సంక్రాంతికి కాలు దువ్వుతున్నాయ్ : కోడి పందేల కోసం సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక బరులు
ఆంధ్రా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు - సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక బరులు - ఎన్ని దాడులు చేసినా అరికట్టలేకపోతున్న పోలీసులు - రూ.వెయ్యి నుండి రూ.లక్షల్లో జూదం
Published : January 5, 2026 at 10:52 AM IST
Cockfighting in the Villages in Telangana : సంక్రాంతి పండుగ అంటే రంగవల్లులు, గొబ్బెమ్మలు, గంగిరెద్దుల ఆటలు, పిండి వంటల ఘుమఘుమలు. కానీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం కొన్ని ప్రాంతాలు, ఆంధ్రా సరిహద్దు గ్రామాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో నెల రోజుల ముందు నుంచే కోడి పందేలు, జూదం లాంటివి జోరుగా సాగుతుంటాయి.
రూ.లక్షల్లో ఆదాయం : అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట, సత్తుపల్లి మండలాల్లో కొంతమంది కోడి పందేలు, జూదం నిర్వహణే వృత్తిగా చేసుకుని రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. కోడి పుంజులను పెంచటం, నెలవారీ పందేల నిర్వహణ వీరికి పరిపాటి. కొన్ని గ్రామాల్లో చిన్న వేడుక జరిగినా, సందర్భం ఏదైనా కూడా పందేలు ఆడిస్తుంటారు. స్థావరాలపై ఏటా పోలీసు దాడులు జరుగుతున్నా, వీటిని పూర్తిగా అరికట్టలేకపోతున్నారు.
ఇక్కడ వద్దంటే - పక్క రాష్ట్రానికి : సంక్రాంతి తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నా, ఏపీలో పండుగ మూడు రోజుల్లోనూ కోడి పందేలు నిరాటంకంగా సాగుతుంటాయి. కోర్టులు వద్దని చెప్పినా, పోలీసులు ఎన్నిసార్లు దాడులు చేస్తామన్నా ఆగుతున్న జాడ కనిపించడం లేదు. తెలంగాణలో వద్దంటే జిల్లా దాటగానే కనీసం 100 మీటర్లలోపే ఉన్న ఏపీలో పందేలు వేస్తుంటారు.
జరిగే ప్రాంతాలు ఇవే : అశ్వారావుపేట, వినాయకపురం, నారంవారిగూడెం, తిరుమలకుంట, జమ్మిగూడెం, దమ్మపేట మండలంలోని నాగుపల్లి, పట్వారీగూడెం, పెద్ద గొల్లగూడెం, వడ్లగూడెం, సత్తుపల్లి మండలం మేడిశెట్టివారిపాలెం, పెనుబల్లి సరిహద్దులోని తిరువూరు చంద్రుగొండ, ములకలపల్లి మండల్లాలోని గిరిజన గ్రామాలు భద్రాచలం ప్రాంతంలోని కుంట, చట్టి, మాదారం, ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆంధ్రా సరిహద్దు గ్రామాల్లో కోడి పందేలు జోరుగా సాగుతాయి. దమ్మపేటకు కూత వేటు దూరంలోని ఏపీ పరిధి రాఘవాపురం, పట్టాయిగూడెం, సీతానగరం, చింతంపల్లి, టి.నర్సాపురం మండలాల్లో, అశ్వారావుపేట మండల సరిహద్దులోని వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు, జీలుగుమిల్లి, జంగారెడ్డిగూడెం మండలాల్లో పందేలు జోరుగా వేయడానికి సిద్ధమయ్యారు.
ఎన్నో రకాలు : కోడిపందేల్లో కత్తులు కట్టి, కొన్నిచోట్ల కత్తులు లేకుండా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముసుగు పందెం, కత్తి పందెం, జోడి, విడికాళ్ల పందెం, చూపుడు పందెం ఇలా పలు విధాలుగా కోళ్లను రణరంగంలోకి దింపుతారు. పందెం రకాన్ని బట్టి డబ్బులను పెడతారు. రూ.వెయ్యి నుండి రూ.లక్షల్లో జూదం ఆట సాగుతుంది. బరిలో కాసే వారు కొందరైతే, బయట ఉండి పైపందేలు కాసేవారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. బలవర్ధక ఆహారం, శిక్షణ ఇచ్చిన కోళ్లు ఒక్కోటి రూ.10 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ధర పలుకుతున్నాయి.
"కోడిపందేలు, జూదం నిర్వాహకులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నాం. ఎక్కడైనా ఆడినట్లు తెలిస్తే వెంటనే దాడులు చేస్తున్నాం. నిర్వాహకులు ఎలాంటి వారైనా ఉపేక్షించేది ఉండదు. ఈ దఫా ఆంధ్రా సరిహద్దు గ్రామాల వద్ద గట్టి నిఘా పెడుతున్నాం" - నాగరాజు సీఐ, అశ్వారావుపేట
కోడి పందేలకు బరిలో దిగే కోళ్లు మామూలుగా ఉండవు. అందుకే వాటి ఎంపిక నుంచి ట్రైనింగ్ వరకు, అది తినే డైట్ నుంచి బరిలో చేసే ఫైట్ వరకు అన్నీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ప్రధానంగా కోడి పందేలకు పెట్టింది పేరు ఏపీలోని ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలు. తెలుగింటి పెద్ద పండగకు సంప్రదాయ క్రీడలుగా మొదలైన కోడి పందేలు, ఆ నాలుగు రోజులు అతి పెద్ద జూదంగా, కొన్ని కోట్లలో పందేలు కాసే స్థాయికి వెళ్లిపోయాయంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ శిక్షకులు స్పెషల్ : బ్రాండింగ్ ఉండి, గతంలో పందేల్లో గెలిచిన ఎక్కువ కోళ్లకు శిక్షణనిచ్చిన కాక్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ల వారితో ట్రైనింగ్ ఇప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. గతంలో రాజుల కోటల్లో ఇలాంటి శిక్షణనిచ్చిన కుటుంబాలకు చెందిన వారు వంశపారంపర్యంగా ఈ వృత్తిలో కొనసాగుతున్న వారు ఉన్నారు. అలాంటి వారిని కోళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేందుకు నియమించుకుంటారు.
హైదరాబాద్ బార్కాస్లో పహిల్వాన్ల వద్ద శిక్షణ పొందిన పుంజులను కొందరు తెచ్చుకుని పోటీలో దింపితే, మరికొందరు ఆ పహిల్వాన్ వద్ద శిక్షణ పొందిన కోళ్లకు మళ్లీ తర్ఫీదు ఇప్పిస్తుంటారు. కోనసీమలోని రావులపాలెం వంటి ప్రాంతాల వారైతే కోల్కతా నుంచి నిపుణులను తెప్పిస్తుంటారు. ఇలా శిక్షణనిచ్చేవారు ఒక్కొక్కరు 10 నుంచి 15 కోళ్లనే పర్యవేక్షిస్తుంటారు. వీరికి నెలకు రూ.15 నుంచి 20 వేలు చెల్లిస్తుంటారు. సాధారణంగా ట్రైనింగ్ దసరా నుంచి మొదలు పెడుతుంటారు.
