (ఉదయం, సాయంత్రం) సాఫీగా వెళ్లే విధంగా పలు ప్రత్యేక మార్గాలను రెడీ చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ, ఐటీ కంపెనీల బస్సులకు ఎలాంటి అడ్డంకీ లేకుండా కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కేపీహెచ్‌బీ (కూకట్​పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు) నుంచి ఐటీ కారిడార్‌ ప్రాంతంలోని వేవ్‌రాక్‌ వరకు రహదారిలో ప్రత్యేక బస్​ లేన్​ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించేందుకు సైబరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ కమిషనర్‌ సన్‌ప్రీత్‌ సింగ్, డీసీపీ శేషాద్రిని రెడ్డి, ఆర్టీసీ ఈడీ శ్రీధర్‌ బస్సులో ట్రయల్‌ రన్​ను నిర్వహించారు.

ఇదీ యోచన :

కూకట్​పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి వేవ్‌రాక్‌ దాకా 12.8 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. ఈ రూట్​లోనే స్పెషల్ లేన్​ను సిద్ధం చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రహదారిలోనే ఒక లేన్‌ను ఆర్టీసీ, ఐటీ సంస్థల బస్సులు వెళ్లేందుకు వీలుగా కేటాయిస్తారు. స్పెషల్ లేన్‌లో వెళ్లే బస్సులు రోడ్డు పక్కన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపకుండా, స్టాప్‌లు కూడా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేవిధంగా కసరత్తు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈ రూట్​లో ప్రయాణానికి గంట కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. రద్దీ సమయాలు, వర్షాల సమయంలో రెట్టింపు సమయం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పీక్‌ అవర్స్, వర్షం వేళ ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, వేరే వాహనాలతో ఆటంకం సృష్టించకుండా ఈ లేన్​ను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

వర్షాకాలంలో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోతామేమో అని ఐటీ కారిడార్​లో పనిచేసేవారు భయపడుతుంటారు. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్‌కు అనుగుణంగా ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం, రహదారుల విస్తరణ చేపట్టినప్పటికీ ఈ సమస్యకు సరైన పరిష్కారం మాత్రం లభించలేదు. ప్రతి ఏటా నూతన కంపెనీల వాహనాలు అధిక సంఖ్యలో రావడం వల్లే ఏటా ట్రాఫిక్ రద్దీ అనూహ్యంగా పెరుగుతోంది. ఈ రద్దీకి గల ప్రాథమిక కారణాలను గుర్తించిన సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు, 5 కీలక సూత్రాల ఆధారంగా ఒక సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రారంభించారు. ఐటీ కంపెనీల సహకారంతో ఈ ప్రణాళికను అమలు చేసేందుకు వారు సిద్ధమవుతున్నారు.

ట్రాఫిక్ రద్దీ నియంత్రణకు చర్యలు

హైదరాబాద్​లోని ఐటీ కారిడార్‌లో చిన్నాపెద్దా కలిపి సుమారు 1,200 ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి. వీటిలో దాదాపు 12 లక్షల మంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రద్దీ సమయాల్లో ముఖ్యంగా ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య ఉద్యోగులను ఎక్కించుకునేందుకు, దించడానికి, సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య తిరుగు ప్రయాణానికి ఈ కంపెనీల ముందు రోడ్లపై క్యాబ్‌లు, ఆటో రిక్షాలు పార్క్ చేయడం కారణంగా తరచుగా ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఏర్పడుతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు, ఉద్యోగులను ఎక్కించుకోవడం, దించడం వంటి కార్యకలాపాలన్నీ కంపెనీ ప్రాంగణంలోనే జరగాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం నిర్దిష్ఠ ప్రాంతాలను కేటాయించాలని ఆయా కంపెనీలకు సూచించారు.

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LANE FOR BUSES IN IT CORRIDOR
బస్సులకు ప్రత్యేక లేన్​ ఏర్పాటు
TRAFFIC PROBLEM AT IT CORRIDOR
POLICE FOCUS ON IT CORRIDOR TRAFFIC
POLICE FOCUS ON IT CORRIDOR TRAFFIC

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