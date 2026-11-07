రాష్ట్రంలోని మరో 4 కార్పొరేషన్లలోనూ ఇందిరమ్మ టవర్స్ - త్వరలోనే నోటిఫికేషన్
Indiramma Housing Towers in Warangal : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలకూ విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నాలుగు కార్పొరేషన్లలో 480 ఫ్లాట్ల చొప్పున నిర్మించే విధంగా అధికారులు సన్నాహాలు ప్రారంభించారు.
Published : November 7, 2026 at 4:45 PM IST
అల్పాదాయ వర్గాల (ఎల్ఐజీ)కు అందించే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ పథకాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలకూ విస్తరించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ కోర్ పరిధిలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ టవర్స్ ఇళ్ల నిర్మాణం మాదిరిగానే వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, నల్గొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో కూడా టవర్స్ నిర్మాణానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 480 ప్లాట్ల చొప్పున నిర్మించేలా అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణానికి అనువైన స్థలాల గుర్తింపుపై వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల రెవెన్యూ అధికారులు దృష్టి సారించారు.
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో పది అంతస్తుల్లో టవర్స్ నిర్మాణం చేపట్టారు. గ్రేటర్ వరంగల్లో మాత్రం జీ+5 అంతస్తుల్లో నిర్మించనున్నారు. వరంగల్ తూర్పు, వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గాలతో పాటు 42 విలీన గ్రామాలకు వర్తించనుంది. ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా స్థలాన్ని కేటాయించడంతో పాటు నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చులో రూ.5 లక్షలను ప్రభుత్వం రాయితీపై అందిస్తుంది. మిగతా ఖర్చును లబ్ధిదారులే భరించాల్సి ఉంటుంది.
మొత్తం 30 వేలకు పైగా దరఖాస్తులు
- వరంగల్ మహానగరపాలక సంస్థ పరిధిలో రెండు పడకగదుల ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు 30 వేలకు పైగానే ఉంటారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ఎల్-2 కోసం వీరు వేచి చూస్తున్నారు.
- వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 20 వేల మంది ఇందిరమ్మ ఎల్-2 లో ఉన్నారు. వీరిలో నిబంధనల ప్రకారం ఇంటింటి సర్వే చేపడితే 10 నుంచి 12 వేల మంది ఎంపికయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
- దూపకుంటలో 2 వేలు, తిమ్మాపూర్లో 320, దేశాయిపేటలో 200, పైడిపల్లిలో 70 ఇళ్ల సిద్ధంగా ఉన్నాయి. గతేడాది నుంచి లబ్ధిదారులు వేచి చూస్తున్నారు.
- తూర్పులో ఇళ్ల కేటాయింపు తరచూ వాయిదా పడుతోంది. లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఇంటింటి సర్వే కూడా పూర్తైంది.
దీపావళిలోగా నోటిఫికేషన్ జారీ
- క్యూర్ పరిధిలో పది అంతస్తుల్లో టవర్స్ నిర్మాణం చేపడుతుండగా ఈ నాలుగు కార్పొరేషన్లలో మాత్రం జీ+5 అంతస్తుల్లో నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాల్లో స్థలాలను గుర్తించారు. క్యూర్ పరిధిలోని టవర్స్ ఇళ్ల ఎంపిక తరహాలోనే ఇతర ప్రాంతాల్లో విధివిధానాలు, అర్హతలు ఖరారు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
- క్యూర్ పరిధిలో ఇందుకు రూ.6 లక్షలు చొప్పున లబ్ధిదారులు చెల్లిస్తుండగా ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో మాత్రం కొంచెం తక్కువగా వాటాను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఎంపిక పూర్తయిన తర్వాత మిగతా జిల్లాకేంద్రాల్లోనూ ఇందిరమ్మ టవర్స్ను నిర్మించే అవకాశం ఉంది.
- రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, నల్గొండ కార్పొరేషన్లలోనూ ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామని, త్వరలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు.
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