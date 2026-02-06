మచిలీపట్నం పోర్టు అనుసంధాన హైవేకు నిధులు - రూ.573 కోట్లు మంజూరు
విజయవాడ-మచిలీపట్నం ఎన్హెచ్-65ని 6 వరుసలుగా విస్తరణ - ఆరు వరుసలతో 8 కి.మీ. నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు, పనులు చేపట్టనున్న మోర్త్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 8:50 AM IST
Machilipatnam Port Connectivity Highway Updates: విజయవాడ వైపు నుంచి వెళ్లే వాహనాలు నేరుగా మచిలీపట్నం పోర్టుకు రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా అనుసంధాన హైవే నిర్మాణానికి రూ.573.77 కోట్ల మేర నిధులు మంజూరయ్యాయి. దీంతో 8 కి.మీ. మేర ఆరు వరుసలతో దీనిని నిర్మించనున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఇక్కడి అధికారులకు ఆదేశాలొచ్చాయి. ఇప్పటికే మచిలీపట్నం పోర్టు పనులు వేగంగా సాగుతుండగా అది అందుబాటులోకి వచ్చేలోపు అనుసంధాన హైవేను కూడా పూర్తిచేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది.
ప్రస్తుతం విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 64 కి.మీ. మేర ఇప్పుడున్న హైవే-65ని నాలుగు వరుసల నుంచి ఆరు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందుకు రూ.1,100 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ హైవే మచిలీపట్నం శివారులోని సుల్తాన్ నగర్ వద్ద కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవే-216ని క్రాస్ చేస్తుంది. సరిగ్గా అక్కడి నుంచే మచిలీపట్నం పోర్టుకు అనుసంధానం చేసే హైవే పనులు మొదలవుతాయి.
సుల్తాన్నగర్ కూడలి వద్ద వద్ద ప్రస్తుతం రెండు వరుసల ఫ్లైఓవర్ ఉంది. దానిని ఆరు వరుసల ఫ్లైఓవర్గా విస్తరిస్తారు. అక్కడి నుంచి హైవే-216పై పెడనవైపు హర్ష కాలేజీ సమీపం వరకు దాదాపు 4 కి.మీ. మేర ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. హర్ష కాలేజీ సమీపం నుంచి కుడివైపునకు పోర్టుకు వెళ్లేందుకు ఆరు వరుసలతో నాలుగు కి.మీ. మేర కొత్తగా గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మించనున్నారు. అంటే మొత్తం 8 కి.మీ.లలో నాలుగు కి.మీ. ప్రస్తుత హైవే విస్తరణ, మిగిలిన నాలుగు కి.మీ. కొత్త హైవే నిర్మాణం చేయనున్నారు.అభ్యర్థనలను మన్నించి మచిలీపట్నం పోర్టు అనుసంధాన హైవేకి రూ.573 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసినందుకు కేంద్ర రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి మచిలీపట్నం జనసేన ఎంపీ వి.బాలశౌరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మించకపోతే ఇబ్బందులు: మచిలీపట్నం శివారు సుల్తాన్నగర్ వద్ద విజయవాడ హైవే, కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవేలో కలిసే చోట క్లోవర్లీఫ్ ఇంటర్ఛేంజ్ వంతెన నిర్మించేలా తొలుత ప్రతిపాదించారు. అయితే ఇందుకు ఆ కూడలికి నాలుగు వైపులా పెద్దఎత్తున భూములు అవసరం ఉంటుంది. దీంతో స్థానికంగా రైతులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తంచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో క్లోవర్లీఫ్ వంతెన ప్రతిపాదన పక్కనపెట్టారు. దీనికి బదులు డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించనున్నారు. అంటే పోర్టువైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు.. విజయవాడవైపు వెళ్లే హైవే-65లో నేరుగా కలిసేలా సుల్తాన్నగర్ వద్ద ఇప్పుడున్న ఫ్లైఓవర్పై మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మించనున్నారు. అయితే ఆ కూడలిలో ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మించకపోతే భవిష్యత్లో అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తనున్నాయి.
సరకు రవాణా సమయం తగ్గుదల: ఎన్హెచ్-65, 216 జంక్షన్ నుంచి మచిలీపట్నం పోర్టుకు కనెక్టివిటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.573.77 కోట్లు మంజూరుచేసినట్లు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గురువారం తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనివల్ల పోర్టుకు సరకు రవాణా చేసే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుందని, లాజిస్టిక్ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆరు వరుసల ప్రధాన హైవేతోపాటు, సర్వీస్ రోడ్లు, మూడు చోట్ల ఫ్లైఓవర్లు, ఓ రైల్వే వంతెన నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు.
మరింత సమాచారం: విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు జాతీయ రహదారి 63 కిలోమీటర్ల మేర ఉంది. ఇందులో అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) కంకిపాడు-ఉయ్యూరు మధ్య చలివేంద్రపాలెం దగ్గరలో క్రాస్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 44 కిలోమీటర్ మేర ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు వరుసల మార్గాన్ని 6 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. మచిలీపట్నం వద్ద ఒంగోలు-కత్తిపూడి నేషనల్ హైవే రెండు వరుసలుతో ఉంది.
ఆరు వరుసలుగా NH 65 - మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు విస్తరణ
2026 డిసెంబర్ నాటికి మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మాణం పూర్తి: మంత్రులు కొల్లు, జనార్ధన్ రెడ్డి